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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 698 оценок

Фил Спенсер: Мы хотим, чтобы люди играли в Starfield не одно десятилетие

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Gruz_
Новости

Во время интервью порталу IGN Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, высказал некоторые соображения по поводу долговечности Starfield.

Он сравнил Starfield с игрой The Elder Scrolls V: Skyrim, которая вышла в 2011 году на Xbox 360, но до сих пор пользуется большой поддержкой Bethesda и моддерского сообщества. Рассказывая о моддерах, Спенсер намекнул, что в новом Xbox-эксклюзиве также появится поддержка полюбившихся модов. Смотрите:

Я не хочу раскрывать планы команды, но очевидно, что если вы - Bethesda и видите постоянную поддержку, которую получает Skyrim, даже сегодня, если вы посмотрите на то, что сделали моддеры, то это повлияло на представление о том, какой должна быть Starfield. Доказательством будет то, насколько люди воспримут игру, но мы надеемся, что это будет еще одна игра, которой продолжат наслаждаться спустя десятилетие или более после выхода, от которой все еще будут получать удовольствие.

Мы уже знали, что Starfield будет масштабной, и в преддверии выхода игры Bethesda даже не собирается преуменьшать ее масштабы. Так, по словам главы издательства Bethesda Пита Хайнса, время, затраченное им на прохождение Starfield, приблизилось к отметке 200 часов, причем он даже не приблизился к финалу.

Кроме того, в начале лета Тодд Говард, креативный директор проекта, подтвердил, что Starfield получит полную поддержку моддинга. По его словам, в игре будут предусмотрены инструменты для создания и установки модов, аналогичные тем, которые использовались в предыдущих играх Bethesda, а именно Skyrim и Fallout 4.

Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на ПК и консолях Xbox. Игра также будет доступна по программе Xbox Game Pass.

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Комментарии: 47
Ваш комментарий
Oscilograf

Если игра будет поддерживаться ДЛСами, а так же удобна для модов, то вполне может так получится.Свои планеты, свои истории, свои корабли, при наличии инструментария это всё возможно. Хотя подозреваю, что первые моды будут на голых баб.

18
Dmitry jpg

Это база, первый кирпич

5
Ya_Tajik_Ya_Airyan

Фил Спенсер - конченный дебил ты. Для того чтобы играли десятилетиями ты должен был создать солнечные системы штук 10-20 в ручную и насыщенные как в Стар Ситизен, а не респавнийшийся 1000 пустых без лигичных Планет. Животное

-1
Fenharell Ya_Tajik_Ya_Airyan

Стар ситизен лол

2
Destroited
Фил Спенсер: Мы хотим, чтобы люди играли в Starfield не одно десятилетие

Перевод - мы впарим вам Starfield еще больше раз чем Скайрим.

9
Imelstorn

Или если интерпретировать с корпоративного на человечий у нас есть мысль приврать это в игру сервис. Или напихать косметики и прочих ништяков за реал аля Ubisoft

2
SnobbishGhost

сначала откройте игру для России

4
JohnTornton

не, пусть этот кал себе оставляют и сами играют в него за свои деньги

0
-zotik-

Нужны сабы карл, игру и так купить не проблема

3
Fenharell -zotik-

За 7к? Проблема. И зачем? Если она взломана будет

0
-zotik- Fenharell

Я не про цену вообще. А про возможность. А так 7к не так уж и много если я бы хотел купить. Конечно я сам не собирался ее покупать. Нафига если она в первый день в пассе

0
AlexSEcl Fenharell

Почему за 7? Я за 6.5к купил премиум эдишн. Обычная версия стоит 4к. Вполне себе вменяемые деньги в нынешних условиях.

0
Shimuto

хотим чтобы играли, не перевели и не озвучили на все (хотя бы большие) языки мира. Ну... не очень то и хотели да?

3
Rey Harley

Ну, поехали:

Starfield

Starfield Legendary Edition

Starfield Special Edition

Starfield Anniversary Edition

2
Dmitry_Quant

че-то я не видел Fallout Legendary Edition, причем тут вообще скайрим? там даже модельки и весь движок из фалаута, зачем заниматься самообманом?

0
ugf16349

Starfield Anniversary Ultimate Legendary Special Edition

0
ugf16349 Dmitry_Quant

Fallout 4 2015 году вышла, а скайрим в 2011 году. Время еще есть, выпустят и для fallout 4.)))

0
Dmitry_Quant ugf16349

продажи Fallout 4 за все время 12 мил копий, у скайрима более 60 лямов, и самое главное, не занимайтесь самообманом еще раз повторяю, старфилд это по факту продолжение фалыча, а не скайрима, филка просто хочет что бы успех был такой же как у скайрима, на этом все.

0
ugf16349 Dmitry_Quant

Да всем плевать на статистику. Они это могут сделать и плевать, что продажи меньше чем скайрим.

0
KleptomaniacalAlbert

Посмотрим ведь со "tes Skyrim" получилось

1
JohnTornton

тоже будете 21250ш912095781 раз перевыпускать как скайрим? ведь куда вам новые игры делать, вы не умеете

1
Кей Овальд

Да, да, слышь купи Сатрфилд. Мы уже сразу это поняли.
Вот через десять лет и буду играть.

1
NorthSable

Слыш, купи

1
Usurper

Ну кто-то же до сих пор пытается пройти в Фолаут 4 все генерируемые квесты, которые бесконечные. ))

1
Mihanbo

ну с учетом что сейчас хорошие рпг выходят раз в 10-15лет!

сам прошел и морровинд и обливион и скайрим с фаллаутами от 3 довегаса и 4,потом поигрался с модами и через пол года год забыл,играть в одну игру десять лет? задроты не перестают удивлять)))

1
sirGeronis

Очень надеюсь, что игра будет хотябы на 8/10. Жду релиз

1
Ivan313

Короче вторую часть они не планируют выпускать

0
AndrewSolt

Ну, учитывая скорость выпуска игр Беседки, то вторая часть если и выйдет то как раз через пару десятков лет)

1
-zotik-

Ахах, старфилд-а ты купил уже его на холодильник?

0
progromru

как в принципе и в Skyrim.

0
mazyazev

Серьёзное заявление.

0
NarkoSky

Вряд-ли Starfield станит ещё одним Skyrim, через год забудут об этой игре.

0
DlanZodchego

Потому что?

1
Dmitry_Quant DlanZodchego

потому что старфилд этот тот же фалаут 76 в космическом сеттинге который продался в 1,4 млн. копий, фалаут 4 продался в 12 млн копий, скайрим продался в 60 млн копий, не веришь в статистику, поверишь через год)

1
Kenn1y

Хорошая игра это круто, но все же пусть сюжет и побочки будет максимум часов на 60-80, иначе людям с личной жизнью никогда желаемые игры не пройти, и так до сих пор даже их Fallout 4 и Skyrim не пройдены, Skyrim с модами аж с 2012 модифицируемый, наверное уже проще перейти с LE издания на SE, хотя, это опять одних модов часов на 5 установки.

0
tvorog8088

Точно, сейчас только за Ведьмак 3 взялся, раньше всё настроения не было, как представлю сколько эо времени займёт, сразу желание пропадало.

0
Fenharell

Бедный, как же ты за 10 лет скайрим не прошел

0
tvorog8088

То есть им нужны задроты, как можно в одно и то же 10 лет играть, разок прошёл и достаточно.

0
Dmitry_Quant

да никто не будет задрачивать в эту игру 10 лет, я лично пройду сюжетку и забуду, как это сделал с фалаутом 3 - 4 - 76, только слабоумные школьники будут полагать что это скайрим 2.0

0
saa0891 Dmitry_Quant
только слабоумные школьники будут полагать что это скайрим 2.0

Для слабоумных школников,ты немного ошибся,это скорее фолыч в космосе.

0
saa0891

Ну для меня игры Беседки всегда и были уникальными играми в которые я с огромным удовольствием играл,играю и будут играть (при чём все их игры я всегда покупал кроме F76 ну я её и не считаю фолычем,это будет первая которую я не куплю из-за отсутствие локализации),правда сейчас всё меньше времени играть,жаль что больше подобных игры ни кто и не может сделать,был Ведьмак 3 но дальше поляки просто обосрались и выпустили какую то наикривейшую поделку уровня Юбисофт в которую у меня пропало любое желание играть.

Надеюсь режим выживания будет на уровне Fallout 4,он там был просто одним из лучших в играх,столько челенджа и эмоций,действительно надо даже передвигаться очень осторожна потому что любая ловушка,мина и ты загружаешь сей который сделал пару часов назад,да и вообще в этом режиме игра заставляет тебя использовать весь свой арсенал,легендарные враги действительно представляют опасность,ну и конечно всякие болезни и негативные эффекты не дают заскучать,до 30 уровня реально приходится выживать и это больше всего доставляет.

0
impostorby
Мы хотим, чтобы люди покупали Starfield не одно десятилетие
0
meushroom

что-то подобное про хало инфинити говорилось

0
rkplayer

VR версия будет, я надеюсь

-1
Kostet09

На 2 десятилетии

-1
askazanov

Посмотрим, увидим. Всё возможно как например - Сталкер.

-1