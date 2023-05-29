Starfield 06.09.2023
8.1 490 оценок

Художник показал стартовый экран Starfield, который выглядит как настоящий

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Gutsz
Новости

Многим геймерам уже натерпеться отправиться покорять космос в Starfield, новой игре от Bethesda Softworks. Один из фанатов амбициозного ролевого экшена по совместительству оказался талантливым художником и решил показать, как бы мог выглядеть стартовый экран Starfield. Его работа получилась настолько правдоподобной, что её легко можно принять за официальную демонстрацию игры.

Фанатскую версию стартового экрана воплотил в жизнь пользователь под ником Jerry King. Пользуясь некоторыми профессиональных ухищрениями художников и публичными материалами по Starfield, ему удалось сделать крайне правдоподобную версию стартового экрана из игры.

В ролике можно увидеть главное меню Starfield, которое выполнено в духе последних игр от Bethesda. По центру экрана расположен официальный логотип игры, а на заднем фоне запечатлена эпичная сцена с вращением камеры вокруг планеты. Периодически на экране также появляется космическая станция, которую показывали в самых первых презентациях Starfield.

Работу пользователя уже успели расхвалить многие геймеры в социальных сетях. Теперь они надеются, увидеть официальный стартовый экран Starfield, который будет не хуже фанатского показывать красоту открытого космоса.

Релиз Starfield назначен на 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Lvinomord

Тодду показали этот стартовый экран и он такой: - " Выглядит очень хорошо...Что за игра?")

23
Karam46

Скорее всего так:

Ооо можно будет продать как DLC

3
Xndr DeKoz Karam46

в Creators club легко

0
Odesseet

Вот будет поворот,если беседка купит работу у художника)

5
RaptoR BTR

Мелодия такая многообещающая. Так и хочется рвануть покорять космос, искать на одно место приключения)

2
001fess

Было бы лучше, если картинка начала отдаляться до показа масштабов галактики.

2
Demian Averon

как же сложно "геймерам уже натерпеться" =)

1
The Great Troll

Слышь, старфилд купи!!!

1
dangerous_beast

ИМХО мне музыка в фолыче 4 нравилась больше.

Такое прям умиротворённое и в то-же время героическое, храброе вступление чувствовалось в нотах музыки. А какой был оркестр!

Но, Starfield очень сильно жду, главное чтобы не подвели с оптимизацией!

0
AlexLex

В начале шестеренка из FallOut, нам впаривают очередной мод))
FallOut: Mars )))

0
MLShadow

От таких полётов укачивать не начнёт?

0
rourei80

какой красивый мод для морровинда)

0
Xndr DeKoz

в Mass Effect такой уже был

0
Саня Цукино Усаги

Стартовый экран можно было увидеть в одном из дневников разработк

-1
Аlert

Каком ещё дневнике..

0