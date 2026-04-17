Starfield 06.09.2023
Игроки раскритиковали новый хотфикс Starfield на PS5 Pro - обновление почти ничего не исправило

IKarasik IKarasik

Bethesda выпустила срочный хотфикс для Starfield на PlayStation 5 Pro, однако реакция игроков оказалась крайне негативной. По словам пользователей, обновление, которое должно было устранить вылеты игры, практически не повлияло на ситуацию.

Вышло исправление для Starfield, устраняющее сбои на PS5 Pro, исправление для PS5 выйдет на следующей неделе

Патч был выпущен после многочисленных жалоб на нестабильную работу RPG на консолях Sony. Разработчики заявили, что обнаружили несколько причин, вызывающих сбои, и выпустили быстрое исправление, направленное на устранение крашей при использовании режима Enhanced на PS5 Pro.

Однако многие игроки сообщают, что проблема никуда не исчезла. Некоторые пользователи утверждают, что игра продолжает вылетать буквально через несколько минут после запуска, а в отдельных случаях ситуация даже ухудшилась.

В комментариях к официальному сообщению Bethesda можно увидеть множество жалоб. Часть игроков заявляет, что после установки обновления игра всё равно зависает или вылетает, а некоторые пишут, что теперь сталкиваются с крашами при каждом запуске.

Недовольство выражают и владельцы PS5 Pro. По их словам, вылеты происходят как в режиме Enhanced, так и в режиме Performance. Пользователи также продолжают сообщать о зависаниях и различных технических ошибках.

При этом владельцы обычной PlayStation 5 пока остаются без исправлений. Bethesda сообщила, что ещё один хотфикс для базовой версии консоли находится в разработке и его планируют выпустить на следующей неделе.

Morpex333

Бедная инди студия, как же ей тяжело хоть что-то с этим старфилдом даётся

Greencore

Просто PS5, слишком слабая.

kotasha

Бедных индусов просто наняли итог себя не заставил долго ждать, Мелка Софт Индия студия(00

vegas99

Тоддик забыл что на PS5 модами НЕ допилят

1988229

Были времена, когда оптимизация на консолях была веским доводом в споре ПК против консоли, а теперь наступило такое будущее, что творение Bethesda вылетает на PS5 через несколько минут после запуска и это считается приемлемым для выпуска игр на консолях.

