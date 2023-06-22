FTC: Starfield должна была получить версию на PS5, но была отменена. Microsoft "мотивирована" нанести вред PlayStation ©

Федеральная торговая комиссия США предоставляет дополнительные документы о сделке Microsoft с Activision Blizzard. По словам американских чиновников, Starfield должна была выйти на PlayStation 5, но в дело вмешался редмондский гигант.

Как известно, Redfall должна была дебютировать на PS5, но Microsoft изменила планы разработчиков - разработчики должны были сосредоточиться исключительно на Xbox и PC, но в итоге вряд ли кто-то будет жаловаться на отсутствие этого проекта на консоли PlayStation.

Однако FTC утверждает, что идентичная ситуация сложилась и со Starfield, которая также должна была выйти на PlayStation 5, но Microsoft заблокировала разработку третьей версии игры. Федеральная торговая комиссия убеждена, что гигант из Редмонда достаточно мотивирован, чтобы нанести вред PlayStation, и компания может понести "краткосрочные убытки".

Фактические выводы FTC сильно отредактированы, но в них представлена идея о том, что Microsoft мотивирована на краткосрочные потери, чтобы нанести ущерб PlayStation и монополизировать рынки высокотехнологичных, облачных и игровых решений. Microsoft отрицает, что она стремится к эксклюзивности и что это реальные/отдельные рынки.

FTC хочет во что бы то ни стало заблокировать сделку Microsoft с Activision Blizzard, и корпорация представляет ряд документов, чтобы нанести ущерб компании и показать, что редмондский гигант действует не на благо индустрии и негативно влияет на рынок своей деятельностью, связанной с Bethesda.

Тем не менее, Microsoft подчеркнула, что ей по-прежнему необходимо предлагать эксклюзивные игры, но многие будущие вещи от команд ZeniMax выйдут на консолях PlayStation и Nintendo:

Microsoft:

Redfall/Starfield доступны только на Xbox/PC: "чтобы сохранить необходимость предлагать эксклюзивный контент, ограничив при этом экономические затраты и ущерб для бренда, ориентированного на игроков".

Redfall "обеспечил минимальные продажи"

"Еще много" будущих игр ZeniMax выйдут на PS/Nintendo

После выхода Redfall появились сообщения, проливающие свет на проблемный цикл разработки игры, который страдал целым рядом проблем, включая отсутствие четкого видения, высокий уровень выбытия персонала и неспособность студии заменить вакантные должности. На самом деле, разработка велась настолько плохо, что Arkane якобы надеялась, что Microsoft отменит или перезапустит проект после приобретения студии. Однако Microsoft предпочла не вмешиваться.

Ранее в этом месяце глава Xbox Game Studios Мэтт Бути заявил, что в настоящее время нет планов по закрытию Arkane Austin, команды Arkane, разработавшей Redfall.