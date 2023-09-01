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об игре
Starfield 06.09.2023
7.7 812 оценок

Игроки Starfield нашли способ путешествовать между планетами, не используя карту

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monk70
Новости

Игроки в раннюю версию Starfield нашли альтернативный способ путешествовать между планетами и звездными системами игры, не прибегая к помощи карты. Многие считают «секретную» систему более интересной и практичной, чем стандартную.

Одной из наиболее обсуждаемых особенностей Starfield, безусловно, является возможность быстрого перемещения между планетами с помощью встроенной звездной карты. Bethesda хорошо проиллюстрировала систему, так что это неудивительно, но некоторые считают ее неудовлетворительной. Так что наличие альтернативы, безусловно, приветствуется, даже если непонятно, почему она не объяснена в туториале.

Пользователь u/DionysusDerp на Reddit объяснил все это:

«Если вы находитесь на своем корабле и открываете сканер, вы можете найти любую планету, на которую хотите отправиться, а затем нажать E (кнопка A на контроллере Xbox), чтобы отправиться в путешествие. Как только вы это сделаете, появится подсказка о путешествии, требующая удерживать кнопку R. В этот момент вы начнете лететь к планете. Вы можете сделать то же самое, приземляясь на планеты».

Если у вас выбрана миссия, вы также можете использовать тот же метод для перехода из одной звездной системы в другую. Как отмечается, таким образом открытие карты становится необходимым только в том случае, если вам нужно приземлиться в определенной точке планеты.

7
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Oscilograf

Ждем новостей в стиле "А вы знали, что если держать оружие в руках и нажать левую кнопку мыши - оно выстрелит?" и убогий скрин.

24
SGate

Если двойным щелчком кликнуть мышью на ярлыке игры на рабочем столе, то она запустится.

9
Oscilograf SGate

пили пост, люди должны об этом узнать!

11
Lvinomord SGate

Только надо делать аккуратно. Можно накосячить и просто выделить иконку))

1
NatanieLzZ

Какая еще секретная, на серой планете сразу после перестрелки об этом говорится, что через сканер можно использовать быстрое перемещение

2
Xefren

Глянул стримы, как же все кринжуют с этой игры. Сколько там у нее баллов на мк от критиков?

2
bohdan2015

8.7 балла из 100

Спойлер

87

0
Total Craft

Поиграл только что, космос тут конечно Шону Мюррею на посмеяться перед сном. Оптимизация..) где 30 фпс, где 80, на высоких в 1080р и это с DLSS.. ну космос что то меня вообще разочаровал (именно способ перемещения от планеты к планете, думал будет реально как в NMS лететь надо будет какое то время, а нифига, открыл карту, нажал кнопочку, посмотрел анимацию, готово).

2
FеS

только выключил игру, ожидал большего за такие бабки, спасибо торренту, покупать сие изделие не стану точно)нужно назвать было игру "загрузочныйфилд",ибо везде загрузочники) в игру нужно вернутся аккурат когда мододелы возьмутся за нее и когда русский подвезут норм. а щас только разочарование.x4, elite, NMS one love

0
bohdan2015

а настроить ИИ можно, чтобы сам летал, и ресы фармились?:XD)

1
RTYWD

Ну все новости про Старфилд будут вдвойне у меня всплывать

0
1barac9U7ada7

Чёт у меня тормозит жесть как, снёс, сейчас второй раз качаю посмотрю. Как то не айс вообще

0
Allexandrr

То есть вы из тех, когда машина глохнет, пытаетесь хлопать дверьми и капотом, в надежде, что она заведётся ? Пишут там 4090 просидает не по детски.

0
Kerrot

Игра действительно "космическое удовольствие".

Карты местностей нет, карта мира все равно что Скайрим с точками быстрого перемещения, только в виде космоса и планет,

игра графически выглядит хуже чем Фоллыч 4-ый (за исключением интерьеров кораблей), города неплохо сделаны в кой-то веки, но планеты - просто какие то пустыни с камушками,

а сюжет - ух, конечно он никогда не блистал у Беседки, но это стоящее зрелище, сплошной копипаст аванпостов, ИИ мертвый,

расчлененки нет, то что багов нет это просто чушь да и вообще игра какая то очень ограниченная...в общем странный продукт, тут и впрям без модов не обойтись.

-1
RTYWD

А зачем тебе расчлененка?

-1
Total Craft

"Игра графически выглядит хуже чем Фоллыч 4-ый" у тебя точно со зрением всё в порядке? Реально, в Фаллаут 4 графика в разы топорнее, как и анимации, даже менюшки в там ужаснее.

1
Andrey Nikiforov RTYWD

Он надеялся, что это будет новый "Нью Вегас", а получил массовый продукт с рейтингом "Т" (13+).

0