Геймеры уже планируют свои отпуска ради прохождения Starfield ©

Несмотря на то, что до выхода Starfield от Bethesda Game Studios остается еще целых два месяца, геймеры, стремящиеся пройти игру до конца, уже начали планировать, как отпроситься в отпуск.

Один из игроков на Reddit опубликовал сообщение с вопросом, кто, как и он, планирует взять отпуск в день выхода Starfild. Сам он написал заявление с просьбой предоставить ему неделю оплачиваемого отпуска с 1 по 8 сентября. При этом он отметил, что сделал то же самое, когда выходили Elden Ring и Red Dead Redemption 2 .

Такие слова получили большой отклик у комментаторов, и все они сообщили о своих планах взять отпуск - причем не только у начальников, но и у жен, детей и подруг: "Я предупредил свою супругу, раз уж в это время у нас намечаются всякие семейные хлопоты, я хочу, чтобы и она развлекалась с нашими детьми".

Женщины-геймеры оказались еще более изобретательными: "Я заранее попросила мужа взять отгул, чтобы детей можно было оставить на его попечение, а самой повеселиться больше, чем обычно".

Есть и такие игроки, которые заранее запросили отпуск, каждый день молясь, чтобы Starfield больше не перенесли, иначе отпуск пропадет даром. Многие игроки выражают поддержку, что нет ничего постыдного в том, чтобы взять отпуск ради игры, приятно провести свободное время, чтобы никто не мог указывать, что делать.

Starfield выйдет 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК а также автоматически будет включена в подписку Xbox Game Pass.