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Starfield 06.09.2023
7.8 791 оценка

Фанаты Starfield уже обнаружили забавную отсылку к Skyrim

©
butcher69
Новости

Эта статья содержит незначительные спойлеры к Starfield

Starfield находится в раннем доступе менее 12 часов, но игроки уже обнаружили довольно забавную отсылку к одной из крупнейших игр Bethesda - The Elder Scrolls 5: Skyrim. Пользователь Kenevi1 поделился своей находкой в сообществе Starfield, в шутку озаглавив свое сообщение "Пасхаки подтверждены".

На скриншоте изображен NPC-колонист, который говорит: "Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом... Нет, неважно. Это долгая история".

Для тех, кто является заядлым фанатом Bethesda или просто не живет под камнем последние десять с лишним лет, понятно, что это отсылка к диалогу NPC из Skyrim.

Оригинальная цитата городского стражника в Skyrim звучит так: "Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено". Из-за того, что у NPC-стражников было всего несколько вариантов реплик, эта фраза звучала очень часто. Настолько, что вскоре после выхода Skyrim в 2011 году она стала популярным мемом в игровом сообществе.

The Elder Scrolls V: Skyrim часто считается одной из самых масштабных игр Bethesda, поэтому неудивительно, что в последней ролевой эпопее студии появится некая отсылка к ней. Учитывая, что игрокам удалось погрузиться в Starfield лишь менее чем на 12 часов, мы не удивимся, если в игре появится множество других отсылок к предыдущим играм Bethesda.

Официально Starfield выйдет только в среду, 6 сентября. Но для тех, кто приобрел премиум-издание игры, ранний доступ стартовал сегодня на Xbox Series X|S и ПК.

10
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Lvinomord

Летишь такой один в космосе и вдруг сзади:

- Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки....

И рука мгновенно нажимает кнопку катапультирования))

11
luVol

«Когда-то и меня вела дорога приключений, но затем мне наступили на лапку… Это был ты!»

Гусь из одной игры нечто подобное тоже говорит

4
dem001

"Астрологи объявляют месяц новостей по Старфилд " , ящик пандоры открыт!

3
digitalkid

Чувак с батей сфоткался.

3
digitalkid

Добавлю просто, чтобы не переживали по поводу редактора.

Спойлер
1
Alcoza1cer

Я уже нашел сладкие рулеты!)

2
Mad_cloud

Как же к такому мемы и отсылки то не сделать

0
ТараканчЕг

Первая мысль о старфилд была для меня отсылкой к полётам от великана...

0
JackShepard

Каждую отсылку будут теперь постить?

-2
InventiveUmek

Никогда не было и вот опять.

2
Сеньор Мартинез

да "фанаты" этого высера вообще ЗАБАВНЫЕ

-3
InventiveUmek

На что вы рассчитываете говоря такое?

2
Сеньор Мартинез InventiveUmek

на осознание низкокачественности продукта, который позиционировался следующим после TES skyrim...

-3
Bupycop

скорее хейтеры ЗАБАВНЫЕ. Игру называют высеров, но спешат в каждую тему, навязать свое мнение другим)) иди мимо, если игра так плоха. Но сдаётся, что дело не в игре, а в том, что у тебя припекает по какой-то причине, то ли денег на игру не хватило, то ли железо не тянет)

1
digitalkid
0
Сеньор Мартинез Bupycop

дружище, я вкрутил настройки "ультра", отключил динамику...да я получил 30-40 фпс...но итог это же дерьмище....где нормальные ровные края ВСЕХ объектов в радиусе обозрения...я просто хз откуда у вас этот ФАН

-2