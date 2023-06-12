Фил Спенсер: Starfield в 30 fps "это не проблема платформы, а творческое решение самих разработчиков"

Starfield - это следующий большой проект Bethesda, и игра будет доступна исключительно на Xbox Series X|S и PC с момента запуска. На консолях желающие смогут увидеть 1 000 планет при 30 кадрах в секунду, и босс бренда Xbox подчеркнул, что это было творческое решение разработчиков.
В беседе с редакцией Giant Bomb Фил Спенсер отметил, что подобные решения всегда являются выбором разработчиков, и хотя компания предлагает некоторые игры с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, в данном случае все зависит от разработчиков.
Очевидно, что у нас есть игры, которые работают на платформе с разрешением 4K/60. Это не вопрос платформы, это творческое решение. Я доверяю решениям Bethesda Game Studios и доверяю тому, во что играю.
Глава бренда Xbox отметил, что Microsoft не хочет превращать игровой процесс в электронную таблицу, и в случае со Starfield мы можем ожидать отличной постановки. Фил Спенсер не собирался навязывать Bethesda технические характеристики:
Я не хочу, чтобы мы когда-либо превращали игровой процесс в математическое упражнение..... Я не говорю, что 60[FPS] или разрешение не влияют на то, во что вы играете, но я не думаю, что мы хотим превратить это в Excel. Я думаю, что вы хотите дать разработчикам инструменты для принятия лучших решений, и игра будет такой, какая она есть. Я думаю, что Starfield будет отличной игрой, и мне нравится сегодняшний прием, но я не хочу диктовать технические характеристики каждого продукта до его выхода.
Да-да, верим...
🤣🤣🤣
Сначала втирал, что консольная эксклюзивность, это решение разработчиков, чтобы улучшить качество игры. В итоге 30 fps. Кто-то знатно п**дит!
он забыл сказать что 30 фпс на пк будет ))))))))))
*на 4090 в 1080п с длсс 2 производительным и фрейм генерацией 🤣
Честно говоря не удивлюсь если в самом деле в нативном 4к на 4090 без длсс будет 30 кадров.
А че не 24? Кинематографично было бы.
25 надо, чтобы покупали скайрим)
А при 24 кадрах, он бы шел, как лоуфпсэдишен!
Помню, они там рекомендовали нижним бельём запастись. Теперь понятно кому это было адресовано, всем кто купил коробокс. Это уже «уничтожили Сони» или надо ещё подождать?)
))))ухахах ,это как отрицательный рост. Творческое решение)))
не баг, а фича...
А на плейстейшен было бы 60 кадров))
Ну а что он должен был правду сказать? "Да, даже у топовых ПК боольшие проблемы с 4к, а наша консолька и подавно давно устарела" Его бы уволили.
на приставках в 4 к мало что идет,так либо 2к либо меньше
Лол, так 30 фпс будет даже в FHD на коробке, при чем тут 4к))
его консолька стоит не 20к, а как комп с 3060, так что не надо оправдывать его враньё
Анекдот дня
Чует мое сердце, что это будет супер-неоптимизированная игра, намного хуже чем все остальные в этом году. Ибо этот лок в 30 фпс на консоли, уже говорит о многом
Digital Foundry расписали всю проблему, что дело в структуре локаций типа.
но в рекомендованных написано AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K,Оперативная память: 16 GB ОЗУ, Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080
А бокс Х помощнее будет)
Даже такое уже умеют оправдывать. Скоро будут выпускать игры с мультяшной графикой и говорить, что это "творчес...", а ой...