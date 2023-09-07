Фил Спенсер раскрыл реальное количество игроков Starfield - их оказалось не так много

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield от авторов The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4, студии Bethesda Softworks наконец-то доступна игрокам по всему миру на ПК и консолях Xbox. Ожидание перед выходом игры было действительно невероятным из-за желания игроков увидеть огромный космос и его возможности. Несмотря на большое внимание к проекту со стороны игроков, его старт можно назвать достаточно скромным. Глава Xbox Фил Спенсер раскрыл первые официальные данные о количестве игроков Starfield и эта цифра сильно отличается от прогнозов аналитиков.
Эксперты игровой индустрии предрекали многомиллионную активность игроков в Starfield уже в первый день релиза. Один из порталов для раннего доступа игры успел нарисовать целых 2 миллиона игроков, что оказалось далеким от истины. Согласно заявлению Фила Спенсера, на данный момент Starfield насчитывает всего один миллион игроков. Для проекта такого уровня бюджета и обсуждения этот результат впечатляющим назвать нельзя. В качестве сравнения с другими играми можно привести недавнюю Baldur’s Gate 3, которая насчитывает 2,7 миллиона после запуска в августе и Cyberpunk 2077 с почти одним миллионом пользователей только в Steam.
Вместе с этим Bethesda поделилась специальным изображением, где собрала восторженные отзывы прессы с высшими баллами:
Starfield доступна для игры в Steam и Microsoft Store на ПК, также игру можно приобрести на консоли Xbox Series X|S. Напомним, ранее появились сведения о массовом возврате игры после раннего доступа.
На счёт ER не знал, запомнилась цифра около 700к.
он сказал что одновременно играет более миллиона человек на двух платформах
Да на этой картинке и хогвартса нет, ибо фанатам балдуры стыдно)
Ну тут рпг, я как минимум думаю изза этого
Интересно, сможет ли киберпанк побить рекорд старфилда выходом дополнения?
Абсолютный триумф коррупции
От избранной прессы :)
Список подгоев.
Триумф раздутого пустого ховна
Лучше бы сообщили что там по патчам, ошибки бы убрать, да оптимизации добавить
Фил не знает, когда создатели модов это исправят.
Во во, всё верно))))
ну вот как мастерскую в стиме добавят, так и начнут нормально допиливать )
Они умеют только улучшать движок который ничего не может, выпускать одну и ту-же игру в разном сеттинге, а вот баги и патчи делать неумеют. Да и зачем, есть же огромная база моддеров!
Какие у тебя ошибки возникли?
а космоса-то толком и нет :(
Удивительно, но на том же реддите я практически не увидел плохих отзывов к игре, людей в целом устраивает одинаковые планеты и как таковое отсутствие космоса в игре про космос... нет, возможно либо я уже стар и не понимаю чего хотят игроки, либо через пару дней все же риторика изменится по отношению к игре
Куплено всё, тут и дураку понятно, даже пост был что они стримеру угрожали за плохой отзыв!
ну на западе и ботинки черным целуют. там плохо ни про что сказать нельзя
Удивительно, а я вот видел на редите отрицательные посты и без всяких почти, не скажу что тонны но и не килограммы. Зайди на дБ уже 79 на настоящий час, скрин скину. Улететь с 88 (если не изменят память) на 79 за сутки..... ну если риторика прям прям изменится, но если игра не изменится то какая причина менятся риторике?
На мой взгляд тоду нужно не сидеть в режиме стендбая, наблюдая как его детище тонет, не строчить неясные оправдания, а срочно предпринимать действия. Какие?, а хз. Но они есть, примеров много, когда игры вытягивали из куда более глубоких мест, а СФ даже по щиколотку не зашло в мутную воду, так что все шансы есть.
Если это вместе с геймпассом за 3 копейки, то это конечно кринж
так в стиме тока 270к онлайн пиковый. естестна там тока те, кто через геймпас установили и 20 минут удалили. но филя вписывает их как игроков
А не надо было разрешать некоторым раньше играть и рассказывать правду. За 100 долларов могли бы просто вручить пластиковую модельку корабля.
Там культура woke, местоимения, геи клоны трансгендеры, поэтому так мало
Да, я тоже в шоке от того что в бг3 столько всего добавили.
Да нет, в бг3 там все по другому, не считается
Список тех, кто поиграл пару часов и накатал рецензию на скорую руку по присланной методичке.
Если честно это старфилд лютое зашквар неоптимизированный и забагованный кусок кода который маскируется под игру а по факту является Паркан мод на Fallout 4 сделанный бомжами за коробку доширака.
Короче для меня беседка теперь идёт лесом вместе с биоваром и метёлкой.
Очередной поиск хоть чего-то плохого от хейтеров, окей даже если там 1 миллион игроков, это же все ровно хороший результат, нужно ещё учитывать что игра не вышла на PS 5, и игра сама по себе продает гейм пас, плюс игроков ещё будет прибавляться.
Прикол в том что там больше миллиона игроков, их может быть и полтора и почти два, автор статьи слова Говарда перекрутил.
А миллон ЗА ДЕНЬ релиза, против 2.6 лямов в бг3 за месяц это отличный результат. Да это не рекорды в рамках индустрии, но уже более чем очевидно что якобы популярная и успешная бг3 продует в количестве продаж старфилду через месяц.
А чего он ожидал?)))))
тут костыль из за гейм пасса всратого, что с одной стороны хорошо для простых игроков, а с другой плохо для онлайна и продаж в стиме
их проблемы. в любом случае хорошо, что кал не продаётся. люди умнее становятся
а да?) ну так всё равно предзаказывали и предзаказывают, но мне прям нравится как игроки предзаказавшие старфилед(не все) за 100 баксов, сделали рефанд) потому что счётчик начал работать только с 6го сентября) этом прям хорошо
Бомжи скомуниздившие с торрента игру, теперь рассказывают ру комьюнити , какая она классная :)).Не знаю ни одного человека купившего этот кал и сказавшего, что он стоит своих денег.
Ну смотри - примерно через недельку ажиотаж ботов спадёт, кто играет тому надоест, короче вангую через неделю(гораздо раньше) появится новость у игры обвалился онлайн в стиме на - 75%. Ещё через недельку выходит Призрачная Свобода(в этом случае именно с большой буквы). А далее писатель наркоман с голосами в голове 2 и самый крупный(крутой) релиз года современная война 3. Потом Рождество, Новый, скидки и тд. Как видишь места для этого недоразумения уже нет. И это без врат балды3 ( не люблю такой жанр игр,бееее). Был шанс, им вытерли жопу. Всё. Новый год новые релизы. И места в истории этому НЕТ! а точно ещё ж хоргвартс которому озвучку делают.
Это ты сейчас про игру которую будут модить с каждым днем все сильнее а при выходе констракшн сета вообще бум начнется? Сравнивать единственную популярную игру в которой можно перекроить все с обычными играми,... аха-хаха =)))
Ожидания игры оказались слишком завышены. Ее да же с торрента качать не хочется, не то что где то покупать.
Продажной прессе занесли бабла и моментально довольные борзописцы накропали восторженные отзывы...
Ой ,оказывается не так много и ждали эту игру года ,а может и Филя нарисовал этот миллион игроков . Как же они хотят вернуть величие ,хотя бы обманом но создать атмосферу успешности проекта ))
В плане нарисовал? Только в стиме ночью был онлайн 270к. Ты хочешь сказать на всем иксбоксе+ бесплатном геймпассе не наберется 700к? чушь то не пори.
Мэдиссон сказал играть можно. Не мусор.
Ты что?! На этом сайте никогда нельзя произносить имя этого блогера даже в шутку,а вот например за Беса Полезного тут можно и по сусалам схлопотать) По этому выбирать надо очень осторожно!)
Нашел эксперта🤣
Хорошей игре - хороший онлайн. Надеюсь игра порвет еще рейтинги
Кибер бг3 уже через год забудут. А для этой игры, всё только начинается. Сырая она писец как. А вот обрастет жирком в виде длс. И тройкой заплаток, неоф.патчем. и будет приятно играть. Все будет норм. Так как это на десятилетие игрушка. А нравится или нет вопрос другой. Мододелы игру не бросят если беседка не ступит. И самое забавное,что тем кому совсем не нравится эта игра, сидят в ней сутки напролет. И везде орут какая плохая мля эта игра.. хз старфилд даже такой как сейчас вполне неплох. Пусть это фолыч в космосе или Скайрим. Да насрать!.,потому что в игрушки от беседки возвращаемся даже через годы. В отличии от одноразовых игр.
Намертво розовые очки вросли видать?
Мне на обливионскосмопушками в принципе ровно, пройду с нормальным переводом в геймпассе. Но у меня вопрос: что же там такого розового в отличии от всего того что делал Тодд?
делать AAA проект который по факту не работает, в нем плохо все, квесты, шутер составляющие, рпг составляющие, иследование космоса нет, типо дали кусок г***на и сказали дальше сами доделывайте. Норм че ААА проект. Можно просто за 100$ кидать кусок кода а игроки пускай сами все делают.
Что с лицом бг3 дрочеры?
А так, удивляюсь сколько фанатов каловых масс в рот. Если в это люди соглашаются играть, дальше - хуже.
Хорошо что я старею и меня ждет жена, дети, работа и забвение.
У "бг3 дрочеров" всё в порядке, кстати, в отличие от некоторых.
У нас все отлично, спасибо что спросил
"Согласно заявлению Фила Спенсера, на данный момент Starfield насчитывает всего один миллион игроков. В качестве сравнения с другими играми можно привести недавнюю Baldur’s Gate 3, которая насчитывает 2,7 миллиона после запуска в августе и Cyberpunk 2077 с почти одним миллионом пользователей только в Steam"
Всё хорошо с БГ 3 и с лицом, и с КП2077)))
Хорошо, что я ещё молодой, и жена, ребёнок, работа и забвение позволяют ещё и играть в то, во что хочу.
Все норм, как разумный человек отложил до дефинитив эдишн после 30 часов.