FTC: Starfield должна была получить версию на PS5, но была отменена. Microsoft "мотивирована" нанести вред PlayStation

Федеральная торговая комиссия США предоставляет дополнительные документы о сделке Microsoft с Activision Blizzard. По словам американских чиновников, Starfield должна была выйти на PlayStation 5, но в дело вмешался редмондский гигант.
Как известно, Redfall должна была дебютировать на PS5, но Microsoft изменила планы разработчиков - разработчики должны были сосредоточиться исключительно на Xbox и PC, но в итоге вряд ли кто-то будет жаловаться на отсутствие этого проекта на консоли PlayStation.
Однако FTC утверждает, что идентичная ситуация сложилась и со Starfield, которая также должна была выйти на PlayStation 5, но Microsoft заблокировала разработку третьей версии игры. Федеральная торговая комиссия убеждена, что гигант из Редмонда достаточно мотивирован, чтобы нанести вред PlayStation, и компания может понести "краткосрочные убытки".
Фактические выводы FTC сильно отредактированы, но в них представлена идея о том, что Microsoft мотивирована на краткосрочные потери, чтобы нанести ущерб PlayStation и монополизировать рынки высокотехнологичных, облачных и игровых решений. Microsoft отрицает, что она стремится к эксклюзивности и что это реальные/отдельные рынки.
FTC хочет во что бы то ни стало заблокировать сделку Microsoft с Activision Blizzard, и корпорация представляет ряд документов, чтобы нанести ущерб компании и показать, что редмондский гигант действует не на благо индустрии и негативно влияет на рынок своей деятельностью, связанной с Bethesda.
Тем не менее, Microsoft подчеркнула, что ей по-прежнему необходимо предлагать эксклюзивные игры, но многие будущие вещи от команд ZeniMax выйдут на консолях PlayStation и Nintendo:
Microsoft:
- Redfall/Starfield доступны только на Xbox/PC: "чтобы сохранить необходимость предлагать эксклюзивный контент, ограничив при этом экономические затраты и ущерб для бренда, ориентированного на игроков".
- Redfall "обеспечил минимальные продажи"
- "Еще много" будущих игр ZeniMax выйдут на PS/Nintendo
После выхода Redfall появились сообщения, проливающие свет на проблемный цикл разработки игры, который страдал целым рядом проблем, включая отсутствие четкого видения, высокий уровень выбытия персонала и неспособность студии заменить вакантные должности. На самом деле, разработка велась настолько плохо, что Arkane якобы надеялась, что Microsoft отменит или перезапустит проект после приобретения студии. Однако Microsoft предпочла не вмешиваться.
Ранее в этом месяце глава Xbox Game Studios Мэтт Бути заявил, что в настоящее время нет планов по закрытию Arkane Austin, команды Arkane, разработавшей Redfall.
А Сони же не делает экслюзивами и временными игры как Финалку и т.п, нет конечно нет часто они на бокс не выходят игры, только на ПК.
Сони не делает финалку эксклюзивной, это делают скворечники, они предложили сделку боксе равную с сонькой, боккс отказался.
или сони выкупили эксклюзивность?как обычно
Но ведь таже Финалка выйдет потом на Иксбоксе, а вот Старфилд на ПС5 нет
А я что-то за долгое время пользования Боксом так и не увидел их серий Halo, Gears of War и т.д. на Соньке, нет конечно, только ПК.
Тут дело в том, что студии у сони уже давно, а майки, упустив лидерство после 360 бокса, начали как бешеные скупать студии, чтобы игры не выходили на ps, но я считаю что игры должны выходить на всех платформах.
Совершенно не сочувствую ни тем ни другим. Эксклюзивы зло. Но как же поражает, как типа "независимые" регуляторы играют в одни ворота.
и почему же зло? потому что ты должен иметь возможность играть таи где хочешь на чем хочешь?? те компания платформодержатель должна свою главную замануху выпускать не только на своей платформе только для того, чтобы ты был счастлив? и плевать на заработок, рынок, выживаемость и тд?
в том и прикол что у конечного потребителя должен быть выбор где играть, и не только из за игр, а чисто из за удобства
Тогда почему майкам не дают купить колду называя это монополией?
потому что это одна из самых продаваемых игровых в истории и серия мастодонт и если ее превратить в экз одной платформы, это перегнет рынок в сторону владельца в одно мгоновение? головой самому подумать тяжело?
я тебе еще раз повторяю, издатель тебе ничего не обязан. твои хотелки это твои хотелки, под них никто подстраиваться не будет. это лишь твои фантазии. никто не будет спецом для тебя бананы в норвегии растить. тебе предлагают игру на платформе. не нравится, играй в другое на другом. сейчас еще нинка начнет свои игры на пк выпускать, забив на свич, лишь бы тебе было якобы удобно. значит это не твое, не твоя тема, занимайся другим.
Как только сони переехала в Америку, вместо того чтобы быть достойными соперником на рынке консолей как раньше, они теперь просто стонут что их основной соперник, вот неожиданность - соперничает за первенство! Так ещё и выйгрывает, потому что сони тут в повестку играют, майки бизнесом занимаются. Какой-то детский сад.
Ну клоуны, прямо как сейчас в мире, этим нельзя, а нам можно. Вот FINAL FANTASY XVI вышла исключительно на PS5 не кого это ни волнует, они даже ПК обделили, XBOX же захватает гигантский рынок PC и XBOX ну забивает на PS так это плохо, пускай Sony выпускают игры на PC сразу. SONY смахивает на помойную власть европы, нам можно, а им нельзя.
За финалку решают скворцы а не сони, у них своеобразный подход, кто знает что у самураев в голове.
Ну да и SONY не занесла чемодан им, что бы игра была только на PS.
И дело не только в финалке, сколько игр только на PS вышло. SONY тут виновата она заносит баксы за это.
Не заносила, у скворцов особые условия по выпуску финалки, можешь в сети почитать, майки отказались от предложения.
Я понял SONY хорошая и разрабы сами готовы отказаться от других платформ и быть только в SONY
Так кому она должна?
Ты видимо не совсем понимаешь как происходит всё на внутренней кухне. До преобритеня беседки, старфилд являлась заказом Сони. При успешном завершении разработки и реализации игры, она по планам должна была стать временный эксклюзивом.
В первый раз слышу об этом.
чё ты несёшь клоун??? гле пруфы???
Запасаюсь попкорном, очень интересно как Фила буду нагибать )
А все игры Sony тоже выходят и на XBox?)
А все игры с Бокса тоже выходили на Соньке?) Да и вообще на одну их платформу Сони выпускает игры, хоть и с задержками, но вот Майки вообще нет...
они выпускают на пк без задержек) в отличии от сони
Ну так на свою же платформу и сони выпускают без задержек...
Боже, перед тем как что-то писать включи свой мозг хоть
Ващет майки лучше сони, майки выпускают игры на бокс и пк ,а сони ток на плойку, пк обделяют, так что сонибоям лучше бы помолчать ,а то разнылись как нытики
Ещё бы) как это майки не будут выпускать игры только на свои платформы. Что бокс что винда - одна и та же ерунда.
Винда не платформа, платформак это железо, железо не продают майки, пк для майков просто доп рынок для продажи игор, а вот приставку им надо как т опродать так как майки продают железо приставки бокса, и они по сути могли не продават ьигры для пк как и сони мотивируя тем что поиграть можно будет ток на боксе и придётся купить бокс и майки заработают, так что к отношению пк майки и сони одинаковы, для них это просто доп рынок, а сони этот рынок обделяет в отличии от майков, майки с пк доп заработок не получают если продают туда игры с бокса .так же как и сони если что то на пк прожают, с пк всю выручку с железа получают производители железа, а это не сони и не майки, виндовс давно уже не продаётся, либо лицензия старая и уже по сути бесплатная, либо у большенства бесплатная активация кмс, так что ошибочно думете что на пк макйки в плюсе чем сони, они обе равны на пк рынке, обе либо на егс продаются либо в стиме
А в чём заключается вред...?
сони не получит бабла. дурачок.
я не понимаю в каком месте это является доводом в пользу отмены сделки. не было никакого контракта на выпуск игры на плойке, челы покупают студию и по какой то причине должны релизить игру на консоль конкурента? это все равно что купить права на франшизу и разрешить всем их юзать так что ли?
Блин, вот только не надо свои консольные войнушки устраивать вокруг релиза. Столько лет нормальных игр не было. Дайте поиграть.
Очень интересно когда судебные регуляторы будут те же самые вопросы задавать сони и нинтендо 🤡
Полагаю тогда, когда Сони и Нинтендо будут так же намериваться покупать крупные студии.
Полагаю когда сони пойдут куда подальше и не будут покушается на рынок майков, Бесезда довольно близко сотрудничает с майками начиная с морровинда очень странно, что они вообще не провели слияния раньше.
Зачем? Бездарь Раен и так сам справляется в нанесение ущерба PlayStation
Значит Сони можно!? экзы- только для сони5,а на хбох нет..вонь подняли обиженные сонибои.Охамели в край.
а когда сонибои выпускают свои эксклюзивы, это ни у кого вопросов не вызывает? Один в один под копирку политика белого сарая из вашингтона. ппц.
Сони сделала заказ.. Новость его результат?
и че и че?
че про игры сони то не пишем?
или про ниндендо?
Пишут конечно.. "FF16 - люччая игра всех времен и народаф пакупай быстрее!!!")))
Чел не завидуй, игра классная
У Соней тоже много экзов. Почему она не выпускает их на коробке? Что за бред?!
Это другое)
А Сони и их эксклюзив проверить не хотят?
Я за Фильку, сони пошла ты на.
Ну если честно вообще плевать на Starfield!! Пускай будет с DENUVO и вообще если и выйдет то с ГИГАНСКИМИ проблемами.
так если плевать то че ты тут пишешь
Вас забыл спросить что и где писать!
если бы тебе было действительно плевать, ты бы не писал тут, очередной обиженка
так с самого начала было понятно, что майки хотят одним махом весы в свою сторону перегнуть. лучше бы свои студии прокачивали, выпускали навые ип и новые игры по старым ип. но это же сложно, проще деньгами сорить, когда ресурсы безграничны.
Что твориться у соседа за забором тебя трогать не должно. Сони тоже покупает студии, или соглашения заключает но не такие крупные так как бабок меньше. Майки могут позволить себе больше. Думаешь если бы сони имела бабки как у майков они бы не покупали студии, хрен там плавал.
да вот только майки покупают не студии, а издательство. напиши ка мне список мультиплатформенных серий, которые сони прихватизировали и сделали эксклюзивами? м? должно трогать, если действия соседа затрагивают и мой участок. майки могут позволить, да вот только для этого и есть регуляторы, чтобы умерить аппетиты.
Финалка, создатели ретёрнал, банжи которые теперь только для них будут сетевой шутер клепать, студия хавен от продюсера ассасинов которая тоже для них экслюзив пилит.
А вообще почитай сам https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3c94d1b1-64946f58-03626b22-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_acquisitions_by_Sony
Там и студии и игры и список длинннннннннннный. Но да нельзя так делать только майкам.
Они так и делают старфилд же совершенно новая ИП и не обязана выходить на соньку.
чушь не пиши. финалку сони по соглашению со скуэрами делают временным экзом, первоеачалтно это соглашение предлагали майкам и они отказались. что создатели ретернал? ты про саму студию почитай для начала, они делали маленькие экзы для сони и до покупки. с банджи вообще мимо, марафон выйдет везде, даже на ящике. джейд реймонж за последние 15 лет ни одной игры не выдала. там тоже сессионная сервисная муть и не экз. ты хоть проверяй что то, прежде чем что то писать. я попросил привести пример покупки студии и превращение ип студии в экз и не получил ничего. что закономерно. майки студии не покупают? покупают. если туго доходит, актблиз - это издательство с десятком студий. это другой уровень. и что то не вижу возмущений, что майки вторую часть хэллблейда сделали экзом, хотя первая вообще вышла благодаря сони. у сони нет примеров превращения серии в экз, а у майков есть. и кто тут зло?