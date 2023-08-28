Хакерша EMPRESS готовится к запуску Starfield и планирует сделать модификацию с поддержкой DLSS

Одиозная хакерша EMPRESS сообщила, что готовится к релизу Starfield. Она заявила, что планирует посвятить игре много времени и пройти ее вместе с платными подписчиками своего канала.
Она устала от оскорблений и решила открыть платный "культ EMPRESS" - желающим необходимо будет заплатить взнос в размере 100 долларов, а затем платить ежемесячно по 50 долларов. С платными подписчиками она планирует проходить игры и совместно разрабатывать моды. Также среди этих поклонников будут организованы разные конкурсы
Хакерша так же пообещала создать модификацию, который добавит в игру поддержку технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS.
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
осталось только к ломанным играм свою защиту пришить и продавать дешевле чем издатель
Молчи! Не накидывай им идеи... они же это теперь используют по любому когда-то!
И доступ строго по подписке в Патреоне!
а ты хорош)
На OnlyFans.
Она уже собирала группу в которую 1000$ за вступление, где она собиралась рассказывать всем о смысле жизни....
Теперь ещё и платный стрим-культ-модмейкер клуб собирает....
Кому кринжа, извольте под спойлер:
до сих пор меня преследует бесчисленное количество людей, как в моей секте, так и в моей фортепианной группе, и у меня есть сообщение для всех них:
ПОСЛУШАЙТЕ СЕБЯ, ЖАЛКАЯ ОДИНОКАЯ МР*ЗЬ, вам следует обратить свою одержимость мной на ту Ш***У, которая вас родила, потому что она С**А, раз родила в этот мир такого неудачника, как вы.
ВЫ ВСЕ - КУЧА БЕСПОЛЕЗНЫХ С*К БЕЗ ЖИЗНИ, и мне искренне жаль ваших жалких пустых жизней. В следующий раз, когда я увижу таких неудачников ноу-лайферов, вы не получите от меня ни доброты, ни милосердия. Я надеюсь, что мои слова понятны, мне надоела ваша "ОДЕРЖИМОСТЬ" НА МЕНЯ, вы, деб*лы, больные психическим расстройством, нуждаетесь в срочном медицинском лечении.
И МАЛЬЧИКИ, И ДЕВОЧКИ, ВЫ ВСЕ НЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТЬ ПРЕСЛЕДОВАТЬ МЕНЯ, И Я УСТАЛА ДАВАТЬ ВАМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ. ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИСАТЬ И УМОЛЯТЬ МЕНЯ И МОИХ МОДЕРАТОРОВ ВЕРНУТЬСЯ, ПЕРЕСТАНЬТЕ ВТОРГАТЬСЯ В МОЮ ПИАНИННУЮ ГРУППУ!!! - Единственное, что вы от этого получите, это приятный "средний палец". Я не хочу, чтобы вы вели вонючее существование рядом со мной в моей секте, и не хочу, чтобы вы слушали мои сессии LIVE-PIANO.
Так что с этого момента все, кто хочет остаться в моей секте, должны будут платить ежемесячные взносы. Это означает, что если вы чертов СТАЛКЕР, то вы должны будете платить как никчемная свинья только за то, чтобы вам разрешили остаться, и в этом случае вы можете оставаться столько, сколько захотите, пока я выкачиваю из вас деньги как из жалкой рабыни.
- в противном случае, ВЫ УЙДЕТЕ.
Цены на услуги моей секты:
Вступительный взнос: $100
Ежемесячный взнос: $50
все текущие члены, которые не будут платить ежемесячные взносы, будут УНИЧТОЖЕНЫ - НАЧИНАЯ С ТЕБЯ.
Теперь перейдем к самому главному...
Поскольку STARFIELD уже почти готов, я посвящу себя ему полностью, и буду играть в него исключительно с моими самыми дорогими членами культа, ежедневно.
Мы будем проводить много мероприятий для этой игры, вот их список:
1-Играем ВМЕСТЕ и делимся прогрессом вместе.
2-Прослушивание музыки игры на живых фортепианных сессиях.
3-Конкурс игровых скриншотов.
4-Конкурсы кинематографических видеороликов.
5 - Игры и мероприятия в области искусственного интеллекта.
6-События по обмену историями/опытом.
7-Групповой моддинг для игры в специальной эксклюзивной комнате.
PS: я даже могу добавить в игру свою собственную "NVIDIA DLSS" и многие другие технологические аспекты, и все это только для членов моего культа. для всех остальных - идите на #### сами, вы зря потратили свои шансы, SCUM.
3 Разъяснения :
#1 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА СЕКТЫ.
Я сделала систему оплаты для своей секты по одной единственной причине - чтобы не дать возможности "безжизненным" озабоченным пи***ам приблизиться ко мне. Они просто одержимы мной и им больше нечем заняться в своей жалкой жизни, кроме как преследовать меня на каждом шагу. буквально ЖАЛКИЕ г*внюки.
Мне жаль, что вы такие никчемные в жизни и у вас только уродливые подруги/жены. НО -> справляйтесь с этим, неудачники.
#2 МОИ КРЯКИ
оплата, о которой я говорила выше, производится только за вступление в мой культ. это НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К МОИМ ПРОБЛЕМАМ.
вступление в мой культ дает вам возможность быть рядом с "МНОЙ", самой умной женщиной на земле + множество преимуществ, таких как :
-бесплатные ежедневные десятки моих АРТов, созданных с помощью моей великолепной и лично обученной AI-модели.
-мои собственные LIVE-PIANO сессии.
-философия и учения о жизни и всех аспектах Вселенной.
-бесчисленные веселые головоломки/ролевые игры/мультфильмы/фильмы.
ETC ....
но мои кряки ВСЕГДА будут чистыми, свободными и полностью публичными, они не связаны с моим культом ни в коем случае.
Трещины... текущие члены...
Звучит крайне двусмысленно.
Это трудности перевода или у нее и впрямь этим башка забита?
Мужики тролят озабоченных,в чем проблема то?раз они реально такие почему бы и не выкачать лишних денег.
У этого существа реально с головой проблемы.
Не "готовится" а правильно ударение хакер "готовит взлом к запуску" у эмпресс между прочим пис юн есть. Почесывает им одно место и взламывает "он" игры.
Он имеет право идентифицировать себя кем угодно. Хоть королевой галактики, главное пусть не медлит со взломами.
Последнее время шальная императрица перестала выпускать взломы.
Сеня! Дичь!!!!
Приготовится поднять пиратский флаг
груз 200 --- мы вместе 🤙🤙
скорбим всей Великой Россией
Слава Императрице опять.
когда посадят данную м.азь уже...
Во ржач будет если на всяких 2060 фср 3.0 будет по качеству и производительности лучше длсс мода 🤣
Ну, скорее всего так и будет, по крайней мере по качеству, потому что эти все моды применяют апскейл уже после всех эффектов постобработки и затрагивают интерфейс при этом. Нативная интеграция разработчиком всегда лучше.
Будет ржач если ДЛСС 2 будет лучше ФРС 3.
А то что ФРС будет лучше ДЛСС2 ничего ржачного нет, это так и должно быть. Иначе ФРС совсем дерьмо.
Не будет
Не, моды на фср и длсс2 не затрагивают интерфейс. Вот фг да, там крипота полная.
*в том случае если длсс/фср мод заменяет одну из технологий в наличии игры.
Ванге́лия Па́ндева Гуште́рова это вы?
Всё по плану. Сначала Герой, потом заказы, а теперь платные подписки. У кого-то хороший пиарщик работает.
Короче взломов до ноября походу можно не ждать. А если найдется множество хомяков, готовых отсыпать по 50$ ежемесячно не пойми за что - не только до ноября
Учитывая, что целевая аудитория EMPRESS (как и любых взломщиков) - это нищета, которая не может купить игру и ждёт кряк, подписка в $100+$50 ежемесячно - это просто бомба.
Зачем покупать если можно бесплатно поиграть тут и любой богатый человек согласится как не посмотри
И будет платить $50 каждый месяц?..
По твоей логике когда ты покупаешь дом а не строишь его сам то ты нищета. Пон. Гений.
Просто я не совсем понимаю суть схемы. Аудитория хакеров - это обычно нищета, как я уже говорил (см. активность в темах о Denuvo и взломе игр). Им нужен только кряк и не более. И тем более, платить они не будут. Максимум - донат на пару долларов.
А тут подписка по цене, которая превышает стоимость затрат на эти же игры ($50 в месяц - это весьма неплохой месячный игровой бюджет, с которым можно покупать множество игр).
Мозг взорван.
Пока нищета скачивает нахаляву, сверхразумы покупают игры по 60-70 баксов. Вот это я понимаю инвестиция!