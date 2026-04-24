Хотфикс Starfield для PS5 устраняет сбои и повышает стабильность

Компания Bethesda выпустила новое исправление для Starfield на PS5, направленное на устранение проблем со стабильностью, о которых сообщали игроки после недавнего обновления. Патч в основном устраняет сбой, который мог произойти при просмотре порядка загрузки, — проблема, которая нарушала игровой процесс для некоторых пользователей.

В дополнение к этому исправлению, обновление включает в себя более широкие улучшения стабильности, направленные на снижение количества сбоев. Хотя подробности ограничены, очевидно, что основное внимание уделяется обеспечению более плавной работы на PS5.

