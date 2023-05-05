Фил Спенсер: Люди не начнут продавать свои консоли PlayStation 5 из-за Starfield

В последнее время было много разговоров о том, что Xbox не хватает собственных AAA-игр, чтобы конкурировать с Nintendo и Sony. Во время сегодняшнего Kinda Funny Xcast Спенсер затронул эту тему, а также долю рынка консолей Microsoft, кратко упомянув при этом долгожданную Starfield.
Как уже сообщалось ранее, Спенсер прокомментировал довольно негативный прием игры Redfall от Arkane, взяв всю ответственность на себя. "Я думаю, что мы показали приверженность таким играм, как Sea of Thieves и Grounded, чтобы продолжать создавать игры", - сказал босс Xbox. "Я также знаю, что эти игры стоят 70 долларов, и я возьму на себя всю ответственность за запуск игры, которая должна быть отличной".
В интервью есть и более интересные вещи от Спенсера, в том числе руководитель рассказал о доле рынка консолей Xbox по сравнению с Sony и Nintendo. В течение довольно долгого времени сообщество говорило, что Xbox просто необходимы отличные игры, чтобы конкурировать, но, по словам Спенсера, все не так просто.
Я вижу комментарии о том, что если бы вы просто создали отличные игры, то все бы наладилось. Это просто неправда, что если мы будем создавать отличные игры, то внезапно вы увидите, как доля консолей изменится каким-то драматическим образом.
Перед этим глава Xbox сказал:
и я знаю, что это расстроит кучу людей, но это просто правда, что когда вы занимаете третье место на рынке консолей, а два ведущих игрока настолько сильны, насколько они сильны, и в некоторых случаях имеют очень, очень дискретное внимание к заключению сделок и другим вещам, которые затрудняют работу Xbox для нас как команды, [и] это на нас, а не на ком-то еще.
В интервью Спенсер также вкратце коснулся Starfield, которая, несмотря на то, что, вероятно, является отличной игрой, не будет достаточной для того, чтобы заставить людей начать продавать свои консоли PlayStation 5.
Я вижу там много экспертов, которые хотят вернуться в то время, когда у всех нас были картриджи и диски, и каждое новое поколение было чистым листом, и вы могли поменять всю консоль. Это просто не тот мир, в котором мы живем сегодня. Не существует мира, в котором Starfield получит 11 баллов из 10, и люди начнут продавать свои PS5, этого не произойдет.
Хахахахах, блин, но ведь именно это и произойдёт, но вы же даже пробовать не станете...)?
Театр одного актера
Сильно он от одного неудачно релиза поплыл. А это только первая крупная игра от новых купленных студий
Филя все уже и уже...
Продавать нет, но вот покупать, потому что на них выходят годные игры да, станут.
"Люди не начнут продавать свои консоли PlayStation 5 из-за Starfield"
Они начнут продавать почки.
Логично. Зачем продавать PS5 из-за Starfield, если можно купить Xbox Series, чтобы играть в него и оставить PS5?
Хм, а я, как то не так давно, в объявлениях своего города видел, как человек, рублей за 45 отдавал 5 плойку, с акком и играми какими то там у него, с дисководом была. С чего бы вдруг люди не будут продавать, интересно кто то купил. 🤔😏