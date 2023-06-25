Игрок Fallout 4 обнаружил возможную связь со Starfield в DLC Nuka World ©

Bethesda за годы своего существования приобрела известную репутацию благодаря невероятному вниманию к деталям. Неважно, идет ли речь об Elder Scrolls или Fallout, студия всегда включает нишевые детали, на поиск которых у геймеров часто уходят годы. Совсем недавно игроки Fallout 4 обнаружили, что Псина держит своего плюшевого мишку во рту - очаровательная деталь, которую большинство игроков не встретят на протяжении всей игры. В каком-то смысле почти не удивительно, когда Bethesda делает все возможное, чтобы включить скрытую отсылку, но это никогда не перестает быть интересным.

ConradG13 указал на возможную отсылку, которую можно найти в DLC Nuka World. В презентации "Vault-Tec Among The Stars" события происходят на планете Арктур I, в то время как на Starfield Direct показана планета под названием Арктур III. Известно, что в Starfield будут тысячи планет, поэтому вполне возможно, что Bethesda включила в игру отсылку к какой-нибудь из своих прежних игр.

Cтоит отметить, что Арктур - это реальная звезда, расположенная недалеко от Земли, поэтому, даже если это не пасхалка, его включение в обе игры имеет веское объяснение. Но уж если надоедливого фаната из Oblivion добавили в Starfield, то очевидно, что после выхода ролевой игры нас ждет еще не мало других отсылок из предыдущих игр Bethesda. Так что кто знает, что мы сможем найти на Арктуре III.