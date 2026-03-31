Физическая версия Starfield на PS5 требует обязательной загрузки из интернета

Физическая версия Starfield для PlayStation 5 требует обязательной загрузки части данных из интернета, несмотря на наличие Blu-ray диска. Об этом стало известно после того, как раннюю копию игры проверили участники проекта Does It Play, изучающего сохранность физических изданий.

На диске действительно присутствует значительная часть игры — около 81 ГБ данных. Однако полный размер Starfield на консоли составляет примерно 123 ГБ, поэтому пользователям всё равно необходимо загрузить оставшиеся файлы перед первым запуском.

Если попытаться запустить игру в офлайн-режиме сразу после установки с диска, система потребует подключиться к интернету и скачать обновление. Только после завершения загрузки и установки всех данных игроки смогут запускать игру без подключения к сети.

По мнению наблюдателей, проблему можно было бы решить выпуском издания на двух дисках, как это иногда делается для крупных проектов. Однако издатель, вероятно, предпочёл сократить расходы на производство физических копий.

Подобная практика вызывает критику среди сторонников физических носителей, поскольку одной из главных причин покупки дисков остаётся сохранение игр в будущем. Если серверы для загрузки данных когда-нибудь будут отключены, диск Starfield фактически перестанет быть полноценной копией игры.