Игрок построил в Starfield летающий Ford Mustang Fastback

Один умелый игрок в Starfield создал летающую копию классического Ford Mustang Fastback в космической ролевой игре Bethesda.
Его дизайн сразу же напоминает знаменитый "пони-кар": короткая крыша, длинный капот и общая спортивная эстетика. Автор KN-Art рассказал, что стремился передать "классическую атмосферу фастбэка", а конечный результат его работы говорит о том, что за вдохновением он обратился к одному из вариантов купе Ford Mustang Fastback 70-х годов.
Хотя в конструкторе кораблей Starfield по понятным причинам не предусмотрены модули колес, это ограничение не заставило KN-Art пожертвовать аутентичностью. Вместо этого фанат решил оснастить корабль четырьмя полуовальными посадочными площадками, которые после покраски в черный цвет удачно повторяют вид настоящих колес. Большинство ключевых модулей корабля, таких как реактор и гравипривод, не видны снаружи, чтобы не нарушать классическую эстетику "пони-кара", а многочисленные движители расположены в виде спойлера, переходящего в спортивную выхлопную систему.
Хотя создатель этого летающего Ford Mustang Fastback не сообщил конкретного списка деталей, тот факт, что космический корабль занимает всего три этажа и имеет длину около четырех больших хабов, позволяет предположить, что его изготовление не было слишком дорогим. На самом деле, если учесть, что многие его модули являются явно структурными, можно предположить, что стоимость корабля составляет около 100 000 кредитов. Для ясности, "структурные" компоненты - это косметические детали, которые стоят недорого и существуют в основном для того, чтобы обеспечить большую инженерную свободу в плане формы корабля.
Пока что фэндому удается максимально использовать эти гибкие модули, о чем свидетельствует тот факт, что до этого летающего пони-кара в Starfield появились потрясающие реплики такси из "Пятого элемента" от RADiCALRUX и "Бэтмобиль Тумблер" от hardaha (которые вы можете лицезреть ниже), а также множество совершенно оригинальных кораблей. Учитывая, что во второй половине сентября количество игроков в Starfield достигло десяти миллионов, в ближайшее время в сети появится еще много впечатляющих звездолетов.
Тесла мобиль в тему бы было ,один уже добавлял )
Потрясающе, от оригинала не отличить.
NEED FOR STARFIELD
Игра мечты.
Интересный дизайн. Этакий автомобиль будущего. :)
это он сказал что это Ford Mustang Fastback?
Знаешь, есть такая забава, смотришь на облоко и говоришь, на что оно похоже. Собственно так и тут определили.