Игроки раскритиковали новый хотфикс Starfield на PS5 Pro - обновление почти ничего не исправило

Bethesda выпустила срочный хотфикс для Starfield на PlayStation 5 Pro, однако реакция игроков оказалась крайне негативной. По словам пользователей, обновление, которое должно было устранить вылеты игры, практически не повлияло на ситуацию.

Патч был выпущен после многочисленных жалоб на нестабильную работу RPG на консолях Sony. Разработчики заявили, что обнаружили несколько причин, вызывающих сбои, и выпустили быстрое исправление, направленное на устранение крашей при использовании режима Enhanced на PS5 Pro.

Однако многие игроки сообщают, что проблема никуда не исчезла. Некоторые пользователи утверждают, что игра продолжает вылетать буквально через несколько минут после запуска, а в отдельных случаях ситуация даже ухудшилась.

В комментариях к официальному сообщению Bethesda можно увидеть множество жалоб. Часть игроков заявляет, что после установки обновления игра всё равно зависает или вылетает, а некоторые пишут, что теперь сталкиваются с крашами при каждом запуске.

Недовольство выражают и владельцы PS5 Pro. По их словам, вылеты происходят как в режиме Enhanced, так и в режиме Performance. Пользователи также продолжают сообщать о зависаниях и различных технических ошибках.

При этом владельцы обычной PlayStation 5 пока остаются без исправлений. Bethesda сообщила, что ещё один хотфикс для базовой версии консоли находится в разработке и его планируют выпустить на следующей неделе.