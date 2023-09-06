Фил Спенсер поздравил Bethesda с успешным релизом Starfield

После нескольких лет ожидания и надоедливых переносов разработчики из студии Bethesda Softworks наконец-то выпустили Starfield. Это совершенно новая игра от команды ветеранов, которая переносит игроков в открытый космос с огромным количеством возможностей для исследования. Невероятный масштаб Starfield уже успел оценить глава Xbox Фил Спенсер, который опубликовал восторженный отзыв.
На своей личной страничке в социальной сети Фил Спенсер напрямую обратился к разработчикам Bethesda. Он похвалил всю команду авторов, отметив их весомый вклад в создание игровой космической вселенной. Спенсер также отдельно упомянул Тодда Говарда, геймдизайнера Starfield, поздравив его с невероятным достижением.
Вместе с этим глава Xbox опубликовал несколько скриншотов из своего прохождения Starfield:
Я прекрасно провожу время за своим нынешним прохождением — в равной степени космическим героем и фотографом-пейзажистом.
— написал Фил Спенсер.
Starfield официально доступна для игры на ПК и консолях Xbox. Пока Фил Спенсер активно хвалит игру, в сети нашлись пользователи, которые сильно ругают проект - подробнее об этом мы написали в этой заметке.
Да да, тебе и Сталкер 2 понравился, держу вкурсе.
С языка снял)
Вкусы лучшего геймера как оказывается
глава Xbox - Фил Спенсер, похвалил за грандиозный успех игры Starfield - игру, которая была разработана чисто под КОНСОЛИ - Xbox и полностью положила хер на ПК пользователей.
PS: - Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку! (с) И.А. Крылов.
Всмысле? Она же есть на ПК.
дело про оптимизацию в первую очередь
Да она есть и на ПК....НО....Когда ты играешь в игру созданную чисто для ПК - это во всём чувствуется. Инвентарь удобный для ПК, взаимодействие с миром удобное для ПК, подбор предметов, удобность расположения и чтение текста, карта мира, алгоритм и проработка ориентации на местности... даже боевая составляющая - всё это чувствуется, если это всё так сказать с душой делается для ПК пользователей-)) Теперь понятно о чем я?-)
Бетесда это ещё в 2011 году со Скайримом сделала, но почему-то именно сейчас, когда стало модно ругать Старфилд, ты вспомнил об этой проблеме
Приблизительно такой же комментарий я оставлял под играми, которые разрабатываются сразу на ВСЕ платформы одновременно...в том числе и когда только вышел Скайрим-) Так как нежелание разработчиков подстраивать игру для ПК пользователей - это ЧУМА современного игростроя-) Не все, но большинство тупо ЗАБИВАЮТ хер на это-)
Даже Baldur's Gate 3 (которой я поставил оценку 9) отчасти страдает этим, НО там хотя бы заметно, что Ларианы старались насколько могли-))
Запуск успешный! Поехали, Фил!
Ну зачем ты так сделал? Из-за тебя сейчас загрузка начнется...))
Успешный, игра плоха во всех аспектах
Фил как будто в параллельной вселенной сейчас реально находится, летает где то...
По пустым локам.в лагах
Ебать! Да ведь слева - Илон Маск!!!
Космический Skyrim, ассеты другие, графику подтянули, но это всё тот же Skyrim. Ни плохо, ни хорошо. Надеюсь, моддерам будет интересен данный проект, так как в принципе, есть где разгуляться
После Рэдфола любой запуск будет успешным )
Ну да. Согласен. Успешней только Киберпанк на релизе.
Ещё nms. Уж что что, но в сарфилд можно хотя бы играть на старте, и пройти его до конца. И хоть беседка о многом умолчала, они хотя бы нагло не врали, смотря прямо в глаза. До сих пор помню мем со Снуп Доггом, где он говорит, что трава у него бутафорская, а потом смеётся, и разработчика nms, который говорит, что у них есть мультиплей, и смеётся так же.
Насмешил фил ....
Успешным,как я понимаю по продажам,с такой рекламной компанией,это не удивительно,а вот успешная ли игра,в плане качества,геймплея,большой вопрос
Ахахаха)
Я смотрю Фил тот еще троль. Нужно было еще поздравить с крутым живым, открытым космосом.
Он просто пегач не читает, и не в курсе, как дела обстоят 😲
Овощь не может насладится своим продуктом?! Побольше хавай, чтоб рыльцо стало как у свиньи, Фил
Это рофл какой-то чтоле?восхищаться чем!?графонием.оптимизацией .геймплеем!? Вот именно вообще нечем!
Скажите уже Филу, что русификатор вышел, а то на инглише играет, бедный )
Успешный это одно, а то что игра дубовая, анимация - ее нет, пустые однообразные квесты, наполнение мира и визуал на фоне того же Fallout 4 местами проигрывает, побочные и основные задания откровенно слабы. Но публика скушает. К тому же аудитория обиженных включит двойные стандарты и начнет рассказывать что графика в игре классная) А вот в S.T.A.L.K.E.R 2 ну совсем не то, да-да, успокаивайте себя) Испорченные, зажравшиеся людишки.
Судя по всему, ещё и намёк на кроссейв, т.к. форматы скриншотов разные: и 16:9 и 21:9 (консоли в таком формате не работают).
Жаль только нет скриншота из меню в 21:9. Там такие красивые полосы по бокам. Хотя сама игра, в отличии от ф76, этот формат поддерживает
БГШ68 АНЧТАП ЕДГННГ
Буквально пару дней назад многие предрекали "истинную волну гневных отзывов" на релизе игры в Стиме. Хз- когда ложился спать, отзывы были "очень положительные".
Странно что в этой игре не добавили DLSS... Хотя он бы не особо спас ситуацию судя по фанатским DLSS, Ничего ребят подождём пока всё допилят патчами может игра будет более менее играбельной, потому что это стало модным выпускать сырые игры на выходе, а потом их допиливать патчами и фиксами
А я смотрю русские геймеры все хейтят и хейтят игра не оправданно
ПАТЧ хочу, они и тут обделались, с чего кто, то взял что он будет, бесезда молчит, значит все норм. АЛООО Уверен, что это все Филл, Тодд тут не при чём, он теперь на хозяина работает!! Кто покупал, что то докачивалось??
Успех, в стиме 140к людей шпилять в игру,на твиче с 31 на 1 (550 тысяч смотрели Starfield).
когда уже выпустят Патчик на 50+ гб ждем всей семьей.
А что патча так и нет!?)
140 тысчяч человек в онлайне, вот это успех
Там основной онлайн на геймпасе,тупо покупать игру за 100-70 баксов,когда она есть за 10.Про пиратство не надо говорить,в богатых странах им проблематично пользоваться.
Это значит что в стиме игра никому не нужна просто
Вот только под геймпасс игра и подходит
Красава.
Фил, ты барышней играешь?
Двоякие ощущения. Пока больше расстройств от этой игры. Такое чувство, что накормили пластиком. Холодные планеты, безмолвные поля ((( До сих пор не нашел могучую колонию Илонию, в которую заберёт всех умных белых цисгендерных мальчиков господин Маск. Неужели глобалисты отменили наше счастливое будущее?
Тут ещё общался со своим кузеном, который вернулся из очередной арктической экспедиции. Между делом речь зашла о Starfield. Я показал ему фрагменты геймплея, об'яснил, что такое исследование... Он долго ржал над "исследованием"...
- Тебе 42, и ты тратишь время на трэшовое у***ще?
Парировал тем, что в игре интересный сюжет, современная графика, верные спутники и возлюбленные.
- Аха-ха, по-прежнему чпокаешь монитор, пока друзья гуляют по клубам твою Ольку или как там эту коротконожку зовут? И почему эти манекены сплошь цветные? Что-то ни на одной полярной станции столько их не видел. Ну и морды. Кажется, со времён четвертого Фоллыча ничего не изменилось. А я тогда ещё в школу ходил.
В общем, вывел из себя, гад. Да, игра получилась неидеальной, но Беседка ещё обязательно отшлифует ее, после чего Starfield станет законодателем мод и любимым местом для отдыха и самореализации миллионов людей на десятилетия вперёд, как это было со Скайримом. Следует понимать: мы уже здесь и сейчас осваиваем далёкие галактики, когда для таких отсталых и невоспитанных типов, как мой кузен, Космос закрыт даже на с'емочных павильонах Стэнли Кубрика!
тоньше чем у комара)
Беседка молодцы, выпустили отличную игру. Наиграл 30+ часов оторваться просто нереально, одна из лучших игр беседки и среди всех игр в этом поколении. Потрясающая игра вызывающая чистый восторг, редко подобного масштаба и уровня выходят игры, жаль конечно что у нас ноющее и обиженное комьюнити игру засрало, но всех адекватных игроков поздравляю с релизом настолько грандиозной игры
слишком толсто...СЛИШКОМ
К сожалению не оценить в 50фпс на 4080 .в лом играть
да это как бы и не сарказм, просто выдал базу. Сейчас у нас слишком много обиженок развелось в комьюнити, стыдно за таких игроков, сами же индустрию и убивают, поддерживая покупкой всякий кал типо хогвартс легаси и подобного юбисофт дроча в опенворлде, а когда по настоящему грандиозная масштабная игра вышла в которой геймплей чуток сложнее чем нажми одну кнопку чтобы победить , то всё, это кал значит. Сонибои горят с того что на плойку не вышло, фанаты космосимов горят с того что это рпг а не космосим, фанаты балдуры горят с того что это не класическая изометрия а класическая игра беседки, а, и наши еще горят с того что русского перевода официального нет. Ну а к этому слепому и тупому довольно хейту подключаются уже и известные блогеры которые массам кал в уши льют типо ixbt и подобных, и самое глупое что им еще и верят. У нас сейчас к сожалению очень легко заработать бабки просто садясь на подобный хейттрейн и крыть калом отличную игру просто работая на аудиторию.
Я на 3070 спокойно в 60-100 фпс играю на высоких, это что ты там такое в настройках поставил что у тебя так глючит
Капец, ты гЫвн0ед.