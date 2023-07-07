Игроки научились конструировать корабли в Starfield - игра еще даже не вышла

В Starfield игрокам разрешат гибко настраивать и собирать космические корабли — для этого предусмотрены различные дополнительные модули. Однако пользователи Reddit уже начали конструировать межпланетные суда, используя для этого кадры из геймплейных роликов ролевой игры.

Фанаты Starfield вырезают из видео различные части космических кораблей с помощью Photoshop. Полученные фрагменты можно «склеить» и получить интересное межпланетное судно — некоторым пользователям Reddit даже удалось сконструировать что-то похожее на «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн».

Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X|S и в этот же день пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Но обладатели Premium-издания получат доступ к игре на пять дней раньше — уже 1 сентября.