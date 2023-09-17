Игрок в Starfield воссоздал Нормандию из Mass Effect

Одним из самых сильных аргументов в пользу последней ролевой игры с открытым миром от Bethesda является гибкость, которую она предоставляет игрокам при создании персонажей и космических кораблей, с помощью которых можно воссоздать известных людей и корабли из игр, фильмов и сериалов.
Естественно, многие из этих творческих проектов были взяты из таких известных научно-фантастических фильмов, как "Чужой" и "Звездные войны". И теперь один игрок воссоздал космический корабль из одной из самых культовых франшиз BioWare.
Пользователь реддит под ником SexyGandalph опубликовал скриншоты своей потрясающе точной копии Нормандии из Mass Effect. В частности, этот корабль напоминает SR-2 из Mass Effect 2 из-за оранжевых бликов и пламени форсажа.
Для многих фанатов "Нормандия" - почти такой же синоним Mass Effect, как и капитан Шепард, ведь именно этот надежный космический корабль пронес их и их разношерстную команду союзников через всю галактику Млечного Пути в оригинальной трилогии BioWare. Изначально корабль "Нормандия" был передан Шепарду во время выполнения задания по поиску бандита Спектра Сарена и считался жемчужиной флота Альянса благодаря своим передовым технологиям невидимости. В начале Mass Effect 2 он был уничтожен, но организация "Цербер" построила вторую "Нормандию". Этот корабль был захвачен и переоборудован Альянсом для финальной битвы со Жнецами в Mass Effect 3.
Неизвестно, появится ли "Нормандия" в Mass Effect 4, но у фанатов остались теплые воспоминания о надежном корабле, который совершил путешествие на Илос, преодолел ретранслятор Омега-4 и вступил в схватку со Жнецами над полями сражений на Земле. Благодаря механике Starfield, позволяющей строить корабли, игроки теперь могут путешествовать по вселенной за мостиком легендарного корабля.
Зачёт.
Замечательные параметры корабля Нормандии.
ждем отдельной новости по поводу воссоздания каждого корабля
Нормандия символ трилогии Масс Эффекта на протяжении всех трёх частей.