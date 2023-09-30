Игрок Starfield находит планету с несколькими биомами

Наблюдательный игрок обнаружил в Starfield планету с четырьмя различными биомами.
Перед тем как космическое приключение от Bethesda появилось в магазинах, в рекламных материалах к игре говорилось, что в Starfield будет более тысячи планет, которые игроки смогут исследовать. Естественно, это вызвало определенный скепсис со стороны игроков: многие задавались вопросом, насколько разнообразной может быть каждая планета в игре. Теперь, когда Starfield вышла, стало известно, что большинство планет в игре генерируются процедурно и имеют один или два природных биома. Как и во вселенной "Звездных войн", солнечная система Starfield наполнена планетами, которые полностью состоят из песка, болот и т.д.
Благодаря исследованию планет, проведенному пользователем lavabendingfirelord, выяснилось, что не все планеты в солнечной системе Starfield придерживаются этой схемы. На сабреддите lavabendingfirelord опубликовал четыре скриншота, которые, казалось бы, относятся к разным мирам, но все они принадлежат к одной планете.
Эти скрины были сделаны на планете Кассиопея-1. Эта планета скального типа с большим количеством природных ресурсов и безопасным уровнем воды. Вокруг Кассиопеи-1 нет лун, в системе есть только восемь других планет, все они называются Кассиопея с вариацией номера.
В некоторых комментариях выяснилось, что многие игроки не знали, что на некоторых планетах есть несколько биомов. По оценкам одного из комментаторов, в игре насчитывается около 10 планет с более чем одним-двумя биомами. Некоторых игроков это открытие не очень впечатлило из-за того, как в игре реализовано исследование. Чтобы увидеть различные биомы на этих планетах, игрок должен использовать свой корабль, чтобы приземлиться в различных частях каждого мира. Для этих игроков нет никакой разницы между приземлением в другой области планеты и приземлением в отдельном мире в целом.
Какая-то странная новость, полно планет где ~5 биомов, их легко случайно найти. А когда тыкаешь на планету в разных точках то написано: пустыня, лес, горы, холмы и т.д. И без знания этой механики многие планеты нельзя исследовать на 100% т.к. некоторую флору и фауну можно только в определенных биомах найти.
Прирождённый исследователь, однако.
Это же Старфилд!
да на каждой третьей с биологией их больше трех.
иди в ... лес, ньюсмакер, и пусть тебя там любят медведи.
самым противоестественным образом