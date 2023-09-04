Хакерам удалось взломать мод DLSS 3 Frame Generation для Starfield, содержащий два DRM

После внедрения DRM для модов DLSS 3 Frame Generation для Red Dead Redemption 2 и недавнего мода Starfield, разработанного китайским моддером PureDark, хакер, не очень довольный решением моддера, решил взломать мод для Starfield, который имеет защиту VMProtect и собственную DRM (именно поэтому мод требовал аутентификации на сервере Discord при запуске игры).
До внедрения DRM многие патреоны моддера упоминали, что перестанут платить за мод, если он не удалит DRM, чего PureDark не сделал, и многие в конечном итоге согласились больше не платить за подписку, которая позволяла им получить доступ к модам.
Как многие знают, в игре не лучшая производительность даже при использовании высокопроизводительных процессоров, таких как рекомендованный AMD для 4K (Ryzen 7 7800X3D), поэтому этот мод устраняет его и позволяет удвоить частоту кадров, как вы можете наблюдать в сравнительном видео, записанном моддером в городе Новая Атлантида, который является одним из самых требовательных мест в игре. Используя RTX 4070 Ti и Ryzen 5 5600x, PureDark увеличил среднюю скорость с 50 кадров в секунду до 100 кадров в секунду с включенной генерацией кадров, а бесплатный мод DLSS 2 обеспечивает лучшую визуализацию, чем технология AMD FSR2.
Сосать, тварь)) 🙃❤️