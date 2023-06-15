Глава Xbox Фил Спенсер о локализации Starfield: "К сожалению, мы не можем переводить все игры на все языки сразу"

Starfield - долгожданная игра среди игроков по всему миру, поэтому неудивительно, что они хотят понимать происходящее на своем языке. Однако, несмотря на многочисленные петиции с просьбой о локализации, для некоторых Starfield может так и остаться чем-то недоступным.
"К сожалению, мы не можем перевести каждую игру для каждого рынка, но мы всегда анализируем возможности рынка и получаем отзывы по отдельным играм", - сказал глава Xbox Фил Спенсер корейскому новостному агентству Yonhap (по материалам Windows Central). "Трудно ответить, потому что дискуссия [о локализации] еще не закончилась. Мы будем продолжать вести беседы и прислушиваться к отзывам".
На данный момент Starfield поддерживает субтитры только для английского, французского, итальянского, немецкого, испанского, японского, польского, португальского и упрощенного китайского языков. Исходя из слов Спенсера, можно предположить, что однажды мы увидим в списке и другие популярные языки. А пока перевод игры зависит от фанатов.
Зато в Starfield будет меньше всего ошибок из всех игр Bethesda, по крайней мере, так утверждает глава Xbox Game Studios.
Starfield, огромная космо-ролевая игра от Bethesda, выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series.
даже для польского доступны сабы, рофл
Общее число говорящих на польском языке — около 40 млн чел
Всего в мире на русском говорят более 258 млн человек
Речь о рынке, а не о числе тех, кто говорит на том или ином языке.
В чем рофл - они во всех играх доступны. Как же у вас горит, особенно с поляков. Уже третий раз за пару дней вижу такую ветку комментариев.
а это типо не рынок? именно численность потребителей его и определяет
Потребитель — это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Это основы рыночной экономики. Тут нельзя просто всех русскоговорящих записать в потребители.
так и? даже если исключить россию, останется 100+ лямов русскоязычных людей по всему миру, это всеравно гораздо больше чем поляков. уж сколько из них геймеры вопрос статистический
Бедная маленькая инди студия.
Все прекрасно понимают, почему не будет русского перевода, что вы как маленькие.
у игры помимо русского не будет еще кучи языков
Потому что игра не продаётся в РФ, а без этого рынок уже не тот.
Судя по пегачу, как раз вообще не понимают. Ничего не происходит, просто так все делается.
нО Видь Пыня СкАзАл Шо СанкцИи нИ рАБотаЮт!
тут все в танке сидят
То есть этот стандартный список для игры их мать его устраивает, а на русский язык перевести нет, вот же двуличный твари.
Чего сказать-то хотели?
Почему двуличные? Русские витязи нюхают трусики эмпрес и орут про торренты и офлайн активацию. В чем смысл для таких людей стараться?
Что они призирают Россию. Просто завуалированно об этом сказали. Они нас бояться.
Для таких нет смысла. А для нормальных есть
Как определить, сколько там нормальных?
Самое забавное что изначально была заявлена ру локализация и из стима инфу о ней выпилили только в начале этого года.
Так и есть. 11 апреля 2023. Специально посмотрел
Значит, русик уже был, или находился в стадии перевода.
Да им просто запретили переводить игру на русский язык!
Раньше могли, даже в психонавты 2 сделали русские сабы, а в хало и даже редкал вообще русскую озвучку. А теперь, значит, мы не можем. Совсем ребята обнищали.
В Психонавтах русская локализация появилась уже после релиза, здесь так же будет, с патчем выйдет ру-локализация.
Зачем им делать сабы на русском, если они не рассчитывают на рынок РФ?
А только на рынке РФ говорят на русском? Другие для тебя не люди или че?
Конечно же нет, но рынок РФ, согласитесь, основной и если бы игра продавалась тут официально, то у неё, скорее всего, была бы русская локализация.
Ну так пускай сделают так чтобы продавалась! Всё элементарно!
Раньше они на русский переводили потому что игры в продавались у нас, а теперь нет, зачем тратить время и деньги, буржуи-с.
Сомнительные отговорки. Если бы это была небольшая студия - я бы поверил.
Но тут корпорация крупная, как и релиз. Отсутствие русского языка - это выстрел себе в ногу.
А то бы вы скачали бесплатно?..
Наоборот своим отношением они сделали то, что игру будут покупать определенно меньше и ждать какую-то локализацию. Играть в рпг жанр без перевода ещё и какой-никакой "космосим" это сложно. Близы и то смогли полную русскую локализацию сделать в своем диабло 4
Про "отношение" говорят только некоторые обиженные фанаты и те, кто негативно относиться к Западу, а остальные готовы покупать даже так, хотя они и хотели бы русскую локализацию.
Я игры не пирачу уже года четыре. Только Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered за последние годы спиратил. И то, только потому что игра не вышла в Steam (жду до сих пор), а игру я очень .
Starfield предзакажу в ближайшие недели в полном издании.
Да не суетитесь, на приставки позже наверняка завезут сабы, а PC игроки вообще могут расслабиться и пить свой смузи. Пока игру допилят патчами, там уже машинная ИИ озвучка подъедет, как это было с Fallout 4. 😄
А как же украинский язык? Они что, не поддерживают народ Украины? Даже CDPR сделали украинские сабы. А эти должны быть ещё лучше и обязаны сделать украинскую озвучку.
Да уж, слабо Филя, слабо.
о, наконец, среди нытиков про то что ущемили русский язык, нашелся тот кто отстаивает украинский язык, держи мой апвоут)
а где ты тут ущемление увидел?
сколько в Украине купят игру , 1.5 калеки , за 1700
ой да тут комменты почитать и все, там даже вон сравнивают с польским языком
Даже нет смелости признать, что мол мы стадо,нам нельзя. А то прям нет возможности.Огромная компания а на перевод нет возможности. Тогда уже пускай будет только оригинал и всё.
У сони сколько там языков на релизе? Под 16 или даже 20 было помнится + голосовая локализация около 10.
Майки: чирик - .издык - .уяк - куку
Учитывая 200к+ диалогов даже немного верится, но всё-равно это скорее нежелание тратить деньги на найм/аутсурс/контроль качества. Очень жаль, учитывая что когда-то полностью на русский с речью переводили.
Вот все щас ноют шо руззького нету, но на релизе все рано играть будут, так смысл с этого лицемерия и лишнего бурления гамна? Нет так нет, диалоги все равно уровня дет сада будут, это беседка она не глубокими диалогами славится а интересным миром.
без русскава в лучшем случае буду смотреть стримы с машинным переводом или других играющих людей.
правда то игра не выходит в рф значит в любом случае прямым лицензионным легальным образом я бы в нее не поиграл.
а английский играть не буду тупо потому что я не будут что делать и что делаю всякие предметы и перки те мне придется методом тыка но рпг игры для этого плохо подходят из-за большого объема букв и привязанной к ним игровой эффективности.
Я конешно словлю ведро минусов, но: так как я могу в инглиш мне все равно на наличие сабов или озвучки; второе: я могу легально купить игру без лишних танцев( что я и собираюсь), хотя при наличии торрент едишн я сначала опробую его и посмотрю как оно пойдет на моей системе
Вы не поняли, языки продадут как отдельные DLC ( ͡° ͜ʖ ͡°)
он там что , под веществами?.. ему трудно поверить что игроки хотят играть на своем родном языке?
многомиллиардная корпа текст перевести не смогла себе позволить , который ,на минутку, должен был быть готов еще в прошлом году - да идите вы лесом с таким подходом..
Bethesda если была бы без большого босса, может и запилила бы субтитры хотя бы, наверно даже и озвучку. А тут согласен стадо которым, скорей всего сказали ни чего не делать, для злых.
Я не понимаю, что там делает польский язык?! Главное русского нет, на котором говорят почти 300 миллионов человек по всему миру, а польский есть! Уроды, мне даже с торрентов ваша игра не нужна!
Это специальная польская операция против россии.
ну, лучше учите инглиш господа геймеры, чем ныть под каждым постом что русского не добавили или вырезали)