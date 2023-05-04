Глава Xbox попытался успокоить поклонников Starfield после разочаровывающего запуска Redfall ©

Ранее сегодня, 4 мая, Спенсер появился на шоу Kinda Funny Games, чтобы обсудить Redfall, и признал, что она была разочарованием как для фанатов, так и для критиков. Спенсер рассказал о том, как лучше интегрировать команду разработчиков Starfield в Xbox, поскольку игра была на более ранней стадии разработки, чем Redfall, когда Microsoft приобрела материнскую компанию Zenimax.

"Когда мы приобретаем студии, есть игры, которые находятся в разработке, а есть те, которые действительно находятся на ранней стадии разработки или даже еще не задуманы. Я думаю, нам нужно улучшить работу по привлечению игр, которые находятся на середине пути производства, когда они становятся частью Xbox", - сказал Спенсер.

"Мы не очень хорошо поработали с Arkane Austin, чтобы помочь им понять, что значит быть частью Xbox и частью first-party, и использовать некоторые из наших внутренних ресурсов, чтобы помочь им и продвинуться по этому пути", - продолжил глава Xbox.

Однако Спенсер утверждает, что "мы лучше справились со Starfield", добавляя, что хотя никто не должен верить в это, пока не увидит результаты игры своими глазами, ролевая игра Bethesda была "на более ранней стадии производства", поэтому Xbox было легче привлечь людей для помощи в технологических аспектах проекта.

"Мы должны были помочь Харви и команде раньше", - сказал Спенсер, имея в виду Redfall и директора Arkane Austin Харви Смита. "Я думаю, это наша вина. И потом, в процессе работы это игра на Unreal, а у нас есть куча студий, которые проделали действительно отличную работу над Unreal за эти годы", - продолжил Спенсер, добавив, что Xbox могла бы лучше помочь Arkane с техническими проблемами Redfall.

Очевидно, что Спенсер считает, что он мог и должен был многое сделать по-другому с Arkane Austin, чтобы улучшить Redfall, но он также пытается отговорить игроков Xbox от покупки Starfield после разочаровывающего запуска Redfall. Сейчас Starfield находится под большим давлением, чем когда-либо после запуска Redfall, и Спенсер явно чувствует это.

Starfield выйдет в конце этого года 6 сентября для ПК и Xbox Series X/S.