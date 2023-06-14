Фил Спенсер: Starfield поможет росту PC и Xbox Game Pass и принесет хорошую прибыль ©

Несмотря на то, что подписчики Game Pass смогут играть в ожидаемую всеми научно-фантастическую ролевую игру Starfield без необходимости покупать ее, босс Xbox Фил Спенсер считает, что компания обязательно заработает на выпуске игры.

Выступая на Giant Bomb at Nite Show после Xbox Game Showcase, Спенсер объяснил, как компания использует Game Pass, чтобы добиться большего охвата релизов видеоигр, и привел в пример выпуск Halo 2 как пример решений, которые принимаются вокруг релизов видеоигр.

"Допустим, мы собираемся выпустить Halo 2", - сказал Спенсер. "И мы не будем выпускать ее на Nintendo, не будем выпускать ее на Sony. Никто никогда не спрашивал меня, как будет работать [прибыль и убытки] для этой игры, если вы не продаете ее везде, где только можно продать?".

"Что вы делали на старых консолях, так это спрашивали, - продолжил Спенсер, - "сколько консолей вы продадите в связи с выходом Halo 2, как долго эти игроки останутся на платформе и сколько игр они купят, и делает ли это более рентабельным сохранение игры эксклюзивом для вашей платформы?".

Затем Спенсер рассказал о том, как использовать огромный охват PC и Xbox Game Pass, который дает Microsoft, чтобы Starfield попала в руки как можно большего числа игроков. По словам Спенсера, компания смотрит на это как на расширение охвата игр Microsoft, и считает, что Starfield послужит толчком к дальнейшему росту подписки.

"Когда я смотрю на Game Pass, мы абсолютно точно заработаем на Starfield, таков план. И мы будем развивать Game Pass, а Xbox станет лучшей платформой как на ПК, так и на консоли", - сказал Спенсер. "Для нас это расширение охвата платформ, и мы думаем, что такие важные игры, как Starfield, станут катализаторами роста Game Pass на разных платформах".