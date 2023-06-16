Глава Xbox исправил свое высказывание о Starfield "11/10" и признал, что ему "не понравилась" его часть

В ходе одного из подкастов Kinda Funny Фил Спенсер упомянул, что Starfield, даже будучи игрой на 11/10, не заставит игроков продать свои PS5. Глава Xbox верит в потенциал данной игры, но уже тогда эти высказывания вызвали разногласия - некоторые из игроков обвинили Спенсера в том, что он не требует от разработчиков реализовывать свои самые лучшие идеи.
Что ж, теперь глава компании высказался по этому поводу, намекая на то, что он, скорее всего, должен был выразиться как-то по-другому и в последнем интервью редакции Guardian подчеркнул, что самое главное - создавать игры на самом высоком уровне:
"Мне не понравилось то, что я сказал: для нашей стратегии очень важно высокое качество игр. И дело не в том, что для нас не является целью то, что Starfield получила 11 из 10 - хотя это глупая формулировка. Не уверен, что буду использовать результаты обзоров как показатель качества. Но создать лучший Starfield - это точно наша цель. Я стремлюсь к тому, чтобы выпускать самые лучшие игры, которые мы только можем".
То есть, Фил не отказывается от своих слов в интервью Kinda Funny, а хочет, чтобы игроки знали, что разработка потрясающих игр является неотъемлемой частью дальнейшей стратегии компании, которая движется вперед, как и следовало ожидать от Microsoft. Можно смело предполагать, что Фил Спенсер видит положительную реакцию игроков и решил подчеркнуть одну вещь - Starfield должна представить высочайшее качество. Корпорация понимает, что ей нужен большой хит, a игра Bethesda может обеспечить Microsoft нужный результат.
В любом случае, пока еще не совсем понятно, что именно будет представлять собой Starfield, но после недавнего углубленного знакомства с игрой можно ожидать, что предстоящая ролевая игра от Bethesda сыграет важную роль для Xbox.
Фил слишком много говорит.
а Фил не хочет подумать еще раз о локализации, взять пример с Spider-Man 2, где кроме сабов есть даже озвучка? А, Фил?
Да что вы как дети малые. Конечно, хочет. Он же корпорат, за цент мать продаст, с женой и дочерью оптом. А Россия, какой ни на есть, а кусок рынка. Но приказ сверху, политика, все дела.
Спайдер мен такая же интересная игра как старфилд будет?
Вообще, достаточно неприятно видеть эту зажравшуюся рожу, которая делает вид, что теперь является частью команды артистов, которые создавали и создают одни из лучших игр в истории. Хотя сама нихера из себя не представляет. Рожа капитализма во всей красе. Плевка просит.
Увы, но именно к нему идёт большая часть денег от продаж этой самой игры и он выделяет эти же деньги на разработку/рекламу следующей. Поэтому, он вправе считать себя частью команды, так как команда теперь под его управлением. Ничего не поделаешь, бизнес...
Я, если честно, не очень понимаю всю эту современную систему, когда студия, чтобы стать успешной, обязательно должна продаться богатенькому daddy. Неужели мало площадок, где ты можешь оставаться независимым и по-прежнему продавать свои игры? Эпик геймс, стим, гог? Не? Но я, как сказал один рэпер, "обоссаный гуманитарий", так что, наверное, мое мнение можно не брать в рассчет.
инди разработчики примерно наверно так и считают и пилят своих пиксельных рогаликов за доллар.
Ну да, но это пиксельные рогалики, а тут студия с мировым именем, и вдруг какой-то мордоворот ни с того ни с сего ставит их в позицию и говорит от их лица. Меня вот это возмущает реально.
Фил Спенсер просто рекламщик, пора это уже понять. Ну и xbox нужно впаривать.
Потому что только один человек может говорить про 11 из 10
Филя, 30 ФПС!!! 30 ФПС Филя! Ты в своём уме?
в принципе то сони возможно сделала свою аудиторию за что того выкатывала нарядные игры, которые можно было поиграть только на ее приставке. если тебе хотелось в них заиграть тебе приходилось купить сони консоль. а хбокс имел на мой памяти довольно мало экзов и если ты такой сидишь с 2-мя консолями то думаешь а может тоу я просто буду покупать мультиплатформу на сони вместе с экзами а шбокс мне когда не нужен и не буду покупать его и игры для него так еще и хбокс оне стал технически слабее а у проджект скорпион потенциал нераскрыт и так рынок маленького софта стал микроскопическим хотя у 360 в общем то был шанс вырваться и захватить игровую сцену в долларах сша.
Тебе стоит поработать над длинными предложениями, это офигенная фишка, но нужно хотя бы иногда использовать знаки препинания, чтобы мысль не превращалась в кашу, а казалась читающему цельной и немного читаемой, а в наш век, когда чтение для лохов, это очень важно, поверь мне, бро😂