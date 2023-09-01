Фанаты Starfield уже обнаружили забавную отсылку к Skyrim

Эта статья содержит незначительные спойлеры к Starfield
Starfield находится в раннем доступе менее 12 часов, но игроки уже обнаружили довольно забавную отсылку к одной из крупнейших игр Bethesda - The Elder Scrolls 5: Skyrim. Пользователь Kenevi1 поделился своей находкой в сообществе Starfield, в шутку озаглавив свое сообщение "Пасхаки подтверждены".
На скриншоте изображен NPC-колонист, который говорит: "Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом... Нет, неважно. Это долгая история".
Для тех, кто является заядлым фанатом Bethesda или просто не живет под камнем последние десять с лишним лет, понятно, что это отсылка к диалогу NPC из Skyrim.
Оригинальная цитата городского стражника в Skyrim звучит так: "Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено". Из-за того, что у NPC-стражников было всего несколько вариантов реплик, эта фраза звучала очень часто. Настолько, что вскоре после выхода Skyrim в 2011 году она стала популярным мемом в игровом сообществе.
The Elder Scrolls V: Skyrim часто считается одной из самых масштабных игр Bethesda, поэтому неудивительно, что в последней ролевой эпопее студии появится некая отсылка к ней. Учитывая, что игрокам удалось погрузиться в Starfield лишь менее чем на 12 часов, мы не удивимся, если в игре появится множество других отсылок к предыдущим играм Bethesda.
Официально Starfield выйдет только в среду, 6 сентября. Но для тех, кто приобрел премиум-издание игры, ранний доступ стартовал сегодня на Xbox Series X|S и ПК.
Летишь такой один в космосе и вдруг сзади:
- Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки....
И рука мгновенно нажимает кнопку катапультирования))
«Когда-то и меня вела дорога приключений, но затем мне наступили на лапку… Это был ты!»
Гусь из одной игры нечто подобное тоже говорит
"Астрологи объявляют месяц новостей по Старфилд " , ящик пандоры открыт!
Чувак с батей сфоткался.
Добавлю просто, чтобы не переживали по поводу редактора.
Я уже нашел сладкие рулеты!)
Как же к такому мемы и отсылки то не сделать
Первая мысль о старфилд была для меня отсылкой к полётам от великана...
Каждую отсылку будут теперь постить?
Никогда не было и вот опять.
да "фанаты" этого высера вообще ЗАБАВНЫЕ
На что вы рассчитываете говоря такое?
на осознание низкокачественности продукта, который позиционировался следующим после TES skyrim...
скорее хейтеры ЗАБАВНЫЕ. Игру называют высеров, но спешат в каждую тему, навязать свое мнение другим)) иди мимо, если игра так плоха. Но сдаётся, что дело не в игре, а в том, что у тебя припекает по какой-то причине, то ли денег на игру не хватило, то ли железо не тянет)
дружище, я вкрутил настройки "ультра", отключил динамику...да я получил 30-40 фпс...но итог это же дерьмище....где нормальные ровные края ВСЕХ объектов в радиусе обозрения...я просто хз откуда у вас этот ФАН