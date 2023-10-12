Фанаты Starfield только сейчас поняли, что можно заставить NPC открывать запертые ящики

Если вы играли в Starfield, то, скорее всего, знаете о "Манипуляции" - мастерском социальном навыке, позволяющем на короткое время заставить NPC выполнять ваши команды. Это умение имеет свое применение, но, как оказалось, существует множество других вещей, о которых игроки могли не догадываться.
Пользователь Sea-Charge-3132 впервые сообщил на сабреддите Starfield, что, несмотря на сотни часов, проведенных в игре, он не знал, что с помощью навыка "Манипуляция" можно открывать запертые контейнеры. Несмотря на то что это звучит просто, похоже, что многие другие люди также не знали о том, что можно обманывать NPC таким образом, поскольку в ответах много изумленных игроков, а само сообщение набрало более 6к лайков.
Что касается того, почему многие люди не знали о способности этого навыка, то это может быть связано с несколькими причинами. Вкладывать очки в дерево социальных навыков, чтобы получить Манипуляцию, не слишком популярное занятие, особенно если вам не рассказывают обо всех преимуществах, которые может дать этот навык. Есть способ получить "Манипуляцию" бесплатно, но многим не хватает терпения пройти квест, ориентированный на стелс фракции Рюджин, который дает ее в качестве награды.
Сложив эти две вещи вместе, можно понять, почему так много людей бегают без одного из самых удобных навыков во всей игре. Тем не менее, теперь, когда многие знают, что преступную жизнь можно значительно облегчить, имея в своем арсенале этот навык, Рюджин, вероятно, в ближайшем будущем ожидает приток новых рекрутов.
а фонаты еще не поняли, что нужно было брать скайрим ?
Вот это поворот !!!
ржачка хахахааааа, пусть фаннутты заного переходят игру теперь
примерно две недели назад поняли
А нахрена тогда нужен СВОЙ напарник? Вот был и стимул разных (носить) с собой в других играх именно из-за того, что КАЖДЫЙ под конкретную ситуацию +- был... т.е. тут проходной непись может подобное сделать , а болван на ножках тупо как доп-рюкзак нужен? Ну класс... хотя то-же тупо по поводу ВЕСА и ШМОТОК, могли-бы придумать в будущем какую-то хрень , когда вещи уходят в аналог черной дыры, а не в карманы , ибо если в Скайрим еще угарнуть можно, что ГГ тягает мешки, то тут как объяснить куда он все это складирует сложней... а вот типы из того-же Атомика Х. с перчаткой легко и просто это объяснили, вот там допёрли, а Тодик чет не допёр...