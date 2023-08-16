Игроки обнаружили забавное сходство официального постера Starfield с болливудским кино

Научно-фантастический ролевой экшен Starfield от Bethesda Softworks, действие которого происходит в открытом космосе, неожиданно имеет нечто общее с индийской киноиндустрией. Официальная обложка самой ожидаемой игры этого года оказалась слишком похожей на постер к фильму "Миссия на Марс", который вышел намного раньше. Игроки не видят в этом плагиата, наоборот, считают это приятной отсылкой от разработчиков.
Забавной находкой поделился пользователь под ником nib95_. Ему совершенно случайно удалось наткнуться на постер индийского кино "Миссия на Марс", который по странному стечению обстоятельств оказался похожим на официальный арт Starfield. Изначально может показаться, что это болливуд вдохновлялся демонстрацией новой масштабной игры от Bethesda, но все может быть наоборот. Дело в том, что картина "Миссия на Марс" была выпущена еще в 2019 году, а постер к игре появился только в 2021 году.
Удивительно, но игроки не стали ругать разработчиков и маркетинговый отдел Bethesda. По мнению пользователей в социальных сетях, постеры действительно похожи, но они не верят в намеренный плагиат. Некоторые геймеры убеждены, что это была очередная пасхалка от студии, которую удалось разгадать только сейчас.
Выход Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. В честь релиза игры разработчики могут устроить особый интерактивный ивент.
Нифига они позорники, один в один сплагиатили😂
Потому что, индийское кино это хорошее кино.
(Просто кино, без всяких "прыжков по головам")
Просто индусы не только код писали, но ещё и маркетингом занимались
"неожиданно имеет нечто общее с индийской киноиндустрией"
Теперь понятно, кто игру ваяет. Наиграетесь в баги и глюки..
индийский аутсорс он такой. ждем рецензии с мешками денег от сми
Миссия Мангал?
Участвую ближайшие выходные
Часто встречаются постеры одинаковые по стилю
страшнее когда сюжет совпадает :)
Не удивлюсь если Беседка с помощью нейросети сделали постер,а так само постер прикольный.
Похожи, но не более того. Композиция, если посмотреть внимательнее, совершенно разная
Нельзя исключать, что вдохновлялись, также как и нельзя исключать того, что подобные постеры были и для других проектов