ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 806 оценок

Хотфикс Starfield для PS5 устраняет сбои и повышает стабильность

monk70 monk70

Компания Bethesda выпустила новое исправление для Starfield на PS5, направленное на устранение проблем со стабильностью, о которых сообщали игроки после недавнего обновления. Патч в основном устраняет сбой, который мог произойти при просмотре порядка загрузки, — проблема, которая нарушала игровой процесс для некоторых пользователей.

В дополнение к этому исправлению, обновление включает в себя более широкие улучшения стабильности, направленные на снижение количества сбоев. Хотя подробности ограничены, очевидно, что основное внимание уделяется обеспечению более плавной работы на PS5.

Исправления и улучшения

  • Исправлен сбой, который мог произойти при просмотре порядка загрузки на PlayStation 5
  • Внедрены дополнительные исправления сбоев и общие улучшения стабильности
Консоли Обновления
5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Greencore

Она на ПК на старте отлично работала, Беседка умеет оптимизировать свои игры.

2