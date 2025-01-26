Фил Спенсер опроверг эксклюзивность Starfield для Xbox - игра может выйти на PlayStation 5 когда угодно

Глава Xbox Фил Спенсер дал новый комментарий, который вновь разогрел слухи о возможном выходе Starfield на PlayStation 5. На вопрос об эксклюзивности проекта для платформ Microsoft он ответил: «Нет».

Спенсер уточнил, что стратегия Xbox не заключается в искусственном удерживании игр на одной платформе:

Мы считаем, что ограничивать доступ игр для других платформ — это не тот путь, которым мы хотим идти. Наша задача — дать возможность играм находить свою аудиторию и приносить успех бизнесу.

Такая позиция Microsoft поддерживает их общую стратегию, направленную на расширение доступности игр, что уже заметно на примере их сервисов, таких как Game Pass.

Несмотря на это заявление, Starfield остается эксклюзивом для Xbox и ПК с момента своего релиза в сентябре 2023 года. Слухи о возможной версии для PlayStation 5 активно обсуждались в течение всего 2023 и 2024 годов, но ни Bethesda, ни Microsoft официально не подтверждали разработку этой версии.

Заявление Спенсера стало очередным намеком на возможные изменения в будущем, но пока у фанатом PlayStation остается лишь надежда, что самая масштабная RPG от Bethesda последних лет все же доберется до их платформы.