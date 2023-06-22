FTC: Starfield должна была выйти на PS5, а Microsoft "мотивирована" нанести вред PlayStation ©

Федеральная торговая комиссия США предоставляет дополнительные документы о сделке Microsoft с Activision Blizzard. По словам американских чиновников, Starfield должна была выйти на PlayStation 5, но в дело вмешался редмондский гигант.

Как известно, Redfall должна была дебютировать на PS5, но Microsoft изменила планы разработчиков - разработчики должны были сосредоточиться исключительно на Xbox и PC, но в итоге вряд ли кто-то будет жаловаться на отсутствие этого проекта на консоли PlayStation.

Однако FTC утверждает, что идентичная ситуация сложилась и со Starfield, которая также должна была выйти на PlayStation 5, но Microsoft заблокировала разработку третьей версии игры. Федеральная торговая комиссия убеждена, что гигант из Редмонда достаточно мотивирован, чтобы нанести вред PlayStation, и компания может понести "краткосрочные убытки".

Фактические выводы FTC сильно отредактированы, но в них представлена идея о том, что Microsoft мотивирована на краткосрочные потери, чтобы нанести ущерб PlayStation и монополизировать рынки высокотехнологичных, облачных и игровых решений. Microsoft отрицает, что она стремится к эксклюзивности и что это реальные/отдельные рынки.

FTC хочет во что бы то ни стало заблокировать сделку Microsoft с Activision Blizzard, и корпорация представляет ряд документов, чтобы нанести ущерб компании и показать, что редмондский гигант действует не на благо индустрии и негативно влияет на рынок своей деятельностью, связанной с Bethesda.

Тем не менее, Microsoft подчеркнула, что ей по-прежнему необходимо предлагать эксклюзивные игры, но многие будущие вещи от команд ZeniMax выйдут на консолях PlayStation и Nintendo:

Microsoft: