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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 121 оценка

Игроки признали слабый сценарий главной проблемой Starfield

Simple Jack
Новости

Игроки Starfield с редким единодушием называют слабый сценарий главной проблемой игры. Сообщение от пользователя thedudester125 набравшее более 6000 “голосов” и 1000 комментариев, точно передает настроения геймеров. По их мнению, варианты диалогов слишком ограничены, а выбор часто приводит к одному и тому же результату, что снижает суть принятия значимых решений в игре.

Bethesda плохо пишет. Буквально каждый выбор диалога в Starfield сводится к «ванильному добру», «отвратительно хаотичному злу» или «глупости». NPC такие же. Все они — скучные карикатуры на архетипы, которые были переданы лучше в других играх.Я мог бы продолжать и продолжать, но я искренне верю, что многие проблемы этой игры были бы простительны, если бы Bethesda наняла даже умеренно талантливых студентов-писателей вместо учеников средней школы, которым они явно передают сценарии на аутсорсинг.

Хотя недовольство сценарием — не новое явление для Bethesda, оно способствует недавнему падению числа рецензий на игру в Steam, где ее называют “скучной”, “посредственной” и критикуют за избыток пустоты. Несмотря на то, что в Steam игра получила “смешанную” оценку, перспективы Starfield выглядят не очень радужными.

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5
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Господин Никто

Cлабый это когда не дoкрутили.В Старфилд он попросту хреновый

12
alexhistory

Вот это точан!

0
GayFish

Во всех играх Бесезды сценарий и сюжет был на 10 плане, их старые игры любили за интересные миры и погружение в них, а в позорном старфилде ничего нет, пустышка которую будто ИИ создал, а не люди.

9
Димка2010

что в Скайриме, что в Фол3, Нью-Вегас и даже в Фол4 - я главный квест проходил только тогда, когда исследовал пол карты и случайно пересёкся с маркером на глав. квест.

И только Скайрим я прошёл до конца.. Остальные - так и висят не пройденные из-за глав. квеста, хотя все ДЛЦ прошёл.

4
DeadRemix

Дак так и есть, 80% контента в игре это ИИ и процедурная генерация

3
Анжелика04

верно, слабый сценарии для игр беседки норма. Как и генерация квестов. Но тут похоже совсем увлеклись

0
alexhistory

Да ладно? Вам столько времени понадобилось...

2
Арт к

только сейчас заметил?

0
Димка2010

Эй! Слабаки ! Играть надо было дольше!

на 33-ем рестарте - там ГГ встретит самого себя!

0
alexhistory

Ку ку, не надо столько играть в игры!

0
-zotik-

Слыхал на 10 он всречает))

0
Комментарий удален
-zotik-

Справедливости ради если беседа найдет людей которые умеют писать сценарии, то проблема лора и квестов рассосется это же взаимозаменяемые вещи. Но вот движок от муры никуда не денется нам ждать еще на нем тес6))

0
nodas -zotik-

Прекрасный движок, то что он не подошёл к старфилду да и фиг с ним

0
kotasha

Не только слабый сценарии, но и взаимодействия с игрой осталась на уровне 2010 года.

0
KirariShon

Ой.... а, Модами не почините сценарий? Моды все исправят же🤣🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡

0
Contriver

Круто, давайте теперь из каждого отзыва каждого человека делать новость, офигенная идея, эта статья буквально показывает огромный ажиотаж и интерес всего интернета вокруг старфилда, потому что даже левые статьи типо , топ игр и так далее, не обходятся в названии без старфилда, хотя его там даже в списке может и не быть. Тем временем куче игроков он понравился и огромное количество игроков в него играет, но зачем об этом писать , давайте напишем только о тех кто пишет негатив про старфилд збс, объективность наше всё, а всё лишь для заработка на трафике вокруг громкого имени Старфилд

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

ты что, не заметил, так на PG делают уже давным давно

6
Contriver Snake Snaake Snaaaaaake

не только на пг, так весь интернет сейчас делает вокруг старфилда, он буквально стал самой обсуждаемой игрой в интернете в 23 году, официально

-2
-zotik-

18к в стиме это не огромное колличество)

0
Contriver -zotik-

Тем не менее 5 самая играемая игра на боксе в этом году, для сравнения балдурс гейт 3 находится на 91 месте по онлайну на плойке в этом году, а вышли они одновременно. Ты просто упускаешь тот факт что стим это не единственная платформа и старфилд теперь игра бокса и множество игроков включая меня на пк его играли через лаунчер икс бокс геймпасс. И после покупки он у многих игроков добавлялся именно в тот лаунчер, ну и как говорит статистика он все это время был на первых двух трех местах по онлайну в той же америке на боксе и как результат 5 самая играемая игра года на икс бокс, уступает только колде, фортнайту, майнкрафту и гта .

-1
0ncnjqybr
5
Dark1994

Сценарий главная проблема? Что в этой игре вообще сделано хотя бы на хорошо? Баллов так на 7

-1
Лидер_Мур

пушки

0
Костян Морозов

бро не думай что я защищаю игру, но всё-же скажу что на фоне всего кала в СФ крафт кораблей и пушек сделаны ещё норм, а на всё остальное уже вкусовщина.

1
antonborisov198

Это шутка?

-1
HITMAN 5

слабый сценарий? Не согласен:) Empress так в игру погрузилась что забыла о существовании реального мира, и тем чем она занималась.

-1
Лорд Малак

О, а там был сценарий? Я думал Тод просто высрал слова "звезда" и "рожденный", а потом встряхнул и залил в игру получившуюся смесь.

-1
Real Slim Shady

Таких игроков никто не спрашивал их ничтожное мнение. Starfield кал по всем категориям.

-1
1barac9U7ada7

Сюжет как сюжет, это ведь не эпопея Толкиена. Но количество подзагрузок на минуты игры это нечто

-1
Serpentrage

Узгбагоейтесь уже, это не ммо. Почти 5 месяцев в топ 10 - значит соло игроки нашли в этой игре что-то. На этом все, сам не играю - жду мод тулс.

-10
-zotik-

Игре меньше 4 месяцев.но о каком топе речь?

8
DeadRemix -zotik-

Он наверно про топ 10 провалов)

Ибо явно не про топ онлайна)

3
Contriver DeadRemix

Про топ 10 продаж года говорит

0
-zotik- Contriver

А зачем ее покупать если она в пассе?

0
-zotik- DeadRemix

Но тут можно схитрить если по афавиту поставить, то она вылетит из десятки.

0
Wolfenstein

странно но то что этот чувак описал также и киберпранку 2077 подходит, однако там мало кто жалуется на сюжет которого также нет… так значт может не только в этом проблема ?

-10
DeadRemix

Вот только сюжет и персонажи в кп77 явно интереснее , чем в старфилде

6
-zotik-

Я знаю что ты в каждом посте пытаешься якобы толстого тролля парадировать и провокации создаешь. Но я к примеру жаловался на убогий сюжет кп77 и на 75% его квестов

-3