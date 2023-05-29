Художник показал стартовый экран Starfield, который выглядит как настоящий

Многим геймерам уже натерпеться отправиться покорять космос в Starfield, новой игре от Bethesda Softworks. Один из фанатов амбициозного ролевого экшена по совместительству оказался талантливым художником и решил показать, как бы мог выглядеть стартовый экран Starfield. Его работа получилась настолько правдоподобной, что её легко можно принять за официальную демонстрацию игры.
Фанатскую версию стартового экрана воплотил в жизнь пользователь под ником Jerry King. Пользуясь некоторыми профессиональных ухищрениями художников и публичными материалами по Starfield, ему удалось сделать крайне правдоподобную версию стартового экрана из игры.
В ролике можно увидеть главное меню Starfield, которое выполнено в духе последних игр от Bethesda. По центру экрана расположен официальный логотип игры, а на заднем фоне запечатлена эпичная сцена с вращением камеры вокруг планеты. Периодически на экране также появляется космическая станция, которую показывали в самых первых презентациях Starfield.
Работу пользователя уже успели расхвалить многие геймеры в социальных сетях. Теперь они надеются, увидеть официальный стартовый экран Starfield, который будет не хуже фанатского показывать красоту открытого космоса.
Релиз Starfield назначен на 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox.
Тодду показали этот стартовый экран и он такой: - " Выглядит очень хорошо...Что за игра?")
Скорее всего так:
Ооо можно будет продать как DLC
в Creators club легко
Вот будет поворот,если беседка купит работу у художника)
Мелодия такая многообещающая. Так и хочется рвануть покорять космос, искать на одно место приключения)
Было бы лучше, если картинка начала отдаляться до показа масштабов галактики.
как же сложно "геймерам уже натерпеться" =)
Слышь, старфилд купи!!!
ИМХО мне музыка в фолыче 4 нравилась больше.
Такое прям умиротворённое и в то-же время героическое, храброе вступление чувствовалось в нотах музыки. А какой был оркестр!
Но, Starfield очень сильно жду, главное чтобы не подвели с оптимизацией!
В начале шестеренка из FallOut, нам впаривают очередной мод))
FallOut: Mars )))
От таких полётов укачивать не начнёт?
какой красивый мод для морровинда)
в Mass Effect такой уже был
Стартовый экран можно было увидеть в одном из дневников разработк
Каком ещё дневнике..