Художник показал стартовый экран Starfield, который выглядит как настоящий ©

Многим геймерам уже натерпеться отправиться покорять космос в Starfield, новой игре от Bethesda Softworks. Один из фанатов амбициозного ролевого экшена по совместительству оказался талантливым художником и решил показать, как бы мог выглядеть стартовый экран Starfield. Его работа получилась настолько правдоподобной, что её легко можно принять за официальную демонстрацию игры.

Фанатскую версию стартового экрана воплотил в жизнь пользователь под ником Jerry King. Пользуясь некоторыми профессиональных ухищрениями художников и публичными материалами по Starfield, ему удалось сделать крайне правдоподобную версию стартового экрана из игры.

В ролике можно увидеть главное меню Starfield, которое выполнено в духе последних игр от Bethesda. По центру экрана расположен официальный логотип игры, а на заднем фоне запечатлена эпичная сцена с вращением камеры вокруг планеты. Периодически на экране также появляется космическая станция, которую показывали в самых первых презентациях Starfield.

Работу пользователя уже успели расхвалить многие геймеры в социальных сетях. Теперь они надеются, увидеть официальный стартовый экран Starfield, который будет не хуже фанатского показывать красоту открытого космоса.

Релиз Starfield назначен на 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox.