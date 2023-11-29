Игрок Starfield прошел "Новую игру+" 33 раза, сделав любопытное открытие

Starfield, кажется, таит в себе множество сюрпризов. Несмотря на критику, это огромная игра, созданная для того, чтобы затягивать и удивлять. Например, один особо увлеченный игрок сделал исключительное открытие, пройдя Новую игру+ 33 раза.
Для начала нужно вкратце объяснить, как работает НГ+ в Starfield. По окончании основной истории вы можете начать новую игру, которая перезапускает ее почти с самого начала, с новой версией сюжета, новыми вариантами диалогов и даже новым главным квестом. Это одна из самых лучших и творческих частей игры, которая, как это случилось с пользователем NikoMueller, прошедшим НГ+ 33 раза, может привести к большим сюрпризам. По пути к Созвездию он обнаружил... самого себя. Точнее, своего первого аватара, с характеристиками, полученными в первой игре, и со звуковым дубляжом.
После путешествия по 34 мультиверсам (NG+33) я наконец решил остепениться. Почему? Я встретил себя из 1-й вселенной, передавая артефакт созвездию. И не поверите, но я убедил МЕНЯ присоединиться к моей команде.
Самое приятное, что персонажа можно было нанять в команду. Однако, немного изучив его, NikoMueller также обнаружил, что разговор с ним может завязать интересный мета-нарративный диалог. В конце концов, кто бы не поговорил сам с собой, если бы встретил его в мультивселенной?
Стоит отметить, что это одна из многих известных вариаций НГ+, но, по-видимому, одна из самых редких. Конечно, она случайна и никак не привязана к конкретной НГ, поэтому для ее проявления не обязательно проходить игру 33 раза.
Как же у людей горит с позитивных новостей по старфилду 🤣
Интересно, как же подгорит у тебя, когда поймешь, что это все - в твоих фантазиях. Даже то, что это - позитивная новость, а не просто новость.
Особенно учитывая, что "себя" он мог встретить в первые 10 раз...
Т.е., чуваку не просто не жалко своего времени, так ему еще и везет, как утопленнику. )))
Никогда не устану удивляться,сколько же есть в этом мире отмороженных...33 раза ..
Прикольно. :) Но, проходить игру 33 раза для этого как-то не по мне. Лучше в скайрим поиграю...
Это и есть раскрытие игры?
Ну оно того стоило, 33 раза пройти мёртвую игру, просто отмечу, что за время релиза старифлда я только паука второго пройти успел и ре4, а тут 33 раза игру чел прошёл.
Сейчас понабегут злобные хейтеры. Вам что, жалко пары тысяч часов, чтобы дать шанс игре раскрыться?
Своеобразная копрофилия...
Новость еще не читал. Но по заголовку понятно, что игра раскрылась)
UPD: Прочитал. Не раскрылась или я не так понял это так называемое «раскрытие».
Дурдом солнышко на прогулке
Единственная интересная механика в данной игре...
Завидую его терпению.
Лично мне Старфейл и один-то раз проходить не хочется.
Боже да когда же уже этот Старыйфил свалит с основных реально важных и интересных новостей.Ребята - заливайщики новостей пожалуйста оставьте уже эту хавнину в покое.