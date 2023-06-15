Starfield 06.09.2023
8.1 538 оценок

Глава Xbox Фил Спенсер о локализации Starfield: "К сожалению, мы не можем переводить все игры на все языки сразу"

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Gruz_
Новости

Starfield - долгожданная игра среди игроков по всему миру, поэтому неудивительно, что они хотят понимать происходящее на своем языке. Однако, несмотря на многочисленные петиции с просьбой о локализации, для некоторых Starfield может так и остаться чем-то недоступным.

"К сожалению, мы не можем перевести каждую игру для каждого рынка, но мы всегда анализируем возможности рынка и получаем отзывы по отдельным играм", - сказал глава Xbox Фил Спенсер корейскому новостному агентству Yonhap (по материалам Windows Central). "Трудно ответить, потому что дискуссия [о локализации] еще не закончилась. Мы будем продолжать вести беседы и прислушиваться к отзывам".

На данный момент Starfield поддерживает субтитры только для английского, французского, итальянского, немецкого, испанского, японского, польского, португальского и упрощенного китайского языков. Исходя из слов Спенсера, можно предположить, что однажды мы увидим в списке и другие популярные языки. А пока перевод игры зависит от фанатов.

Зато в Starfield будет меньше всего ошибок из всех игр Bethesda, по крайней мере, так утверждает глава Xbox Game Studios.

Starfield, огромная космо-ролевая игра от Bethesda, выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series.

-28
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У Starfield уже есть отрицательный отзыв на Metacritic
Комментарии: 78
Ваш комментарий
Talendor3
мы не можем переводить все игры на все языки сразу

даже для польского доступны сабы, рофл

Общее число говорящих на польском языке — около 40 млн чел

Всего в мире на русском говорят более 258 млн человек

30
TAPAKAH222
"К сожалению, мы не можем перевести каждую игру для каждого рынка, но мы всегда анализируем возможности рынка и получаем отзывы по отдельным играм"

Речь о рынке, а не о числе тех, кто говорит на том или ином языке.

-14
Spillik

В чем рофл - они во всех играх доступны. Как же у вас горит, особенно с поляков. Уже третий раз за пару дней вижу такую ветку комментариев.

-12
Talendor3 TAPAKAH222

а это типо не рынок? именно численность потребителей его и определяет

9
TAPAKAH222 Talendor3

Потребитель — это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Это основы рыночной экономики. Тут нельзя просто всех русскоговорящих записать в потребители.

-4
Talendor3 TAPAKAH222

так и? даже если исключить россию, останется 100+ лямов русскоязычных людей по всему миру, это всеравно гораздо больше чем поляков. уж сколько из них геймеры вопрос статистический

15
Balmont92

Бедная маленькая инди студия.

26
Aellie

Все прекрасно понимают, почему не будет русского перевода, что вы как маленькие.

13
FlexGum

у игры помимо русского не будет еще кучи языков

4
TAPAKAH222

Потому что игра не продаётся в РФ, а без этого рынок уже не тот.

-1
Spillik

Судя по пегачу, как раз вообще не понимают. Ничего не происходит, просто так все делается.

4
NastyMango

нО Видь Пыня СкАзАл Шо СанкцИи нИ рАБотаЮт!

3
30second Spillik

тут все в танке сидят

5
KIBERMAX
английского, французского, итальянского, немецкого, испанского, японского, польского, португальского и упрощенного китайского языков.

То есть этот стандартный список для игры их мать его устраивает, а на русский язык перевести нет, вот же двуличный твари.

9
TAPAKAH222

Чего сказать-то хотели?

-9
Spillik

Почему двуличные? Русские витязи нюхают трусики эмпрес и орут про торренты и офлайн активацию. В чем смысл для таких людей стараться?

-4
caramba1999 TAPAKAH222

Что они призирают Россию. Просто завуалированно об этом сказали. Они нас бояться.

-2
caramba1999 Spillik

Для таких нет смысла. А для нормальных есть

-1
Spillik caramba1999

Как определить, сколько там нормальных?

1
AndrewSolt

Самое забавное что изначально была заявлена ру локализация и из стима инфу о ней выпилили только в начале этого года.

9
TX-101

Так и есть. 11 апреля 2023. Специально посмотрел

0
Ивасик

Значит, русик уже был, или находился в стадии перевода.

0
Most ancient

Да им просто запретили переводить игру на русский язык!

2
OculusMortem
К сожалению, мы не можем перевести каждую игру для каждого рынка

Раньше могли, даже в психонавты 2 сделали русские сабы, а в хало и даже редкал вообще русскую озвучку. А теперь, значит, мы не можем. Совсем ребята обнищали.

6
StarfieJId

В Психонавтах русская локализация появилась уже после релиза, здесь так же будет, с патчем выйдет ру-локализация.

0
TAPAKAH222

Зачем им делать сабы на русском, если они не рассчитывают на рынок РФ?

1
OculusMortem TAPAKAH222

А только на рынке РФ говорят на русском? Другие для тебя не люди или че?

2
TAPAKAH222 OculusMortem

Конечно же нет, но рынок РФ, согласитесь, основной и если бы игра продавалась тут официально, то у неё, скорее всего, была бы русская локализация.

0
Most ancient TAPAKAH222

Ну так пускай сделают так чтобы продавалась! Всё элементарно!

0
Пиримидон

Раньше они на русский переводили потому что игры в продавались у нас, а теперь нет, зачем тратить время и деньги, буржуи-с.

4
warp 37

Сомнительные отговорки. Если бы это была небольшая студия - я бы поверил.

Но тут корпорация крупная, как и релиз. Отсутствие русского языка - это выстрел себе в ногу.

3
TAPAKAH222
Отсутствие русского языка - это выстрел себе в ногу.

А то бы вы скачали бесплатно?..

0
luVol TAPAKAH222

Наоборот своим отношением они сделали то, что игру будут покупать определенно меньше и ждать какую-то локализацию. Играть в рпг жанр без перевода ещё и какой-никакой "космосим" это сложно. Близы и то смогли полную русскую локализацию сделать в своем диабло 4

0
TAPAKAH222 luVol

Про "отношение" говорят только некоторые обиженные фанаты и те, кто негативно относиться к Западу, а остальные готовы покупать даже так, хотя они и хотели бы русскую локализацию.

-1
warp 37 TAPAKAH222

Я игры не пирачу уже года четыре. Только Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered за последние годы спиратил. И то, только потому что игра не вышла в Steam (жду до сих пор), а игру я очень .

Starfield предзакажу в ближайшие недели в полном издании.

0
Batchankoff

Да не суетитесь, на приставки позже наверняка завезут сабы, а PC игроки вообще могут расслабиться и пить свой смузи. Пока игру допилят патчами, там уже машинная ИИ озвучка подъедет, как это было с Fallout 4. 😄

2
wianewa

А как же украинский язык? Они что, не поддерживают народ Украины? Даже CDPR сделали украинские сабы. А эти должны быть ещё лучше и обязаны сделать украинскую озвучку.
Да уж, слабо Филя, слабо.

2
kaiyko04

о, наконец, среди нытиков про то что ущемили русский язык, нашелся тот кто отстаивает украинский язык, держи мой апвоут)

2
Aleksandr2242 kaiyko04

а где ты тут ущемление увидел?

0
xomy4ek

сколько в Украине купят игру , 1.5 калеки , за 1700

1
kaiyko04 Aleksandr2242

ой да тут комменты почитать и все, там даже вон сравнивают с польским языком

0
AndruhaGruz

Даже нет смелости признать, что мол мы стадо,нам нельзя. А то прям нет возможности.Огромная компания а на перевод нет возможности. Тогда уже пускай будет только оригинал и всё.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

У сони сколько там языков на релизе? Под 16 или даже 20 было помнится + голосовая локализация около 10.

Майки: чирик - .издык - .уяк - куку

0
FlexGum

Учитывая 200к+ диалогов даже немного верится, но всё-равно это скорее нежелание тратить деньги на найм/аутсурс/контроль качества. Очень жаль, учитывая что когда-то полностью на русский с речью переводили.

0
NastyMango

Вот все щас ноют шо руззького нету, но на релизе все рано играть будут, так смысл с этого лицемерия и лишнего бурления гамна? Нет так нет, диалоги все равно уровня дет сада будут, это беседка она не глубокими диалогами славится а интересным миром.

0
MunchkiN 616

без русскава в лучшем случае буду смотреть стримы с машинным переводом или других играющих людей.
правда то игра не выходит в рф значит в любом случае прямым лицензионным легальным образом я бы в нее не поиграл.
а английский играть не буду тупо потому что я не будут что делать и что делаю всякие предметы и перки те мне придется методом тыка но рпг игры для этого плохо подходят из-за большого объема букв и привязанной к ним игровой эффективности.

1
NastyMango MunchkiN 616

Я конешно словлю ведро минусов, но: так как я могу в инглиш мне все равно на наличие сабов или озвучки; второе: я могу легально купить игру без лишних танцев( что я и собираюсь), хотя при наличии торрент едишн я сначала опробую его и посмотрю как оно пойдет на моей системе

0
Artery Kaulitz

Вы не поняли, языки продадут как отдельные DLC ( ͡° ͜ʖ ͡°)

0
JenikMax
Трудно ответить, потому что дискуссия [о локализации] еще не закончилась.

он там что , под веществами?.. ему трудно поверить что игроки хотят играть на своем родном языке?

многомиллиардная корпа текст перевести не смогла себе позволить , который ,на минутку, должен был быть готов еще в прошлом году - да идите вы лесом с таким подходом..

0
Юрец Одесса

Bethesda если была бы без большого босса, может и запилила бы субтитры хотя бы, наверно даже и озвучку. А тут согласен стадо которым, скорей всего сказали ни чего не делать, для злых.

0
Most ancient

Я не понимаю, что там делает польский язык?! Главное русского нет, на котором говорят почти 300 миллионов человек по всему миру, а польский есть! Уроды, мне даже с торрентов ваша игра не нужна!

-1
Spillik

Это специальная польская операция против россии.

1
kaiyko04

ну, лучше учите инглиш господа геймеры, чем ныть под каждым постом что русского не добавили или вырезали)

-4