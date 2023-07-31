Фанаты Starfield уже создают звездную карту игры

До выхода Starfield осталось чуть больше месяца, и фанаты продолжают предвкушать это событие различными инициативами, демонстрирующими впечатляющие масштабы этой космической ролевой игры от Bethesda, как мы видим на звездной карте, недавно созданной группой энтузиастов.
Также в данном случае это не официальные игровые элементы, а проект, выполненный частью сообщества энтузиастов, исходя из информации и материалов, распространяемых непосредственно разработчиками посредством различных презентаций. Starfield Navigator призван воспроизвести карту планет и систем, доступных для исследования в Starfield, с помощью трехмерной конструкции, демонстрирующей, прежде всего, масштаб вселенной, который будет характеризовать игру.
Как вы можете видеть, на самом деле это не очень точный инструмент, но, прежде всего, он служит для того, чтобы дать представление о возможных пунктах назначения, которых мы можем достичь, путешествуя в пространстве Starfield, и о впечатляющих размерах игровой вселенной. Интернет-страница также содержит различную информацию о том, как создавалась эта карта, начиная с информации, распространяемой Bethesda.
Как мы знаем, Starfield будет содержать более 100 систем и около 1000 исследуемых планет, из которых лишь около десятой части будут содержать следы жизни, причем весьма вероятно. При реконструкции энтузиасты также заметили, что многие системы, планеты и звезды взяты из реальности, но часто имеют измененные названия по сравнению с реальными.
Чтобы продолжить тему, один фанат собрал неофициальный компендиум Starfield, который теперь стал объемом более 1000 страниц. Напомним, Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S.
Ощутить необъятность космоса на 2d карте будет трудновато. Такая же проблема в mass effect была. Думаю, Беседка вполне могли бы сделать 3d карту, но побоялись, что у консольщиков и прочих казуалов взорвется то, что вместо мозга.
Скоро будет тьма унылой копипасты вроде фанаты делают мору, облу, скурим, фол 1,2,3,4, нью вегас на движке сраньфилд.
Фанаты старфилд уже делают неофициальный патч
Ох, сколько на них удобрений выльется, даже за обычный баг, СТОЛЬКО РЕКЛАМЫ просто ужас, где-то я подобное видел, с рекламой.
ну я пользовался подобной инфо базой во время игры elite dangerous, ничего плохого там не было
Не я про избыток рекламы, как у Cyberpunk 2077. А игра была с багами, думаю у Starfield будут баги, ну люди же сгорят и за этого, как будто не понимают что они будут.
По такой логике, Кибербагом будет не только Старфилд, но и Звездные войны от юбиков и тем более Балдурс гейт 3.
Ну пока "Звездные войны от юбиков" не заполонили интернет, ну я что ли виноват, что киберПанк так обделался на старте! Они сделали из себя мирило багов. У юбиков как не крути таких багов на старте как у кипебПанка не было, они были ну не такие.(не помню что бы такие были) У Bethesda всегда игры с багами были, я не против игры и компании, игры ее нравятся(ну кроме старфилда и за отсутствия русского)И КиберПанк прошёл, пару багов за всю игру встретил.
Да, параллели с кибербагом очевидны. Но там впридачу ко всему сработал эффект завышенных ожиданий. От старфилда же ничего особого не ждут.
отрадно, что инфо база уже заполняется, это будет очень полезно для комфортной игры
Надеюсь на включение в торрент с игрой и русиком, ах-ха-ха !
Интересно на скольких из них есть хоть что-то интересное (и я не про ресурсы).