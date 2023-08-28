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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 727 оценок

Хакерша EMPRESS готовится к запуску Starfield и планирует сделать модификацию с поддержкой DLSS

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butcher69
Новости

Одиозная хакерша EMPRESS сообщила, что готовится к релизу Starfield. Она заявила, что планирует посвятить игре много времени и пройти ее вместе с платными подписчиками своего канала.

Она устала от оскорблений и решила открыть платный "культ EMPRESS" - желающим необходимо будет заплатить взнос в размере 100 долларов, а затем платить ежемесячно по 50 долларов. С платными подписчиками она планирует проходить игры и совместно разрабатывать моды. Также среди этих поклонников будут организованы разные конкурсы

Хакерша так же пообещала создать модификацию, который добавит в игру поддержку технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS.

Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

21
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
prolang

осталось только к ломанным играм свою защиту пришить и продавать дешевле чем издатель

11
Korotu_n

Молчи! Не накидывай им идеи... они же это теперь используют по любому когда-то!

1
Omnia Smirnow

И доступ строго по подписке в Патреоне!

1
Sprintin

а ты хорош)

-1
Микола Ларионов Omnia Smirnow

На OnlyFans.

0
alex_jay

Она уже собирала группу в которую 1000$ за вступление, где она собиралась рассказывать всем о смысле жизни....

Теперь ещё и платный стрим-культ-модмейкер клуб собирает....

Кому кринжа, извольте под спойлер:

Спойлер

до сих пор меня преследует бесчисленное количество людей, как в моей секте, так и в моей фортепианной группе, и у меня есть сообщение для всех них:

ПОСЛУШАЙТЕ СЕБЯ, ЖАЛКАЯ ОДИНОКАЯ МР*ЗЬ, вам следует обратить свою одержимость мной на ту Ш***У, которая вас родила, потому что она С**А, раз родила в этот мир такого неудачника, как вы.

ВЫ ВСЕ - КУЧА БЕСПОЛЕЗНЫХ С*К БЕЗ ЖИЗНИ, и мне искренне жаль ваших жалких пустых жизней. В следующий раз, когда я увижу таких неудачников ноу-лайферов, вы не получите от меня ни доброты, ни милосердия. Я надеюсь, что мои слова понятны, мне надоела ваша "ОДЕРЖИМОСТЬ" НА МЕНЯ, вы, деб*лы, больные психическим расстройством, нуждаетесь в срочном медицинском лечении.

И МАЛЬЧИКИ, И ДЕВОЧКИ, ВЫ ВСЕ НЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТЬ ПРЕСЛЕДОВАТЬ МЕНЯ, И Я УСТАЛА ДАВАТЬ ВАМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ. ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИСАТЬ И УМОЛЯТЬ МЕНЯ И МОИХ МОДЕРАТОРОВ ВЕРНУТЬСЯ, ПЕРЕСТАНЬТЕ ВТОРГАТЬСЯ В МОЮ ПИАНИННУЮ ГРУППУ!!! - Единственное, что вы от этого получите, это приятный "средний палец". Я не хочу, чтобы вы вели вонючее существование рядом со мной в моей секте, и не хочу, чтобы вы слушали мои сессии LIVE-PIANO.

Так что с этого момента все, кто хочет остаться в моей секте, должны будут платить ежемесячные взносы. Это означает, что если вы чертов СТАЛКЕР, то вы должны будете платить как никчемная свинья только за то, чтобы вам разрешили остаться, и в этом случае вы можете оставаться столько, сколько захотите, пока я выкачиваю из вас деньги как из жалкой рабыни.

- в противном случае, ВЫ УЙДЕТЕ.

Цены на услуги моей секты:

Вступительный взнос: $100

Ежемесячный взнос: $50

все текущие члены, которые не будут платить ежемесячные взносы, будут УНИЧТОЖЕНЫ - НАЧИНАЯ С ТЕБЯ.

Теперь перейдем к самому главному...

Поскольку STARFIELD уже почти готов, я посвящу себя ему полностью, и буду играть в него исключительно с моими самыми дорогими членами культа, ежедневно.

Мы будем проводить много мероприятий для этой игры, вот их список:

1-Играем ВМЕСТЕ и делимся прогрессом вместе.

2-Прослушивание музыки игры на живых фортепианных сессиях.

3-Конкурс игровых скриншотов.

4-Конкурсы кинематографических видеороликов.

5 - Игры и мероприятия в области искусственного интеллекта.

6-События по обмену историями/опытом.

7-Групповой моддинг для игры в специальной эксклюзивной комнате.

PS: я даже могу добавить в игру свою собственную "NVIDIA DLSS" и многие другие технологические аспекты, и все это только для членов моего культа. для всех остальных - идите на #### сами, вы зря потратили свои шансы, SCUM.

3 Разъяснения :

#1 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА СЕКТЫ.

Я сделала систему оплаты для своей секты по одной единственной причине - чтобы не дать возможности "безжизненным" озабоченным пи***ам приблизиться ко мне. Они просто одержимы мной и им больше нечем заняться в своей жалкой жизни, кроме как преследовать меня на каждом шагу. буквально ЖАЛКИЕ г*внюки.

Мне жаль, что вы такие никчемные в жизни и у вас только уродливые подруги/жены. НО -> справляйтесь с этим, неудачники.

#2 МОИ КРЯКИ

оплата, о которой я говорила выше, производится только за вступление в мой культ. это НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К МОИМ ПРОБЛЕМАМ.

вступление в мой культ дает вам возможность быть рядом с "МНОЙ", самой умной женщиной на земле + множество преимуществ, таких как :

-бесплатные ежедневные десятки моих АРТов, созданных с помощью моей великолепной и лично обученной AI-модели.

-мои собственные LIVE-PIANO сессии.

-философия и учения о жизни и всех аспектах Вселенной.

-бесчисленные веселые головоломки/ролевые игры/мультфильмы/фильмы.

ETC ....

но мои кряки ВСЕГДА будут чистыми, свободными и полностью публичными, они не связаны с моим культом ни в коем случае.

4
0ncnjqybr

Трещины... текущие члены...

Звучит крайне двусмысленно.

Это трудности перевода или у нее и впрямь этим башка забита?

1
Grieverff 0ncnjqybr

Мужики тролят озабоченных,в чем проблема то?раз они реально такие почему бы и не выкачать лишних денег.

3
Микола Ларионов 0ncnjqybr

У этого существа реально с головой проблемы.

0
User_200

Не "готовится" а правильно ударение хакер "готовит взлом к запуску" у эмпресс между прочим пис юн есть. Почесывает им одно место и взламывает "он" игры.

1
sapphire_n

Он имеет право идентифицировать себя кем угодно. Хоть королевой галактики, главное пусть не медлит со взломами.

2
User_200 sapphire_n

Последнее время шальная императрица перестала выпускать взломы.

-2
bubenson

Сеня! Дичь!!!!

1
RTYWD

Приготовится поднять пиратский флаг

0
Ольга не Бузова

груз 200 --- мы вместе 🤙🤙

скорбим всей Великой Россией

-1
Кей Овальд

Слава Императрице опять.

-1
dead2dog

когда посадят данную м.азь уже...

-1
wdymBro

Во ржач будет если на всяких 2060 фср 3.0 будет по качеству и производительности лучше длсс мода 🤣

-2
Курьер из Вегаса

Ну, скорее всего так и будет, по крайней мере по качеству, потому что эти все моды применяют апскейл уже после всех эффектов постобработки и затрагивают интерфейс при этом. Нативная интеграция разработчиком всегда лучше.

2
sirGeronis

Будет ржач если ДЛСС 2 будет лучше ФРС 3.

А то что ФРС будет лучше ДЛСС2 ничего ржачного нет, это так и должно быть. Иначе ФРС совсем дерьмо.

-1
Kitocun

Не будет

1
wdymBro Курьер из Вегаса

Не, моды на фср и длсс2 не затрагивают интерфейс. Вот фг да, там крипота полная.

*в том случае если длсс/фср мод заменяет одну из технологий в наличии игры.

0
wdymBro Kitocun

Ванге́лия Па́ндева Гуште́рова это вы?

0
JustA_NiceGuy

Всё по плану. Сначала Герой, потом заказы, а теперь платные подписки. У кого-то хороший пиарщик работает.

-2
AceTheKing

Короче взломов до ноября походу можно не ждать. А если найдется множество хомяков, готовых отсыпать по 50$ ежемесячно не пойми за что - не только до ноября

-3
warp 37

Учитывая, что целевая аудитория EMPRESS (как и любых взломщиков) - это нищета, которая не может купить игру и ждёт кряк, подписка в $100+$50 ежемесячно - это просто бомба.

-8
Kitocun

Зачем покупать если можно бесплатно поиграть тут и любой богатый человек согласится как не посмотри

-1
warp 37 Kitocun

И будет платить $50 каждый месяц?..

-2
wdymBro

По твоей логике когда ты покупаешь дом а не строишь его сам то ты нищета. Пон. Гений.

2
warp 37 wdymBro

Просто я не совсем понимаю суть схемы. Аудитория хакеров - это обычно нищета, как я уже говорил (см. активность в темах о Denuvo и взломе игр). Им нужен только кряк и не более. И тем более, платить они не будут. Максимум - донат на пару долларов.

А тут подписка по цене, которая превышает стоимость затрат на эти же игры ($50 в месяц - это весьма неплохой месячный игровой бюджет, с которым можно покупать множество игр).

Мозг взорван.

-5
Евгений Кондратенко

Пока нищета скачивает нахаляву, сверхразумы покупают игры по 60-70 баксов. Вот это я понимаю инвестиция!

3