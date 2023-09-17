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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 007 оценок

Игрок в Starfield воссоздал Нормандию из Mass Effect

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Procy_on
Новости

Одним из самых сильных аргументов в пользу последней ролевой игры с открытым миром от Bethesda является гибкость, которую она предоставляет игрокам при создании персонажей и космических кораблей, с помощью которых можно воссоздать известных людей и корабли из игр, фильмов и сериалов.

Естественно, многие из этих творческих проектов были взяты из таких известных научно-фантастических фильмов, как "Чужой" и "Звездные войны". И теперь один игрок воссоздал космический корабль из одной из самых культовых франшиз BioWare.

Пользователь реддит под ником SexyGandalph опубликовал скриншоты своей потрясающе точной копии Нормандии из Mass Effect. В частности, этот корабль напоминает SR-2 из Mass Effect 2 из-за оранжевых бликов и пламени форсажа.

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Для многих фанатов "Нормандия" - почти такой же синоним Mass Effect, как и капитан Шепард, ведь именно этот надежный космический корабль пронес их и их разношерстную команду союзников через всю галактику Млечного Пути в оригинальной трилогии BioWare. Изначально корабль "Нормандия" был передан Шепарду во время выполнения задания по поиску бандита Спектра Сарена и считался жемчужиной флота Альянса благодаря своим передовым технологиям невидимости. В начале Mass Effect 2 он был уничтожен, но организация "Цербер" построила вторую "Нормандию". Этот корабль был захвачен и переоборудован Альянсом для финальной битвы со Жнецами в Mass Effect 3.

Неизвестно, появится ли "Нормандия" в Mass Effect 4, но у фанатов остались теплые воспоминания о надежном корабле, который совершил путешествие на Илос, преодолел ретранслятор Омега-4 и вступил в схватку со Жнецами над полями сражений на Земле. Благодаря механике Starfield, позволяющей строить корабли, игроки теперь могут путешествовать по вселенной за мостиком легендарного корабля.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
orion1786

Зачёт.

1
ДолойГетероориентация

Замечательные параметры корабля Нормандии.

0
Talendor3

ждем отдельной новости по поводу воссоздания каждого корабля

-1
ДолойГетероориентация

Нормандия символ трилогии Масс Эффекта на протяжении всех трёх частей.

-1