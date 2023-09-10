Игроки разочарованы механикой строительства аванпостов в Starfield, которая намного беднее системы поселений в Fallout 4 ©

Игроки Starfield не очень довольны механикой строительства аванпостов, называя ее большим даунгрейдом по сравнению со строительством поселений, которое было в Fallout 4.



На момент выхода Fallout 4 вызывала множество разногласий благодаря озвученному главному герою и более простым ролевым механикам, чем в других играх Bethesda. Однако одним из элементов Fallout 4, который не вызвал разногласий, было строительство поселений, которое позволяло игрокам создавать собственные дома с удивительно широким набором опций, что приводило к созданию впечатляющих творений и большому разнообразию.

Перед запуском Bethesda подтвердила, что в Starfield будет своя версия строительства поселений, на этот раз под названием Аванпосты. Учитывая, что перед выходом Starfield было дано много громких обещаний, а также то, насколько глубокой казалась игра, многие фанаты надеялись, что аванпосты в чем-то улучшит то, что было в Fallout 4, или хотя бы сравняется с ним.



Однако этого не произошло, поскольку многие фанаты выразили разочарование постройкой форпостов и их более упрощенной механикой. Очень подробный пост на сабреддите Starfield от hellothere564738 описывает, почему система вызывает разочарование и привлек много внимания и поддержки со стороны других игроков, став одним из самых постов постов за неделю.

В начале своего сообщения hellothere564738 отмечает, что является большим поклонником Starfield, называя ее "почти идеальной", а затем говорит, что аванпосты - это та функция, которую он больше всего ждал после того, как она была хорошо реализована в Fallout 4. Однако он быстро понял, что между Starfield и механикой строительства базы в Fallout 4 есть большая разница, и одна из самых больших - это то, что единственными вариантами являются квадраты, круги и шестиугольники.



Пользователь также отмечает, что при строительстве аванпостов существует множество "ненужных ограничений", например, он вынужден строить воздушные шлюзы даже на планетах, пригодных для дыхания, и имеет, по его словам, "абсолютно худшую" дверь в игре. Еще одна проблема, с которой столкнулись пользователи, заключается в том, что в начале игры в каждом поселении может проживать только три человека, что является большим недостатком по сравнению с Fallout 4.



Это очень подробный пост, который указывает на другие проблемы системы, такие как странная привязка аванпостов, посадочная площадка, занимающая очень много места, и т.д. Огромное количество лайков, набранных к этому посту, говорит о том, что многие игроки согласны с этим, как и многочисленные комментарии других игроков, которые делятся своими проблемами с аванпостами, такими как управление ресурсами, малая вместимость предметов и отсутствие инноваций по сравнению с Fallout 4.



Несмотря на то, что в комментариях есть игроки, защищающие Аванпосты, подавляющее большинство из них очень недовольны тем, как они реализованы в игре, и надеются, что Bethesda либо добавит к ним новые возможности через DLC, либо игроки придумают моды, которые исправят проблемы.