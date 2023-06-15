Глава Xbox Фил Спенсер о локализации Starfield: "К сожалению, мы не можем переводить все игры на все языки сразу" ©

Starfield - долгожданная игра среди игроков по всему миру, поэтому неудивительно, что они хотят понимать происходящее на своем языке. Однако, несмотря на многочисленные петиции с просьбой о локализации, для некоторых Starfield может так и остаться чем-то недоступным.

"К сожалению, мы не можем перевести каждую игру для каждого рынка, но мы всегда анализируем возможности рынка и получаем отзывы по отдельным играм", - сказал глава Xbox Фил Спенсер корейскому новостному агентству Yonhap (по материалам Windows Central). "Трудно ответить, потому что дискуссия [о локализации] еще не закончилась. Мы будем продолжать вести беседы и прислушиваться к отзывам".

На данный момент Starfield поддерживает субтитры только для английского, французского, итальянского, немецкого, испанского, японского, польского, португальского и упрощенного китайского языков. Исходя из слов Спенсера, можно предположить, что однажды мы увидим в списке и другие популярные языки. А пока перевод игры зависит от фанатов.

Зато в Starfield будет меньше всего ошибок из всех игр Bethesda, по крайней мере, так утверждает глава Xbox Game Studios.

Starfield, огромная космо-ролевая игра от Bethesda, выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series.