Игроки массово высказывают разочарование в Starfield - игра почти не показывает результаты ваших действий

Недавно в сабреддите Starfield появился пост, набравший более 1500 голосов, который вызвал оживленную дискуссию фанатов: создатель поста написал о том, что Starfield очень плохая игра с точки зрения влияния игрока на мир игры.

В посте названном "Так обидно, что ничто из того, что вы делаете, не влияет на игру", игрок пишет, что он озадачен тем, что после выполнения квестов в локациях не происходит никаких значимых изменений, хотя некоторые квесты заставляют игрока поверить, что в определенных областях должны быть изменения.

Далее будут спойлеры касательно некоторых заданий, будьте осторожны.

По словам пользователя, он только что завершил квестовую линию Ebbside Strikers, действие которой происходит в Неоне. Линия квестов вращается вокруг помощи Ebbside Strikers в борьбе с конкурирующей бандой The Disciples. Игрокам предстоит выполнить три миссии, которые заканчиваются тем, что игрок уничтожает противостоящую фракцию, в то время как Ebbside Strikers присоединяются к Neon Security и гарантируют, что в будущем не будет создавать никаких банд...однако после завершения квестовой линии пользователь заметил, что абсолютно ничего не изменилось.

По мнению игрока, это было бы прекрасной возможностью для Bethesda сильно преобразить город Неон после завершения данной цепочки квестов. Но банды все еще присутствуют, а жители по-прежнему живут в страхе, что сильно портит погружение и заставляет игроков задаваться вопросом зачем они вообще делали эти квесты. Пользователи более чем в 500 комментариев к посту выразили свое мнение по этому поводу, и многие согласились, что Starfield мало что делает для погружения игрока в мир игры.

Один из лучших примеров привел пользователь Avenger1324, который сказал: "На Неоне оружейный магазин с роботом подвергся вандализму. Я выполнил этот квест, и в диалоге говорилось, что теперь владелец магазина почистил робота и он стал выглядеть как новый. Вот только робот выглядел точно так же, как и раньше, все еще покрытый граффити."

Многие отмечают, что потенциал Starfield и то чем он должен был стать, в итоге не реализовали даже на 25% и в этот раз Bethesda выпустили очень слабую игру по меркам того, какие игры студия делала раньше.