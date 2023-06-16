Глава Xbox исправил свое высказывание о Starfield "11/10" и признал, что ему "не понравилась" его часть ©

В ходе одного из подкастов Kinda Funny Фил Спенсер упомянул, что Starfield, даже будучи игрой на 11/10, не заставит игроков продать свои PS5. Глава Xbox верит в потенциал данной игры, но уже тогда эти высказывания вызвали разногласия - некоторые из игроков обвинили Спенсера в том, что он не требует от разработчиков реализовывать свои самые лучшие идеи.

Что ж, теперь глава компании высказался по этому поводу, намекая на то, что он, скорее всего, должен был выразиться как-то по-другому и в последнем интервью редакции Guardian подчеркнул, что самое главное - создавать игры на самом высоком уровне:

"Мне не понравилось то, что я сказал: для нашей стратегии очень важно высокое качество игр. И дело не в том, что для нас не является целью то, что Starfield получила 11 из 10 - хотя это глупая формулировка. Не уверен, что буду использовать результаты обзоров как показатель качества. Но создать лучший Starfield - это точно наша цель. Я стремлюсь к тому, чтобы выпускать самые лучшие игры, которые мы только можем".

То есть, Фил не отказывается от своих слов в интервью Kinda Funny, а хочет, чтобы игроки знали, что разработка потрясающих игр является неотъемлемой частью дальнейшей стратегии компании, которая движется вперед, как и следовало ожидать от Microsoft. Можно смело предполагать, что Фил Спенсер видит положительную реакцию игроков и решил подчеркнуть одну вещь - Starfield должна представить высочайшее качество. Корпорация понимает, что ей нужен большой хит, a игра Bethesda может обеспечить Microsoft нужный результат.

В любом случае, пока еще не совсем понятно, что именно будет представлять собой Starfield, но после недавнего углубленного знакомства с игрой можно ожидать, что предстоящая ролевая игра от Bethesda сыграет важную роль для Xbox.