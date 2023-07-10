Геймеры уже планируют свои отпуска ради прохождения Starfield

Несмотря на то, что до выхода Starfield от Bethesda Game Studios остается еще целых два месяца, геймеры, стремящиеся пройти игру до конца, уже начали планировать, как отпроситься в отпуск.
Один из игроков на Reddit опубликовал сообщение с вопросом, кто, как и он, планирует взять отпуск в день выхода Starfild. Сам он написал заявление с просьбой предоставить ему неделю оплачиваемого отпуска с 1 по 8 сентября. При этом он отметил, что сделал то же самое, когда выходили Elden Ring и Red Dead Redemption 2 .
Такие слова получили большой отклик у комментаторов, и все они сообщили о своих планах взять отпуск - причем не только у начальников, но и у жен, детей и подруг: "Я предупредил свою супругу, раз уж в это время у нас намечаются всякие семейные хлопоты, я хочу, чтобы и она развлекалась с нашими детьми".
Женщины-геймеры оказались еще более изобретательными: "Я заранее попросила мужа взять отгул, чтобы детей можно было оставить на его попечение, а самой повеселиться больше, чем обычно".
Есть и такие игроки, которые заранее запросили отпуск, каждый день молясь, чтобы Starfield больше не перенесли, иначе отпуск пропадет даром. Многие игроки выражают поддержку, что нет ничего постыдного в том, чтобы взять отпуск ради игры, приятно провести свободное время, чтобы никто не мог указывать, что делать.
Starfield выйдет 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК а также автоматически будет включена в подписку Xbox Game Pass.
Ну удачи чё, ведь старт панка 2077 их ничему не научил
Плохое решение,я вот лично фанат игры,давно за ней слежу и уверен,что засяду надолго,но всё равно не дам 100%, что игра выйдет без критичных багов или её вообще опять не перенесут,в такое время живём.
Ага, а ещё развелись, чтобы никто не мешал им проходить эту игру. Все стены застелили фольгой, чтобы не было помех. Подключились напрямую к атомной станции, чтобы не было перебоя электричества во время игровой сессии и тд и тп.
Ага, засесть в бункер еще можно со спутниковым интернетом, время такое, мало ли помешают насладиться игрой)
Мда, у людей чё вообще свободного времени нет чтоб поиграть, что аж целые отпуска нужны ради одной игры, вроде как в игры играть нормально по чуть чуть а не сесть и всю недели без перерыва строчить в игру, видать у этих людей каждая секунда жизни расписана, а в не предвиденной ситуации просто паника полнейшая из за не умения жить не по расписанию а свободно, как же много рабов всё ещё в мире, ну всё никак человечество не хочет избавится от рабства, ведь могут но ("не хотят" - ключевое слово), давно уже пора понять что всё в жизни поробовать не возможно, ты либо тратишь жизнь на одно либо на другое, многие трудоголики и путешественники не смотрели кучу фильмов и не играли кучу игор, но и те кто играют в игры и смотрят сериалы и фильмы врятле такие трудоголики и путешественники, да и тут в коментах тож врятле сидят те у кого времени в обрез и всё расписано, или у них и время на коменты тож расписано, ну чтож могу таких ток огорчить и поздравить с тем что читая мой комент они потралили своё время в пустую, а я люблю писать большие коменты
в снг тож 2 повара просили отпуска... а таких желающих больше 8
Планировал отпуск с учетом выхода бг3, ну это мб и старфилд посмотрю
Неудивительно. Я вот ради Fallout 76 брал.
И как, хорошо провел время?
Замечательно. Как раз апгрейд ПК тогда делал.
Малыши планируют отпуска, как мило)
Видимо, это те же, кто оподливился с трансбагошлаком69.
Играть в игры беседки на релизе... ммм... месье знают толк в извращениях. Я вот к этому не притронусь, пока не выйдут DLC и патчи, а это год-полтора как минимум.
Мне "нравится" русское комьюнити, игра еще не вышла, а они уже ее обсирают
Подожду годик, пропатчат, длц выпустят тогда уже можно брать отпуск спокойно
Вот понимаю замутить успешный бизнес, чтобы можно было неделями не появляться на работе и в принципе не знать сколько у тебя зарплата и сколько отгулов осталось. Вот это движ! А они отпуск берут..
насколько же у них всё плохо в жизни, что они тратят отпуски и прочее на какую то игру. а ещё 100% она окажется багованным и скудным в геймплее и сюжете калом.уууупс спойлер
У них походу те же проблемы, что и у хейтеров) Ноулайферы)
ну люди по-разному проводят своё свободное время. плюс, в году можно брать 2 отпуска. делать выводы, что у таких людей "все плохо" в жизни - это тупо.
вдумайся всего 2 отпуска и люди хотят сбежать от реальности. так что у таких людей очень велик шанс что все действительно плохо и утверждать обратное - глупо )
чел, научись излагать мысли пожалуйста, я не понимаю тебя. ни аргумента не понял, ни логики
А на что тратить отпуск? Две недели заливать глаза спиртным на озере или спустить в унитаз тысячу-другую евро на бесполезный туризм?
Для меня вообще отпуск всегда "принудиловкой" был - предпочитал работать, а дни отпуска "бросать" на выходные. Чтобы выходной оплачивался.