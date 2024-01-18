Игроки массово высказывают разочарование в Starfield - игра почти не показывает результаты ваших действий

Недавно в сабреддите Starfield появился пост, набравший более 1500 голосов, который вызвал оживленную дискуссию фанатов: создатель поста написал о том, что Starfield очень плохая игра с точки зрения влияния игрока на мир игры.
В посте названном "Так обидно, что ничто из того, что вы делаете, не влияет на игру", игрок пишет, что он озадачен тем, что после выполнения квестов в локациях не происходит никаких значимых изменений, хотя некоторые квесты заставляют игрока поверить, что в определенных областях должны быть изменения.
Далее будут спойлеры касательно некоторых заданий, будьте осторожны.
По словам пользователя, он только что завершил квестовую линию Ebbside Strikers, действие которой происходит в Неоне. Линия квестов вращается вокруг помощи Ebbside Strikers в борьбе с конкурирующей бандой The Disciples. Игрокам предстоит выполнить три миссии, которые заканчиваются тем, что игрок уничтожает противостоящую фракцию, в то время как Ebbside Strikers присоединяются к Neon Security и гарантируют, что в будущем не будет создавать никаких банд...однако после завершения квестовой линии пользователь заметил, что абсолютно ничего не изменилось.
По мнению игрока, это было бы прекрасной возможностью для Bethesda сильно преобразить город Неон после завершения данной цепочки квестов. Но банды все еще присутствуют, а жители по-прежнему живут в страхе, что сильно портит погружение и заставляет игроков задаваться вопросом зачем они вообще делали эти квесты. Пользователи более чем в 500 комментариев к посту выразили свое мнение по этому поводу, и многие согласились, что Starfield мало что делает для погружения игрока в мир игры.
Один из лучших примеров привел пользователь Avenger1324, который сказал: "На Неоне оружейный магазин с роботом подвергся вандализму. Я выполнил этот квест, и в диалоге говорилось, что теперь владелец магазина почистил робота и он стал выглядеть как новый. Вот только робот выглядел точно так же, как и раньше, все еще покрытый граффити."
Многие отмечают, что потенциал Starfield и то чем он должен был стать, в итоге не реализовали даже на 25% и в этот раз Bethesda выпустили очень слабую игру по меркам того, какие игры студия делала раньше.
Она в принципе плохая. И это выяснили ещё в первую неделю после релиза. Куда ни глянь - всё хрень.
ну это запариваться надо: в локации что-то поменять (а это может вызвать какие нить баги, я чо их фиксить хочу, лол?), несколько нпс убрать, несколько добавить, а ещё им диалоги что ли прописывать новые и актеров приглашать на запись, все равно ж в ролевой игре их никто не слушает. Не, ну нахер, пойду лучше ещё планеток посоздаю, вот где запариваться не надо ctrl c ctrl v. (с) Т.Г.
Наконец то доходит)))
Более того скажу что все квесты которые выполняешь в игре вообще не приводят в конце ни к каким изменениям. Квесты не зависимы друг от друга, можно выполнить всё а в итоге мир остается таким же.
Когда увидел, что на нескольких планетах одинаковые пещеры, здания для исследования, то забил на это и сосредоточился чисто на сюжете. Который пробежал с удовольствием. Выполнил всю сюжетку, все (нормальные не генерированные) дополнительные квесты. В принципе если из игры убрать 1000 ненужных планет, то по мне игра норм как сюжетная. Но для исследование не.
И с этим роботом который разрисован я тоже был немного озадачен, когда хозяин робота говорил что его отмыл и он теперь чистенький, а стоит таже моделька.
А вот качество изображения меня конечно поражало в некоторых местах. были планеты на которых виды шикарные. Было дело застал рассвет и светило только только начало подниматься. А на планете летало пару подобия птиц и такие деревца приплющенные. Я нашел высокий камень и наблюдал восход. Это было очень чарующе.
Хоть многие говорят что анимация лиц уг. А я в восхищении, у них очень сильно улучшилась мускулатура лица, при разговоре приятно смотреть на лица. Сейчас поставил Скайрим с 2к модами, да модельки там обновленные модами, но анимация лиц для разговора ванильная. Играю в Скайрим и думаю как было бы приколько анимацию лиц из старфилда сюда.
Незнаю как себя заинтересовать игрой. Люблю сайфай и космос, а тут еще вроде рпг, но играть вообще не интересно.
Зачем тебе это?Отпусти это ..овно,пусть плывёт дальше...
Я так и сделал)) никому из друзей этот шлак не понравился))
Лучше еще раз трилогию масыча пройти или в старый котор рубануть.
Согласен
Поиграл на начале и удалил. Пока не допилят нефиг играть. А это-то может как 2077 на 3 года растянутся.
Тоже не стал ждать когда игра "раскроется" :)
Беседка так не будет париться и что-то там переделывать, максимум магазин с модами добавят, это их предел...
Ну правильно, всё как и в жизни - стараешься, работаешь в поте лица, но жизнь от этого лучше не становится. Очень реалистичная игра.
Не раскрылась игра все-таки через 5 месяцев после релиза? Эххххх
Похоже эта игра как готика 3,только разница в том что пираньи скорее всего стыдятся, а додики Тодда гордятся.
Ну как бы - во всех подобных играх, лишь иллюзия того, что действия игрока на что-то влияет.
Я не оправдываю старфилд, так как мне уже надоело объяснять одно и тоже, но эта критика опять из той же категории - притянутой за уши и то, что есть почти в каждой игре.
Да даже в балдурсе выбора особого нет и мир меняется лишь на два вариант - куче трупов или персы остаются на том же месте.
Так же и ведьмаке 3, который из этих игры, чуть ли не самый лучший, когда касается выборов и изменений. Там так же мир не особо меняется из-за действий игрока, хотя всё равно изменения куда лучше, чем в старфилд.
Но это чуть ли не еденичная игра, где реально побочные квесты, хоть что-то меняют. А в остальных очень редко можно найти квесты, которые меняют окружение мира.
Опять же - народу явно нечем заняться, раз продолжают так долго искать то, за что можно обосрать старфилд.
Самое иронично тут то, что эти люди кричат о том, что старфилд г*овно, а сами же продолжают играть в это и возвращаться к нему раз за разом.
Ой да ладно,очнулись и поняли что купили
Эм... Я об этом давно еще говорила. Даже сравнивала со скайримом. Где каждое наше действие как-то комментируется НПС. Хоть вступление в очередную фракцию, хоть сюжетный выбор. В скамфилде мир мертвый, нпс безликие. Города унылые и не атмосферные почти, как в том-же фоле и скайриме. В общем шляпа господа.
Да, да. Шутки про сладкий рулет и славу ситису я думаю помнят все.
Что ожидать от игры, разрабы которой, сплагиатили постер для своей игры с постера боливудкого фильма и не признают этого...