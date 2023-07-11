Игроки готовятся к путешествию в Starfield с таблицей Менделеева под рукой ©

Волнение и ожидание Starfield продолжают расти по мере того, как мы приближаемся к дню релиза амбициозного проекта от Bethesda для ПК и Xbox. Игроки, которым не терпится отправиться в путешествие Bethesda в космос, готовятся полным ходом, и некоторые из них делают это, изучая периодическую таблицу элементов.

Как показано в видеоматериале от Microsoft и Bethesda, интерфейс Starfield предложит нам много информации о планетах, которые мы сможем исследовать. В обзорах, которые будут предлагаться космическим путешественникам, также отображаются ресурсы, которые мы сможем получить во время исследований, иногда обозначаемые формулами периодической таблицы элементов.

Именно по этой причине некоторые пользователи готовятся заранее, чтобы совместить приятное с полезным: путешествие во вселенную Starfield станет уникальной возможностью развлечься, но оно также может оказаться способом обучения или укрепить свои знания по химии, естественным наукам и так далее. Подлинность и глубина опыта, обеспечиваемого космической сагой Bethesda, также демонстрируется тем фактом, что, согласно анализу, размер планет Starfield будет точным даже на расстоянии.