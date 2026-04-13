Игроки Starfield на PS5 требуют возврата средств, сообщая о многочисленных ошибках и сбоях

В течение нескольких дней после долгожданного запуска Starfield на PS5 фанаты жалуются на «совершенно неудивительные» вылеты, зависания и проблемы с сохранениями, а некоторые называют игру «неиграбельной» в ее текущем состоянии.

Игроки сообщили о ряде ошибок во время дебютных выходных Starfield на PS5, и многие требуют возврата средств за проблемы, нарушающие прогресс, которые, похоже, делают сохранение и исследование практически невозможными.

В ветке на Reddit под названием «Вылеты базовой PS5 выходят из-под контроля, играть невозможно», с десятками комментариев, один игрок сообщил, что «перепробовал все предложенные решения и оставил удаление и переустановку на потом, теперь игра даже не загружается, это просто смешно», а другой написал:

Я даже не могу приземлиться ни на одну планету или попытаться сделать что-либо ещё, кроме как сидеть, мой корабль или игра вылетают.

Похоже, не имеет значения, используют ли игроки обычную PS5 или модель Pro, поскольку проблемы затрагивают обе консоли, и неясно, есть ли разница в игровом процессе между физическими дисками и цифровыми версиями. Некоторые предлагали отключить автосохранение, но это, похоже, не решает проблемы для всех.

Один игрок сообщил:

Да, я отложил игру. Я звонил в их техподдержку, оставлял сообщения и отправлял заявки. Я выполнил все шаги по устранению неполадок, и это единственная игра, которая у меня есть, которая постоянно зависает таким образом. Чувствую себя обманутым. Я хочу играть, потому что мне нравится то, во что я играл, но это просто чушь.

Другой посетовал:

Я перепробовал все предложенные решения и оставил удаление и переустановку на потом, теперь игра даже не загружается, это просто смешно.

Bethesda, по всей видимости, пока публично не прокомментировала проблему, но патч первого дня, похоже, не помог.