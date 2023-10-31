Геймеры выбрали самое страшное существо в Starfield

Масштабная ролевая игра Starfield предлагает игрокам бескрайний космос с множеством неизведанных планет и существ, которые встречаются в разных уголках галактики. Во время прохождения игры можно наткнуться на самые удивительные формы жизни, некоторые из которых могут сильно вас напугать. В честь Хэллоуина разработчики из студии Bethesda Softworks решили узнать у игроков, какое создание в Starfield напугало их больше всего.
Согласно данным опроса, самым страшным существом в Starfield оказался Терроморф. Этот монстр прошел длинный отборочный этап с голосованием против других не менее жутких созданий. В финальном опросе Терроморф обошел с огромным отрывом Сирену.
Как отмечают геймеры, Терроморфы действительно способны напугать во время исследования планеты. У них достаточно примитивный дизайн, однако их манера поведения и стиль боя могут застать врасплох даже опытного космонавта. С Терроморфами и их подвидами очень трудно справиться, и никогда не знаешь, когда они нападут, что и сделало их самыми страшными тварями в Starfield.
Не того выбрали. Вот бесспорный победитель:
Тод Говард самое страшное сушество