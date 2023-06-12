Фил Спенсер: Starfield в 30 fps "это не проблема платформы, а творческое решение самих разработчиков" ©

Starfield - это следующий большой проект Bethesda, и игра будет доступна исключительно на Xbox Series X|S и PC с момента запуска. На консолях желающие смогут увидеть 1 000 планет при 30 кадрах в секунду, и босс бренда Xbox подчеркнул, что это было творческое решение разработчиков.

В беседе с редакцией Giant Bomb Фил Спенсер отметил, что подобные решения всегда являются выбором разработчиков, и хотя компания предлагает некоторые игры с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, в данном случае все зависит от разработчиков.

Очевидно, что у нас есть игры, которые работают на платформе с разрешением 4K/60. Это не вопрос платформы, это творческое решение. Я доверяю решениям Bethesda Game Studios и доверяю тому, во что играю.

Глава бренда Xbox отметил, что Microsoft не хочет превращать игровой процесс в электронную таблицу, и в случае со Starfield мы можем ожидать отличной постановки. Фил Спенсер не собирался навязывать Bethesda технические характеристики:

Я не хочу, чтобы мы когда-либо превращали игровой процесс в математическое упражнение..... Я не говорю, что 60[FPS] или разрешение не влияют на то, во что вы играете, но я не думаю, что мы хотим превратить это в Excel. Я думаю, что вы хотите дать разработчикам инструменты для принятия лучших решений, и игра будет такой, какая она есть. Я думаю, что Starfield будет отличной игрой, и мне нравится сегодняшний прием, но я не хочу диктовать технические характеристики каждого продукта до его выхода.