Игрок Fallout 4 обнаружил возможную связь со Starfield в DLC Nuka World

Bethesda за годы своего существования приобрела известную репутацию благодаря невероятному вниманию к деталям. Неважно, идет ли речь об Elder Scrolls или Fallout, студия всегда включает нишевые детали, на поиск которых у геймеров часто уходят годы. Совсем недавно игроки Fallout 4 обнаружили, что Псина держит своего плюшевого мишку во рту - очаровательная деталь, которую большинство игроков не встретят на протяжении всей игры. В каком-то смысле почти не удивительно, когда Bethesda делает все возможное, чтобы включить скрытую отсылку, но это никогда не перестает быть интересным.
ConradG13 указал на возможную отсылку, которую можно найти в DLC Nuka World. В презентации "Vault-Tec Among The Stars" события происходят на планете Арктур I, в то время как на Starfield Direct показана планета под названием Арктур III. Известно, что в Starfield будут тысячи планет, поэтому вполне возможно, что Bethesda включила в игру отсылку к какой-нибудь из своих прежних игр.
Cтоит отметить, что Арктур - это реальная звезда, расположенная недалеко от Земли, поэтому, даже если это не пасхалка, его включение в обе игры имеет веское объяснение. Но уж если надоедливого фаната из Oblivion добавили в Starfield, то очевидно, что после выхода ролевой игры нас ждет еще не мало других отсылок из предыдущих игр Bethesda. Так что кто знает, что мы сможем найти на Арктуре III.
Есть теория что волтек проводит свои эксперименты в убежищах для того чтобы улететь в космос и осваивать другие планеты. Обливион с пушками уже был, теперь будет фаллаут в космосе.
минус поставил. Не стоило ради такой новости блог делать.
Бону-бону-бонусыыыыыыы иииуууу😁😁😁😂😂😂😂
Вот если бы он обнаружил,что шарясь по Нюка Миру можно просто поиграть в Старфилд,то тогда да,это было бы круто,а так....)