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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 653 оценки

Фил Спенсер раскрыл реальное количество игроков Starfield - их оказалось не так много

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Gutsz
Новости

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield от авторов The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4, студии Bethesda Softworks наконец-то доступна игрокам по всему миру на ПК и консолях Xbox. Ожидание перед выходом игры было действительно невероятным из-за желания игроков увидеть огромный космос и его возможности. Несмотря на большое внимание к проекту со стороны игроков, его старт можно назвать достаточно скромным. Глава Xbox Фил Спенсер раскрыл первые официальные данные о количестве игроков Starfield и эта цифра сильно отличается от прогнозов аналитиков.

Эксперты игровой индустрии предрекали многомиллионную активность игроков в Starfield уже в первый день релиза. Один из порталов для раннего доступа игры успел нарисовать целых 2 миллиона игроков, что оказалось далеким от истины. Согласно заявлению Фила Спенсера, на данный момент Starfield насчитывает всего один миллион игроков. Для проекта такого уровня бюджета и обсуждения этот результат впечатляющим назвать нельзя. В качестве сравнения с другими играми можно привести недавнюю Baldur’s Gate 3, которая насчитывает 2,7 миллиона после запуска в августе и Cyberpunk 2077 с почти одним миллионом пользователей только в Steam.

Вместе с этим Bethesda поделилась специальным изображением, где собрала восторженные отзывы прессы с высшими баллами:

Starfield доступна для игры в Steam и Microsoft Store на ПК, также игру можно приобрести на консоли Xbox Series X|S. Напомним, ранее появились сведения о массовом возврате игры после раннего доступа.

7
67
Комментарии: 67
Ваш комментарий
Skorskis
21
Kenn1y

На счёт ER не знал, запомнилась цифра около 700к.

0
1341Jd

он сказал что одновременно играет более миллиона человек на двух платформах

2
Raf9111 Kenn1y

Да на этой картинке и хогвартса нет, ибо фанатам балдуры стыдно)

-3
-zotik- Raf9111

Ну тут рпг, я как минимум думаю изза этого

0
Кроллег

Интересно, сможет ли киберпанк побить рекорд старфилда выходом дополнения?

0
golumen

Абсолютный триумф коррупции

8
Freund Benno

От избранной прессы :)

1
001fess

Список подгоев.

6
bysaturn

Триумф раздутого пустого ховна

5
Rey Harley

Лучше бы сообщили что там по патчам, ошибки бы убрать, да оптимизации добавить

4
TAPAKAH222

Фил не знает, когда создатели модов это исправят.

18
askazanov TAPAKAH222

Во во, всё верно))))

1
Lord VIRUsS TAPAKAH222

ну вот как мастерскую в стиме добавят, так и начнут нормально допиливать )

-1
Ben Green

Они умеют только улучшать движок который ничего не может, выпускать одну и ту-же игру в разном сеттинге, а вот баги и патчи делать неумеют. Да и зачем, есть же огромная база моддеров!

-1
Total Craft

Какие у тебя ошибки возникли?

-2
saksnboom

а космоса-то толком и нет :(

4
pokemonizm

Удивительно, но на том же реддите я практически не увидел плохих отзывов к игре, людей в целом устраивает одинаковые планеты и как таковое отсутствие космоса в игре про космос... нет, возможно либо я уже стар и не понимаю чего хотят игроки, либо через пару дней все же риторика изменится по отношению к игре

4
PatronizingEustace

Куплено всё, тут и дураку понятно, даже пост был что они стримеру угрожали за плохой отзыв!

4
JohnTornton

ну на западе и ботинки черным целуют. там плохо ни про что сказать нельзя

1
Skorskis

Удивительно, а я вот видел на редите отрицательные посты и без всяких почти, не скажу что тонны но и не килограммы. Зайди на дБ уже 79 на настоящий час, скрин скину. Улететь с 88 (если не изменят память) на 79 за сутки..... ну если риторика прям прям изменится, но если игра не изменится то какая причина менятся риторике?

На мой взгляд тоду нужно не сидеть в режиме стендбая, наблюдая как его детище тонет, не строчить неясные оправдания, а срочно предпринимать действия. Какие?, а хз. Но они есть, примеров много, когда игры вытягивали из куда более глубоких мест, а СФ даже по щиколотку не зашло в мутную воду, так что все шансы есть.

0
OculusMortem

Если это вместе с геймпассом за 3 копейки, то это конечно кринж

2
JohnTornton

так в стиме тока 270к онлайн пиковый. естестна там тока те, кто через геймпас установили и 20 минут удалили. но филя вписывает их как игроков

0
TAPAKAH222

А не надо было разрешать некоторым раньше играть и рассказывать правду. За 100 долларов могли бы просто вручить пластиковую модельку корабля.

1
Glodus Muspell

Там культура woke, местоимения, геи клоны трансгендеры, поэтому так мало

1
wdymBro

Да, я тоже в шоке от того что в бг3 столько всего добавили.

1
Glodus Muspell wdymBro

Да нет, в бг3 там все по другому, не считается

1
Кей Овальд

Список тех, кто поиграл пару часов и накатал рецензию на скорую руку по присланной методичке.

1
ronin1114

Если честно это старфилд лютое зашквар неоптимизированный и забагованный кусок кода который маскируется под игру а по факту является Паркан мод на Fallout 4 сделанный бомжами за коробку доширака.

Короче для меня беседка теперь идёт лесом вместе с биоваром и метёлкой.

1
HiRuKo14

Очередной поиск хоть чего-то плохого от хейтеров, окей даже если там 1 миллион игроков, это же все ровно хороший результат, нужно ещё учитывать что игра не вышла на PS 5, и игра сама по себе продает гейм пас, плюс игроков ещё будет прибавляться.

1
wdymBro

Прикол в том что там больше миллиона игроков, их может быть и полтора и почти два, автор статьи слова Говарда перекрутил.

А миллон ЗА ДЕНЬ релиза, против 2.6 лямов в бг3 за месяц это отличный результат. Да это не рекорды в рамках индустрии, но уже более чем очевидно что якобы популярная и успешная бг3 продует в количестве продаж старфилду через месяц.

0
askazanov

А чего он ожидал?)))))

0
Kot9lra street

тут костыль из за гейм пасса всратого, что с одной стороны хорошо для простых игроков, а с другой плохо для онлайна и продаж в стиме

0
JohnTornton

их проблемы. в любом случае хорошо, что кал не продаётся. люди умнее становятся

1
Kot9lra street JohnTornton

а да?) ну так всё равно предзаказывали и предзаказывают, но мне прям нравится как игроки предзаказавшие старфилед(не все) за 100 баксов, сделали рефанд) потому что счётчик начал работать только с 6го сентября) этом прям хорошо

0
RedAl

Бомжи скомуниздившие с торрента игру, теперь рассказывают ру комьюнити , какая она классная :)).Не знаю ни одного человека купившего этот кал и сказавшего, что он стоит своих денег.

0
1barac9U7ada7

Ну смотри - примерно через недельку ажиотаж ботов спадёт, кто играет тому надоест, короче вангую через неделю(гораздо раньше) появится новость у игры обвалился онлайн в стиме на - 75%. Ещё через недельку выходит Призрачная Свобода(в этом случае именно с большой буквы). А далее писатель наркоман с голосами в голове 2 и самый крупный(крутой) релиз года современная война 3. Потом Рождество, Новый, скидки и тд. Как видишь места для этого недоразумения уже нет. И это без врат балды3 ( не люблю такой жанр игр,бееее). Был шанс, им вытерли жопу. Всё. Новый год новые релизы. И места в истории этому НЕТ! а точно ещё ж хоргвартс которому озвучку делают.

0
Serpentrage

Это ты сейчас про игру которую будут модить с каждым днем все сильнее а при выходе констракшн сета вообще бум начнется? Сравнивать единственную популярную игру в которой можно перекроить все с обычными играми,... аха-хаха =)))

0
Qwa7

Ожидания игры оказались слишком завышены. Ее да же с торрента качать не хочется, не то что где то покупать.

0
A B
Вместе с этим Bethesda поделилась специальным изображением, где собрала восторженные отзывы прессы с высшими баллами

Продажной прессе занесли бабла и моментально довольные борзописцы накропали восторженные отзывы...

0
юрий uuuuu

Ой ,оказывается не так много и ждали эту игру года ,а может и Филя нарисовал этот миллион игроков . Как же они хотят вернуть величие ,хотя бы обманом но создать атмосферу успешности проекта ))

-2
Serpentrage

В плане нарисовал? Только в стиме ночью был онлайн 270к. Ты хочешь сказать на всем иксбоксе+ бесплатном геймпассе не наберется 700к? чушь то не пори.

0
РикоЧико

Мэдиссон сказал играть можно. Не мусор.

-5
Lvinomord

Ты что?! На этом сайте никогда нельзя произносить имя этого блогера даже в шутку,а вот например за Беса Полезного тут можно и по сусалам схлопотать) По этому выбирать надо очень осторожно!)

-1
Evil in the flеsh

Нашел эксперта🤣

-1
Igor Shipownik

Хорошей игре - хороший онлайн. Надеюсь игра порвет еще рейтинги

-7
Evzard

Кибер бг3 уже через год забудут. А для этой игры, всё только начинается. Сырая она писец как. А вот обрастет жирком в виде длс. И тройкой заплаток, неоф.патчем. и будет приятно играть. Все будет норм. Так как это на десятилетие игрушка. А нравится или нет вопрос другой. Мододелы игру не бросят если беседка не ступит. И самое забавное,что тем кому совсем не нравится эта игра, сидят в ней сутки напролет. И везде орут какая плохая мля эта игра.. хз старфилд даже такой как сейчас вполне неплох. Пусть это фолыч в космосе или Скайрим. Да насрать!.,потому что в игрушки от беседки возвращаемся даже через годы. В отличии от одноразовых игр.

-21
-zotik-

Намертво розовые очки вросли видать?

4
Glukinc -zotik-

Мне на обливионскосмопушками в принципе ровно, пройду с нормальным переводом в геймпассе. Но у меня вопрос: что же там такого розового в отличии от всего того что делал Тодд?

-1
oozzii68

делать AAA проект который по факту не работает, в нем плохо все, квесты, шутер составляющие, рпг составляющие, иследование космоса нет, типо дали кусок г***на и сказали дальше сами доделывайте. Норм че ААА проект. Можно просто за 100$ кидать кусок кода а игроки пускай сами все делают.

0
killer585

Что с лицом бг3 дрочеры?
А так, удивляюсь сколько фанатов каловых масс в рот. Если в это люди соглашаются играть, дальше - хуже.
Хорошо что я старею и меня ждет жена, дети, работа и забвение.

-27
Lanre V

У "бг3 дрочеров" всё в порядке, кстати, в отличие от некоторых.

3
-zotik-

У нас все отлично, спасибо что спросил

4
Forsaken67rus

"Согласно заявлению Фила Спенсера, на данный момент Starfield насчитывает всего один миллион игроков. В качестве сравнения с другими играми можно привести недавнюю Baldur’s Gate 3, которая насчитывает 2,7 миллиона после запуска в августе и Cyberpunk 2077 с почти одним миллионом пользователей только в Steam"

Всё хорошо с БГ 3 и с лицом, и с КП2077)))

6
Кроллег

Хорошо, что я ещё молодой, и жена, ребёнок, работа и забвение позволяют ещё и играть в то, во что хочу.

4
001fess

Все норм, как разумный человек отложил до дефинитив эдишн после 30 часов.

0