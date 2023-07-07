Starfield 06.09.2023
8 594 оценки

Игроки научились конструировать корабли в Starfield - игра еще даже не вышла

Simple Jack
Новости

В Starfield игрокам разрешат гибко настраивать и собирать космические корабли — для этого предусмотрены различные дополнительные модули. Однако пользователи Reddit уже начали конструировать межпланетные суда, используя для этого кадры из геймплейных роликов ролевой игры.

Фанаты Starfield вырезают из видео различные части космических кораблей с помощью Photoshop. Полученные фрагменты можно «склеить» и получить интересное межпланетное судно — некоторым пользователям Reddit даже удалось сконструировать что-то похожее на «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн».

Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X|S и в этот же день пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Но обладатели Premium-издания получат доступ к игре на пять дней раньше — уже 1 сентября.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Нормандию уже сконструировали?)

5
Абдула Ибн Ебн Еб

На этой вашей Нормандии один разврат!

-1
0ncnjqybr Абдула Ибн Ебн Еб

А минусы будут?

0
Абдула Ибн Ебн Еб 0ncnjqybr

Ну есть парочка)))

0
Kot Obormott

Уверен, в игре будет чем заняться. А учитывая изначальную поддержку модов, эта Вселенная разрастется разнообразным контентом.

1
Real Slim Shady

Starfield головного мозга

-1
kowalli

однодневная игра, которая будет очередным провалом

-7