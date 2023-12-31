Игроки признали слабый сценарий главной проблемой Starfield

Игроки Starfield с редким единодушием называют слабый сценарий главной проблемой игры. Сообщение от пользователя thedudester125 набравшее более 6000 “голосов” и 1000 комментариев, точно передает настроения геймеров. По их мнению, варианты диалогов слишком ограничены, а выбор часто приводит к одному и тому же результату, что снижает суть принятия значимых решений в игре.
Bethesda плохо пишет. Буквально каждый выбор диалога в Starfield сводится к «ванильному добру», «отвратительно хаотичному злу» или «глупости». NPC такие же. Все они — скучные карикатуры на архетипы, которые были переданы лучше в других играх.Я мог бы продолжать и продолжать, но я искренне верю, что многие проблемы этой игры были бы простительны, если бы Bethesda наняла даже умеренно талантливых студентов-писателей вместо учеников средней школы, которым они явно передают сценарии на аутсорсинг.
Хотя недовольство сценарием — не новое явление для Bethesda, оно способствует недавнему падению числа рецензий на игру в Steam, где ее называют “скучной”, “посредственной” и критикуют за избыток пустоты. Несмотря на то, что в Steam игра получила “смешанную” оценку, перспективы Starfield выглядят не очень радужными.
Cлабый это когда не дoкрутили.В Старфилд он попросту хреновый
Вот это точан!
Во всех играх Бесезды сценарий и сюжет был на 10 плане, их старые игры любили за интересные миры и погружение в них, а в позорном старфилде ничего нет, пустышка которую будто ИИ создал, а не люди.
что в Скайриме, что в Фол3, Нью-Вегас и даже в Фол4 - я главный квест проходил только тогда, когда исследовал пол карты и случайно пересёкся с маркером на глав. квест.
И только Скайрим я прошёл до конца.. Остальные - так и висят не пройденные из-за глав. квеста, хотя все ДЛЦ прошёл.
Дак так и есть, 80% контента в игре это ИИ и процедурная генерация
верно, слабый сценарии для игр беседки норма. Как и генерация квестов. Но тут похоже совсем увлеклись
Да ладно? Вам столько времени понадобилось...
только сейчас заметил?
Эй! Слабаки ! Играть надо было дольше!
на 33-ем рестарте - там ГГ встретит самого себя!
Ку ку, не надо столько играть в игры!
Слыхал на 10 он всречает))
Справедливости ради если беседа найдет людей которые умеют писать сценарии, то проблема лора и квестов рассосется это же взаимозаменяемые вещи. Но вот движок от муры никуда не денется нам ждать еще на нем тес6))
Прекрасный движок, то что он не подошёл к старфилду да и фиг с ним
Не только слабый сценарии, но и взаимодействия с игрой осталась на уровне 2010 года.
Ой.... а, Модами не почините сценарий? Моды все исправят же🤣🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Круто, давайте теперь из каждого отзыва каждого человека делать новость, офигенная идея, эта статья буквально показывает огромный ажиотаж и интерес всего интернета вокруг старфилда, потому что даже левые статьи типо , топ игр и так далее, не обходятся в названии без старфилда, хотя его там даже в списке может и не быть. Тем временем куче игроков он понравился и огромное количество игроков в него играет, но зачем об этом писать , давайте напишем только о тех кто пишет негатив про старфилд збс, объективность наше всё, а всё лишь для заработка на трафике вокруг громкого имени Старфилд
ты что, не заметил, так на PG делают уже давным давно
не только на пг, так весь интернет сейчас делает вокруг старфилда, он буквально стал самой обсуждаемой игрой в интернете в 23 году, официально
18к в стиме это не огромное колличество)
Тем не менее 5 самая играемая игра на боксе в этом году, для сравнения балдурс гейт 3 находится на 91 месте по онлайну на плойке в этом году, а вышли они одновременно. Ты просто упускаешь тот факт что стим это не единственная платформа и старфилд теперь игра бокса и множество игроков включая меня на пк его играли через лаунчер икс бокс геймпасс. И после покупки он у многих игроков добавлялся именно в тот лаунчер, ну и как говорит статистика он все это время был на первых двух трех местах по онлайну в той же америке на боксе и как результат 5 самая играемая игра года на икс бокс, уступает только колде, фортнайту, майнкрафту и гта .
Сценарий главная проблема? Что в этой игре вообще сделано хотя бы на хорошо? Баллов так на 7
пушки
бро не думай что я защищаю игру, но всё-же скажу что на фоне всего кала в СФ крафт кораблей и пушек сделаны ещё норм, а на всё остальное уже вкусовщина.
Это шутка?
слабый сценарий? Не согласен:) Empress так в игру погрузилась что забыла о существовании реального мира, и тем чем она занималась.
О, а там был сценарий? Я думал Тод просто высрал слова "звезда" и "рожденный", а потом встряхнул и залил в игру получившуюся смесь.
Таких игроков никто не спрашивал их ничтожное мнение. Starfield кал по всем категориям.
Сюжет как сюжет, это ведь не эпопея Толкиена. Но количество подзагрузок на минуты игры это нечто
Узгбагоейтесь уже, это не ммо. Почти 5 месяцев в топ 10 - значит соло игроки нашли в этой игре что-то. На этом все, сам не играю - жду мод тулс.
Игре меньше 4 месяцев.но о каком топе речь?
Он наверно про топ 10 провалов)
Ибо явно не про топ онлайна)
Про топ 10 продаж года говорит
А зачем ее покупать если она в пассе?
Но тут можно схитрить если по афавиту поставить, то она вылетит из десятки.
странно но то что этот чувак описал также и киберпранку 2077 подходит, однако там мало кто жалуется на сюжет которого также нет… так значт может не только в этом проблема ?
Вот только сюжет и персонажи в кп77 явно интереснее , чем в старфилде
Я знаю что ты в каждом посте пытаешься якобы толстого тролля парадировать и провокации создаешь. Но я к примеру жаловался на убогий сюжет кп77 и на 75% его квестов