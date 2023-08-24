Фил Спенсер: Мы хотим, чтобы люди играли в Starfield не одно десятилетие

Во время интервью порталу IGN Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, высказал некоторые соображения по поводу долговечности Starfield.
Он сравнил Starfield с игрой The Elder Scrolls V: Skyrim, которая вышла в 2011 году на Xbox 360, но до сих пор пользуется большой поддержкой Bethesda и моддерского сообщества. Рассказывая о моддерах, Спенсер намекнул, что в новом Xbox-эксклюзиве также появится поддержка полюбившихся модов. Смотрите:
Я не хочу раскрывать планы команды, но очевидно, что если вы - Bethesda и видите постоянную поддержку, которую получает Skyrim, даже сегодня, если вы посмотрите на то, что сделали моддеры, то это повлияло на представление о том, какой должна быть Starfield. Доказательством будет то, насколько люди воспримут игру, но мы надеемся, что это будет еще одна игра, которой продолжат наслаждаться спустя десятилетие или более после выхода, от которой все еще будут получать удовольствие.
Мы уже знали, что Starfield будет масштабной, и в преддверии выхода игры Bethesda даже не собирается преуменьшать ее масштабы. Так, по словам главы издательства Bethesda Пита Хайнса, время, затраченное им на прохождение Starfield, приблизилось к отметке 200 часов, причем он даже не приблизился к финалу.
Кроме того, в начале лета Тодд Говард, креативный директор проекта, подтвердил, что Starfield получит полную поддержку моддинга. По его словам, в игре будут предусмотрены инструменты для создания и установки модов, аналогичные тем, которые использовались в предыдущих играх Bethesda, а именно Skyrim и Fallout 4.
Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на ПК и консолях Xbox. Игра также будет доступна по программе Xbox Game Pass.
Если игра будет поддерживаться ДЛСами, а так же удобна для модов, то вполне может так получится.Свои планеты, свои истории, свои корабли, при наличии инструментария это всё возможно. Хотя подозреваю, что первые моды будут на голых баб.
Это база, первый кирпич
Фил Спенсер - конченный дебил ты. Для того чтобы играли десятилетиями ты должен был создать солнечные системы штук 10-20 в ручную и насыщенные как в Стар Ситизен, а не респавнийшийся 1000 пустых без лигичных Планет. Животное
Стар ситизен лол
Перевод - мы впарим вам Starfield еще больше раз чем Скайрим.
Или если интерпретировать с корпоративного на человечий у нас есть мысль приврать это в игру сервис. Или напихать косметики и прочих ништяков за реал аля Ubisoft
сначала откройте игру для России
не, пусть этот кал себе оставляют и сами играют в него за свои деньги
Нужны сабы карл, игру и так купить не проблема
За 7к? Проблема. И зачем? Если она взломана будет
Я не про цену вообще. А про возможность. А так 7к не так уж и много если я бы хотел купить. Конечно я сам не собирался ее покупать. Нафига если она в первый день в пассе
Почему за 7? Я за 6.5к купил премиум эдишн. Обычная версия стоит 4к. Вполне себе вменяемые деньги в нынешних условиях.
хотим чтобы играли, не перевели и не озвучили на все (хотя бы большие) языки мира. Ну... не очень то и хотели да?
Ну, поехали:
Starfield
Starfield Legendary Edition
Starfield Special Edition
Starfield Anniversary Edition
че-то я не видел Fallout Legendary Edition, причем тут вообще скайрим? там даже модельки и весь движок из фалаута, зачем заниматься самообманом?
Starfield Anniversary Ultimate Legendary Special Edition
Fallout 4 2015 году вышла, а скайрим в 2011 году. Время еще есть, выпустят и для fallout 4.)))
продажи Fallout 4 за все время 12 мил копий, у скайрима более 60 лямов, и самое главное, не занимайтесь самообманом еще раз повторяю, старфилд это по факту продолжение фалыча, а не скайрима, филка просто хочет что бы успех был такой же как у скайрима, на этом все.
Да всем плевать на статистику. Они это могут сделать и плевать, что продажи меньше чем скайрим.
Посмотрим ведь со "tes Skyrim" получилось
тоже будете 21250ш912095781 раз перевыпускать как скайрим? ведь куда вам новые игры делать, вы не умеете
Да, да, слышь купи Сатрфилд. Мы уже сразу это поняли.
Вот через десять лет и буду играть.
Слыш, купи
Ну кто-то же до сих пор пытается пройти в Фолаут 4 все генерируемые квесты, которые бесконечные. ))
ну с учетом что сейчас хорошие рпг выходят раз в 10-15лет!
сам прошел и морровинд и обливион и скайрим с фаллаутами от 3 довегаса и 4,потом поигрался с модами и через пол года год забыл,играть в одну игру десять лет? задроты не перестают удивлять)))
Очень надеюсь, что игра будет хотябы на 8/10. Жду релиз
Короче вторую часть они не планируют выпускать
Ну, учитывая скорость выпуска игр Беседки, то вторая часть если и выйдет то как раз через пару десятков лет)
Ахах, старфилд-а ты купил уже его на холодильник?
как в принципе и в Skyrim.
Серьёзное заявление.
Вряд-ли Starfield станит ещё одним Skyrim, через год забудут об этой игре.
Потому что?
потому что старфилд этот тот же фалаут 76 в космическом сеттинге который продался в 1,4 млн. копий, фалаут 4 продался в 12 млн копий, скайрим продался в 60 млн копий, не веришь в статистику, поверишь через год)
Хорошая игра это круто, но все же пусть сюжет и побочки будет максимум часов на 60-80, иначе людям с личной жизнью никогда желаемые игры не пройти, и так до сих пор даже их Fallout 4 и Skyrim не пройдены, Skyrim с модами аж с 2012 модифицируемый, наверное уже проще перейти с LE издания на SE, хотя, это опять одних модов часов на 5 установки.
Точно, сейчас только за Ведьмак 3 взялся, раньше всё настроения не было, как представлю сколько эо времени займёт, сразу желание пропадало.
Бедный, как же ты за 10 лет скайрим не прошел
То есть им нужны задроты, как можно в одно и то же 10 лет играть, разок прошёл и достаточно.
да никто не будет задрачивать в эту игру 10 лет, я лично пройду сюжетку и забуду, как это сделал с фалаутом 3 - 4 - 76, только слабоумные школьники будут полагать что это скайрим 2.0
Для слабоумных школников,ты немного ошибся,это скорее фолыч в космосе.
Ну для меня игры Беседки всегда и были уникальными играми в которые я с огромным удовольствием играл,играю и будут играть (при чём все их игры я всегда покупал кроме F76 ну я её и не считаю фолычем,это будет первая которую я не куплю из-за отсутствие локализации),правда сейчас всё меньше времени играть,жаль что больше подобных игры ни кто и не может сделать,был Ведьмак 3 но дальше поляки просто обосрались и выпустили какую то наикривейшую поделку уровня Юбисофт в которую у меня пропало любое желание играть.
Надеюсь режим выживания будет на уровне Fallout 4,он там был просто одним из лучших в играх,столько челенджа и эмоций,действительно надо даже передвигаться очень осторожна потому что любая ловушка,мина и ты загружаешь сей который сделал пару часов назад,да и вообще в этом режиме игра заставляет тебя использовать весь свой арсенал,легендарные враги действительно представляют опасность,ну и конечно всякие болезни и негативные эффекты не дают заскучать,до 30 уровня реально приходится выживать и это больше всего доставляет.
что-то подобное про хало инфинити говорилось
VR версия будет, я надеюсь
На 2 десятилетии
Посмотрим, увидим. Всё возможно как например - Сталкер.