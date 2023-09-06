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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 594 оценки

Фил Спенсер: Starfield уже стала самым популярным эксклюзивом для Xbox и самой желанной игрой от Xbox и Bethesda в Steam

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butcher69
Новости

Сегодня Фил Спенсер вместе с Тоддом Говардом появился на телеканале CNBC, чтобы ответить на несколько вопросов о запуске Starfield. В ходе передачи Спенсер сообщил, что Starfield уже стала самой популярной эксклюзивной игрой для Xbox нового поколения (Xbox Series X/S). Он также сообщил, что игра является самой желанной игрой Xbox и Bethesda в Steam.

Xbox еще не опубликовала официальные данные о количестве игроков и цифрах продаж, поскольку Starfield только что вышла из раннего доступа, но первые результаты по отслеживанию игроков выглядят многообещающе. Игра уже является одной из самых популярных на Xbox и занимает первое место по продажам в Steam. Остается дождаться официальных цифр от Xbox, чтобы понять, насколько успешным оказался запуск Starfield.

-19
67
Комментарии: 67
Ваш комментарий
Сyberpunk

Бл***!!! Где мои Носки?!

13
Синий Батя

36 FPS - 3060...прикольно, оптимизация на высоте как я погляжу, кстати, носки на тебе.

5
Extor Menoger Синий Батя

3060 это аналог 1050 пойми

0
Freund Benno Extor Menoger

Вообще то gtx 1080, но с длсс

0
dangerous_beast Синий Батя

Ага, самое прикольное, что на любых почти настройках в 2к, игра ведет себя одинаково...
Фил с Тоддом забыли еще прям по CNN зарелизить игру в прямом эфире. Ну посмотрим, что они смогут сделать хотя-бы до конца года...

0
Freund Benno

Красивая картинка, жаль на моей gtx 1080не так выглядит :(

0
Синий Батя

Ок, пусть с онлайном балдурса потягаются.
Так забавно читать новости по этой игре, как она тужится, но взлететь не может...

О, ооо, налетели правозаЩчочники Старг*внилда))
More Dislikes PLS!!!

11
Tlister

Зачем им по онлайну тягаться, официально уже на стадии предзаказов старфилд обошла продажи балды

-7
Spillik

200к+ онлайн = не может взлететь, понятно.

-1
Givemethedust Tlister

ты чей-то бот?

1
OculusMortem Tlister

Пруфы в студию, биллибой

2
Гасен

Я так понимаю что минусуют негативные комментарии по старфилд те кто купил игру)))

9
fox nemets

100 % это так ты прав бро)))

8
fox nemets

какая та дичь просто...ощущение что я живу в паралельной реальности или же они все живут в параллельной вселенной???

7
Tlister

А что не так, массовых игр почти нет, играть людям которые не следят за локальными жанрами не во что

-6
boevayakiska

Такое ощущение что либо Филипок с Тоддом делают вид что всё хорошо, как CD Project в своё время пытались делать с Киберпанком, либо игра вышла на рекорд по числу хейтеров.

7
Extor Menoger

Как ни странно у игры защитники теже что защищали киберпанк в своё время. Не разу наверное не боты. А есть особая каста которая кидает 1 и тоже видео сравнение с пуком где сравнивается релизный старфилд с пуком после 3 лет патчей что смешно просто видеть как аргумент

4
wdymBro

Ты забываешь что киберпанк начал с 20% положительных отзывов в стиме, не с 85%+ 😁

0
Givemethedust wdymBro

Новая градация по процентам? Киберпанк сделали создатели рпг от третьего лица , а здесь создатели Скайрима обделались на своем же поприще. Пока подделка от беседки не обгонит по отзывам бг3, лучше бы вообще про оценки молчал.

0
Andrew Power Givemethedust

На пользователя под ником "wdymBro" советую внимание не обращать, это местный шут, но это мягко выражаясь. У него психологическая травма от Киберпанка, он сегодня уже мне писал про 35% положительных отзывов на релизе, теперь уже 20%, у паренька явное психологическое расстройство, таблетки видимо кончились.

0
Givemethedust Andrew Power

Про таблетки я ему напоминал некоторое время назад. Но шизоидам свойственно не слушать адекватных людей

0
-zotik-
7
РикоЧико

Гейпасс вполне может жирный онлайн забирать.

1
Extor Menoger РикоЧико

судя по отзывам в этом гейпасе еле 2 тыщ челов наберётся

0
-zotik- РикоЧико

Мб, но у меня знакомые с боксом сторонятся пока старфилда

0
Freund Benno

Ни одна внутренняя студия хбокса не смогла сделать такого. Зарешала покупка, и последующая эксклюзивность уже практически готового проекта. Так себе повод для гордости.

3
wdymBro

Эксклюзивность повысила продажи? Что?

0
pokemonizm

Естественно люди будут покупать Старфилд... люди готовы любое *овно купить, если оно под именитым брендом

Простой пример Диабло Иммортал: НИВАЗМОЖНА В ЭТО ИГРАТЬ!!! ИГРА П2В!!! Она позорит серию Диабло! Близы **** и скатились - игра приносит сотни миллионов

А как доставляет читать хвалебные отзывы игроков, где человек в одном предложение пишет что в игре про космос нет космоса, что ему три раза подряд на разных планетах попадался один и тот же аванпост, а побочные квесты такого уровня что их даже инди разрабам уже порой стыдно делать в своих играх, но при этом игру он рекомендует, потому что через годик ее сделают мододелы

3
Tlister

Так массовых игр сейчас нет, так что старфилд из-за этого и берут

-1
wdymBro Tlister

Старфилд ни разу не массовый. Это квазикосмосим в жане сайфай. Очень нишевая тема в игроиндустрии на самом деле.

0
wdymBro

Ок. Покажи мне 3 типо положительных комента где ждуны ждут моды.

0
Andrew Power

pokemonizm, согласен с тобой, листал отзывы в стиме и меня пробивало на смех от того что люди пишут "ну да игра унылая, ну да планеты пустые, задания скучные" но при этом ставят положительную оценку и в конце "но спустя время мододелы улучшат игру", зачем тогда вообще нужны разработчики и очень интересно на что же там было потрачено 200 млн долларов. И на пользователя под ником "wdymBro" советую внимание не обращать, это местный шут, но это мягко выражаясь)

1
Sheglov 555 Andrew Power

Трудно свами не согласиться , я вот тоже почитав не которые подобное комментарии, подумал во-первых дивою даёшься, как так людям можно извинюсь засрать мозги, что они реально престают мылить логически, да и вообще мыслить, не видеть очевидных вещей , аж жуть берёт. Во-вторых тоже подумал, а на кой тогда вообще нужны разработчики ? И интересно бы узнать что они вообще делали столько лет ?

0
Strannik110

Новый девиз Фили Спенсера : Ну купи-же С...Старфилд!

2
Skorskis
2
TheNikolay00

Даже в смешариках есть наземный транспорт

5
Extor Menoger
1
Mad_cloud

Игра вышла специфичненькая

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Ну, на самом деле я не удивлён и верю на этот раз Фильке, что игра действительно мега успешная и прибыльная, ибо подавляющее большинство играющих в видеоигры - это казуалы и мимокрокодилы в одном флаконе. Люди, в чьей жизни игры далеко не на первом месте. Увидели рекламу по тв или на каком-нибудь здании и решили прикупить, кто-то кому-то в подарок возьмёт, и тд. Типа это челы, которые вообще не шарят во всей этой теме. Они купили и играют, им всё норм. Это мы тут с вами задроты и, несомненно, эксперты всего верхнего интернета, а остальным плевать чё там трындел Тодд, они даже не знают кто это, им плевать на 30 фпс, плевать на многое, они в этом не шарят и им нафиг это не нужно. Пришли с работы, запустили игрулю на боксе, а потом новости посмотрели и спать. И вот таких людей просто ДОХРЕНА. Они-то и делают основную кассу.

1
0ncnjqybr

Все верно.

0
tvorog8088

Сейчас стрим у Булждать смотрю, скучнейшие квесты, вся игра состоит из тонны второстепенных квестов.

0
wdymBro

Чел 3 минуты пытался запрыгнуть туда куда очевидно запрыгнуть нельзя...

Такой и дум скучно стримить будет.

0
Omnia Smirnow

Ага, а что там по массовым возвратам?

0
1341Jd

ты же понимаешь что нет никаких массовых возвратов

-7
Serpentrage

Чувак, желтушные новости для подьема рейта на пг это не есть действительность =)

-4
luVol

На хбоксе то невозможны возвраты как и моды в большинстве своем. Биллибои думаю довольны наличием у них консоли от майкрософт и такого экза

1
Famiclone

Массовых возвратов для покупки стандартного издания* Пофиксил

Где были эти возвраты с 1 по 6 число? У раннего доступа за 100$ есть один очевидный недостаток, которым пользуются

0
kesrt luVol

С хера невозможны то? Делал 2 раза возвраты - за 1 день деньги возвращали.

0
юрий uuuuu

Кроме Фила и Тода никто не высказывается об игре видимо )

0
lesorub88

Я так понимаю что игру оптимизировать не собираются эта банда рукажопов???

0
-zotik-

Походу нет. Я надеялся что на релизе 6 числа хоть какой то патч будет. Короче ждать до нг минимум

0
211186

Да ну нафиг

0
ldssa jbcfsgfhd

😂😂😂

-2
Dark1994

Клоун, полтора часа поиграл в это недоразумение и удалил

-2
Tlister

Всем пофигу что ты там делал чел

-4
KAMA33

Да ладно

-4
Tlister

Хорошей игре - хорошие продажи!

-7
FеS

надеюсь это сарказм.

6
FеS

SpaceBourne 2 вот пример хорошей игры, да с косяками но ей простительно.

1
wdymBro

Ща за неделю продадут больше чем бг3 ща месяц продалось хахахахха.

Стонкс.

Грацую. Филип, Тодд.

-16
Tlister

Они на стадии предзаказов по оф инфе уже обошли БГ3

-1
Jimmy.Lee

В чем смысл такого фанатизма? Можно подумать, что Тодд поставил все свои деньги на эту игру и в случае провала ему грозила смертная казнь. Это смешно выглядит. Секрет высоких продаж кроется исключительно в огромной рекламной кассе - во "всех" крупных странах постерами обклеили здания и не было такого утюга, из которого бы не звучали новости о старфилд.

Об игре. Она не вызывает эффекта эйфории совсем. Я не играл и не буду в принципе потому, что посмотрел видео. Серо и пусто. Мне нравятся шутеры, но здесь стрельба убогая. А гриндить ради гринда - это не для меня. Вот БГ 3 я обязательно куплю, хоть и не любитель пошаговых ролевых игр. А... Еще цена в 70-100 за игру. Это полено и 10 не стоит с такой оптимизацией.

0
wdymBro Jimmy.Lee

Бг3 не пройду даже если заплатят, убогость. Старфилд обязательно куплю, попозже.

0