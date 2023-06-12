Starfield 06.09.2023
8.2 512 оценок

Фил Спенсер: Starfield в 30 fps "это не проблема платформы, а творческое решение самих разработчиков"

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butcher69
Новости

Starfield - это следующий большой проект Bethesda, и игра будет доступна исключительно на Xbox Series X|S и PC с момента запуска. На консолях желающие смогут увидеть 1 000 планет при 30 кадрах в секунду, и босс бренда Xbox подчеркнул, что это было творческое решение разработчиков.

В беседе с редакцией Giant Bomb Фил Спенсер отметил, что подобные решения всегда являются выбором разработчиков, и хотя компания предлагает некоторые игры с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, в данном случае все зависит от разработчиков.

Очевидно, что у нас есть игры, которые работают на платформе с разрешением 4K/60. Это не вопрос платформы, это творческое решение. Я доверяю решениям Bethesda Game Studios и доверяю тому, во что играю.

Глава бренда Xbox отметил, что Microsoft не хочет превращать игровой процесс в электронную таблицу, и в случае со Starfield мы можем ожидать отличной постановки. Фил Спенсер не собирался навязывать Bethesda технические характеристики:

Я не хочу, чтобы мы когда-либо превращали игровой процесс в математическое упражнение..... Я не говорю, что 60[FPS] или разрешение не влияют на то, во что вы играете, но я не думаю, что мы хотим превратить это в Excel. Я думаю, что вы хотите дать разработчикам инструменты для принятия лучших решений, и игра будет такой, какая она есть. Я думаю, что Starfield будет отличной игрой, и мне нравится сегодняшний прием, но я не хочу диктовать технические характеристики каждого продукта до его выхода.
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Комментарии: 22
Ваш комментарий
barabear

Да-да, верим...

7
JustA_NiceGuy

🤣🤣🤣

6
Ольга Бузова
5
Balmont92

Сначала втирал, что консольная эксклюзивность, это решение разработчиков, чтобы улучшить качество игры. В итоге 30 fps. Кто-то знатно п**дит!

4
ron in

он забыл сказать что 30 фпс на пк будет ))))))))))

1
Razox

*на 4090 в 1080п с длсс 2 производительным и фрейм генерацией 🤣

Честно говоря не удивлюсь если в самом деле в нативном 4к на 4090 без длсс будет 30 кадров.

0
bysaturn

А че не 24? Кинематографично было бы.

1
Talendor3

25 надо, чтобы покупали скайрим)

0
Ds_Raider Talendor3

А при 24 кадрах, он бы шел, как лоуфпсэдишен!

0
RomanV87

Помню, они там рекомендовали нижним бельём запастись. Теперь понятно кому это было адресовано, всем кто купил коробокс. Это уже «уничтожили Сони» или надо ещё подождать?)

1
SULIK 712

))))ухахах ,это как отрицательный рост. Творческое решение)))

0
Xndr DeKoz

не баг, а фича...

0
Юра Тотсамый

А на плейстейшен было бы 60 кадров))

0
Aellie

Ну а что он должен был правду сказать? "Да, даже у топовых ПК боольшие проблемы с 4к, а наша консолька и подавно давно устарела" Его бы уволили.

-1
SULIK 712

на приставках в 4 к мало что идет,так либо 2к либо меньше

0
RomanV87

Лол, так 30 фпс будет даже в FHD на коробке, при чем тут 4к))

-1
JohnTornton

его консолька стоит не 20к, а как комп с 3060, так что не надо оправдывать его враньё

-1
Talendor3

Анекдот дня

-1
deusMarshall

Чует мое сердце, что это будет супер-неоптимизированная игра, намного хуже чем все остальные в этом году. Ибо этот лок в 30 фпс на консоли, уже говорит о многом

-1
digitalkid

Digital Foundry расписали всю проблему, что дело в структуре локаций типа.

-1
SULIK 712

но в рекомендованных написано AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K,Оперативная память: 16 GB ОЗУ, Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

А бокс Х помощнее будет)

0
Artery Kaulitz

Даже такое уже умеют оправдывать. Скоро будут выпускать игры с мультяшной графикой и говорить, что это "творчес...", а ой...

-1