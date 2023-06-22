Хорошие новости для любителей роботов - Тодд Говард уточняет по поводу управления компаньонами в Starfield ©

Рассказав так много подробностей о биомах и инопланетной жизни Starfield, Тодд Говард воспользовался возможностью, предоставленной ему интервью Kinda Funny, чтобы подробнее остановиться на одной из многих тем, затронутых во время недавнего Direct, а именно на управлении компаньонами.

Оглядываясь на геймплейные сцены и информацию, прозвучавшую во время Starfield Direct, Говард углубился в аспекты управления компаньонами. Он объясняет, что мы сможем путешествовать среди звезд и исследовать планеты в полном одиночестве: отсутствие компаньонов будет сбалансировано специальными перками, которые будут автоматически активироваться и деактивироваться в зависимости от наличия или отсутствия компаньонов.



И снова из уст Тодда Говарда мы узнаем, что в Starfield можно будет назначать каждого члена экипажа на форпосты и космические корабли, которые мы не используем. Любители более антиутопической научной фантастики также будут рады узнать, что наши бесстрашные альтер-эго смогут формировать экипажи, состоящие исключительно из роботов, начиная, конечно, с Васко.