Фил Спенсер: Starfield уже стала самым популярным эксклюзивом для Xbox и самой желанной игрой от Xbox и Bethesda в Steam

Сегодня Фил Спенсер вместе с Тоддом Говардом появился на телеканале CNBC, чтобы ответить на несколько вопросов о запуске Starfield. В ходе передачи Спенсер сообщил, что Starfield уже стала самой популярной эксклюзивной игрой для Xbox нового поколения (Xbox Series X/S). Он также сообщил, что игра является самой желанной игрой Xbox и Bethesda в Steam.
Xbox еще не опубликовала официальные данные о количестве игроков и цифрах продаж, поскольку Starfield только что вышла из раннего доступа, но первые результаты по отслеживанию игроков выглядят многообещающе. Игра уже является одной из самых популярных на Xbox и занимает первое место по продажам в Steam. Остается дождаться официальных цифр от Xbox, чтобы понять, насколько успешным оказался запуск Starfield.
Бл***!!! Где мои Носки?!
36 FPS - 3060...прикольно, оптимизация на высоте как я погляжу, кстати, носки на тебе.
3060 это аналог 1050 пойми
Вообще то gtx 1080, но с длсс
Ага, самое прикольное, что на любых почти настройках в 2к, игра ведет себя одинаково...
Фил с Тоддом забыли еще прям по CNN зарелизить игру в прямом эфире. Ну посмотрим, что они смогут сделать хотя-бы до конца года...
Красивая картинка, жаль на моей gtx 1080не так выглядит :(
Ок, пусть с онлайном балдурса потягаются.
Так забавно читать новости по этой игре, как она тужится, но взлететь не может...
О, ооо, налетели правозаЩчочники Старг*внилда))
More Dislikes PLS!!!
Зачем им по онлайну тягаться, официально уже на стадии предзаказов старфилд обошла продажи балды
200к+ онлайн = не может взлететь, понятно.
ты чей-то бот?
Пруфы в студию, биллибой
Я так понимаю что минусуют негативные комментарии по старфилд те кто купил игру)))
100 % это так ты прав бро)))
какая та дичь просто...ощущение что я живу в паралельной реальности или же они все живут в параллельной вселенной???
А что не так, массовых игр почти нет, играть людям которые не следят за локальными жанрами не во что
Такое ощущение что либо Филипок с Тоддом делают вид что всё хорошо, как CD Project в своё время пытались делать с Киберпанком, либо игра вышла на рекорд по числу хейтеров.
Как ни странно у игры защитники теже что защищали киберпанк в своё время. Не разу наверное не боты. А есть особая каста которая кидает 1 и тоже видео сравнение с пуком где сравнивается релизный старфилд с пуком после 3 лет патчей что смешно просто видеть как аргумент
Ты забываешь что киберпанк начал с 20% положительных отзывов в стиме, не с 85%+ 😁
Новая градация по процентам? Киберпанк сделали создатели рпг от третьего лица , а здесь создатели Скайрима обделались на своем же поприще. Пока подделка от беседки не обгонит по отзывам бг3, лучше бы вообще про оценки молчал.
На пользователя под ником "wdymBro" советую внимание не обращать, это местный шут, но это мягко выражаясь. У него психологическая травма от Киберпанка, он сегодня уже мне писал про 35% положительных отзывов на релизе, теперь уже 20%, у паренька явное психологическое расстройство, таблетки видимо кончились.
Про таблетки я ему напоминал некоторое время назад. Но шизоидам свойственно не слушать адекватных людей
Гейпасс вполне может жирный онлайн забирать.
судя по отзывам в этом гейпасе еле 2 тыщ челов наберётся
Мб, но у меня знакомые с боксом сторонятся пока старфилда
Ни одна внутренняя студия хбокса не смогла сделать такого. Зарешала покупка, и последующая эксклюзивность уже практически готового проекта. Так себе повод для гордости.
Эксклюзивность повысила продажи? Что?
Естественно люди будут покупать Старфилд... люди готовы любое *овно купить, если оно под именитым брендом
Простой пример Диабло Иммортал: НИВАЗМОЖНА В ЭТО ИГРАТЬ!!! ИГРА П2В!!! Она позорит серию Диабло! Близы **** и скатились - игра приносит сотни миллионов
А как доставляет читать хвалебные отзывы игроков, где человек в одном предложение пишет что в игре про космос нет космоса, что ему три раза подряд на разных планетах попадался один и тот же аванпост, а побочные квесты такого уровня что их даже инди разрабам уже порой стыдно делать в своих играх, но при этом игру он рекомендует, потому что через годик ее сделают мододелы
Так массовых игр сейчас нет, так что старфилд из-за этого и берут
Старфилд ни разу не массовый. Это квазикосмосим в жане сайфай. Очень нишевая тема в игроиндустрии на самом деле.
Ок. Покажи мне 3 типо положительных комента где ждуны ждут моды.
pokemonizm, согласен с тобой, листал отзывы в стиме и меня пробивало на смех от того что люди пишут "ну да игра унылая, ну да планеты пустые, задания скучные" но при этом ставят положительную оценку и в конце "но спустя время мододелы улучшат игру", зачем тогда вообще нужны разработчики и очень интересно на что же там было потрачено 200 млн долларов. И на пользователя под ником "wdymBro" советую внимание не обращать, это местный шут, но это мягко выражаясь)
Трудно свами не согласиться , я вот тоже почитав не которые подобное комментарии, подумал во-первых дивою даёшься, как так людям можно извинюсь засрать мозги, что они реально престают мылить логически, да и вообще мыслить, не видеть очевидных вещей , аж жуть берёт. Во-вторых тоже подумал, а на кой тогда вообще нужны разработчики ? И интересно бы узнать что они вообще делали столько лет ?
Новый девиз Фили Спенсера : Ну купи-же С...Старфилд!
Даже в смешариках есть наземный транспорт
Игра вышла специфичненькая
Ну, на самом деле я не удивлён и верю на этот раз Фильке, что игра действительно мега успешная и прибыльная, ибо подавляющее большинство играющих в видеоигры - это казуалы и мимокрокодилы в одном флаконе. Люди, в чьей жизни игры далеко не на первом месте. Увидели рекламу по тв или на каком-нибудь здании и решили прикупить, кто-то кому-то в подарок возьмёт, и тд. Типа это челы, которые вообще не шарят во всей этой теме. Они купили и играют, им всё норм. Это мы тут с вами задроты и, несомненно, эксперты всего верхнего интернета, а остальным плевать чё там трындел Тодд, они даже не знают кто это, им плевать на 30 фпс, плевать на многое, они в этом не шарят и им нафиг это не нужно. Пришли с работы, запустили игрулю на боксе, а потом новости посмотрели и спать. И вот таких людей просто ДОХРЕНА. Они-то и делают основную кассу.
Все верно.
Сейчас стрим у Булждать смотрю, скучнейшие квесты, вся игра состоит из тонны второстепенных квестов.
Чел 3 минуты пытался запрыгнуть туда куда очевидно запрыгнуть нельзя...
Такой и дум скучно стримить будет.
Ага, а что там по массовым возвратам?
ты же понимаешь что нет никаких массовых возвратов
Чувак, желтушные новости для подьема рейта на пг это не есть действительность =)
На хбоксе то невозможны возвраты как и моды в большинстве своем. Биллибои думаю довольны наличием у них консоли от майкрософт и такого экза
Массовых возвратов для покупки стандартного издания* Пофиксил
Где были эти возвраты с 1 по 6 число? У раннего доступа за 100$ есть один очевидный недостаток, которым пользуются
С хера невозможны то? Делал 2 раза возвраты - за 1 день деньги возвращали.
Кроме Фила и Тода никто не высказывается об игре видимо )
Я так понимаю что игру оптимизировать не собираются эта банда рукажопов???
Походу нет. Я надеялся что на релизе 6 числа хоть какой то патч будет. Короче ждать до нг минимум
Да ну нафиг
😂😂😂
Клоун, полтора часа поиграл в это недоразумение и удалил
Всем пофигу что ты там делал чел
Да ладно
Хорошей игре - хорошие продажи!
надеюсь это сарказм.
SpaceBourne 2 вот пример хорошей игры, да с косяками но ей простительно.
Ща за неделю продадут больше чем бг3 ща месяц продалось хахахахха.
Стонкс.
Грацую. Филип, Тодд.
Они на стадии предзаказов по оф инфе уже обошли БГ3
В чем смысл такого фанатизма? Можно подумать, что Тодд поставил все свои деньги на эту игру и в случае провала ему грозила смертная казнь. Это смешно выглядит. Секрет высоких продаж кроется исключительно в огромной рекламной кассе - во "всех" крупных странах постерами обклеили здания и не было такого утюга, из которого бы не звучали новости о старфилд.
Об игре. Она не вызывает эффекта эйфории совсем. Я не играл и не буду в принципе потому, что посмотрел видео. Серо и пусто. Мне нравятся шутеры, но здесь стрельба убогая. А гриндить ради гринда - это не для меня. Вот БГ 3 я обязательно куплю, хоть и не любитель пошаговых ролевых игр. А... Еще цена в 70-100 за игру. Это полено и 10 не стоит с такой оптимизацией.
Бг3 не пройду даже если заплатят, убогость. Старфилд обязательно куплю, попозже.