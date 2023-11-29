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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 806 оценок

Игрок Starfield прошел "Новую игру+" 33 раза, сделав любопытное открытие

Procy_on
Новости

Starfield, кажется, таит в себе множество сюрпризов. Несмотря на критику, это огромная игра, созданная для того, чтобы затягивать и удивлять. Например, один особо увлеченный игрок сделал исключительное открытие, пройдя Новую игру+ 33 раза.

Для начала нужно вкратце объяснить, как работает НГ+ в Starfield. По окончании основной истории вы можете начать новую игру, которая перезапускает ее почти с самого начала, с новой версией сюжета, новыми вариантами диалогов и даже новым главным квестом. Это одна из самых лучших и творческих частей игры, которая, как это случилось с пользователем NikoMueller, прошедшим НГ+ 33 раза, может привести к большим сюрпризам. По пути к Созвездию он обнаружил... самого себя. Точнее, своего первого аватара, с характеристиками, полученными в первой игре, и со звуковым дубляжом.

После путешествия по 34 мультиверсам (NG+33) я наконец решил остепениться. Почему? Я встретил себя из 1-й вселенной, передавая артефакт созвездию. И не поверите, но я убедил МЕНЯ присоединиться к моей команде.

Самое приятное, что персонажа можно было нанять в команду. Однако, немного изучив его, NikoMueller также обнаружил, что разговор с ним может завязать интересный мета-нарративный диалог. В конце концов, кто бы не поговорил сам с собой, если бы встретил его в мультивселенной?

Стоит отметить, что это одна из многих известных вариаций НГ+, но, по-видимому, одна из самых редких. Конечно, она случайна и никак не привязана к конкретной НГ, поэтому для ее проявления не обязательно проходить игру 33 раза.

-3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Contriver

Как же у людей горит с позитивных новостей по старфилду 🤣

6
DarkScorpius

Интересно, как же подгорит у тебя, когда поймешь, что это все - в твоих фантазиях. Даже то, что это - позитивная новость, а не просто новость.

-1
HunterS0UL DarkScorpius

Особенно учитывая, что "себя" он мог встретить в первые 10 раз...

Т.е., чуваку не просто не жалко своего времени, так ему еще и везет, как утопленнику. )))

0
pudovik1704

Никогда не устану удивляться,сколько же есть в этом мире отмороженных...33 раза ..

2
NochnoiGid

Прикольно. :) Но, проходить игру 33 раза для этого как-то не по мне. Лучше в скайрим поиграю...

0
Лариан Яна

Это и есть раскрытие игры?

0
UnrealisticGeoffrey

Ну оно того стоило, 33 раза пройти мёртвую игру, просто отмечу, что за время релиза старифлда я только паука второго пройти успел и ре4, а тут 33 раза игру чел прошёл.

0
Tiger Goose

Сейчас понабегут злобные хейтеры. Вам что, жалко пары тысяч часов, чтобы дать шанс игре раскрыться?

0
Feliskotta

Своеобразная копрофилия...

-1
Deniss Petrenko

Новость еще не читал. Но по заголовку понятно, что игра раскрылась)

UPD: Прочитал. Не раскрылась или я не так понял это так называемое «раскрытие».

-3
lesorub88

Дурдом солнышко на прогулке

-3
Artery Kaulitz

Единственная интересная механика в данной игре...

-4
0ncnjqybr

Завидую его терпению.

Лично мне Старфейл и один-то раз проходить не хочется.

-5
B e s i k

Боже да когда же уже этот Старыйфил свалит с основных реально важных и интересных новостей.Ребята - заливайщики новостей пожалуйста оставьте уже эту хавнину в покое.

-6