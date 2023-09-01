Игроки Starfield нашли способ путешествовать между планетами, не используя карту

Игроки в раннюю версию Starfield нашли альтернативный способ путешествовать между планетами и звездными системами игры, не прибегая к помощи карты. Многие считают «секретную» систему более интересной и практичной, чем стандартную.
Одной из наиболее обсуждаемых особенностей Starfield, безусловно, является возможность быстрого перемещения между планетами с помощью встроенной звездной карты. Bethesda хорошо проиллюстрировала систему, так что это неудивительно, но некоторые считают ее неудовлетворительной. Так что наличие альтернативы, безусловно, приветствуется, даже если непонятно, почему она не объяснена в туториале.
Пользователь u/DionysusDerp на Reddit объяснил все это:
«Если вы находитесь на своем корабле и открываете сканер, вы можете найти любую планету, на которую хотите отправиться, а затем нажать E (кнопка A на контроллере Xbox), чтобы отправиться в путешествие. Как только вы это сделаете, появится подсказка о путешествии, требующая удерживать кнопку R. В этот момент вы начнете лететь к планете. Вы можете сделать то же самое, приземляясь на планеты».
Если у вас выбрана миссия, вы также можете использовать тот же метод для перехода из одной звездной системы в другую. Как отмечается, таким образом открытие карты становится необходимым только в том случае, если вам нужно приземлиться в определенной точке планеты.
Ждем новостей в стиле "А вы знали, что если держать оружие в руках и нажать левую кнопку мыши - оно выстрелит?" и убогий скрин.
Если двойным щелчком кликнуть мышью на ярлыке игры на рабочем столе, то она запустится.
пили пост, люди должны об этом узнать!
Только надо делать аккуратно. Можно накосячить и просто выделить иконку))
Какая еще секретная, на серой планете сразу после перестрелки об этом говорится, что через сканер можно использовать быстрое перемещение
Глянул стримы, как же все кринжуют с этой игры. Сколько там у нее баллов на мк от критиков?
8.7 балла из 100
87
Поиграл только что, космос тут конечно Шону Мюррею на посмеяться перед сном. Оптимизация..) где 30 фпс, где 80, на высоких в 1080р и это с DLSS.. ну космос что то меня вообще разочаровал (именно способ перемещения от планеты к планете, думал будет реально как в NMS лететь надо будет какое то время, а нифига, открыл карту, нажал кнопочку, посмотрел анимацию, готово).
только выключил игру, ожидал большего за такие бабки, спасибо торренту, покупать сие изделие не стану точно)нужно назвать было игру "загрузочныйфилд",ибо везде загрузочники) в игру нужно вернутся аккурат когда мододелы возьмутся за нее и когда русский подвезут норм. а щас только разочарование.x4, elite, NMS one love
а настроить ИИ можно, чтобы сам летал, и ресы фармились?:XD)
Ну все новости про Старфилд будут вдвойне у меня всплывать
Чёт у меня тормозит жесть как, снёс, сейчас второй раз качаю посмотрю. Как то не айс вообще
То есть вы из тех, когда машина глохнет, пытаетесь хлопать дверьми и капотом, в надежде, что она заведётся ? Пишут там 4090 просидает не по детски.
Игра действительно "космическое удовольствие".
Карты местностей нет, карта мира все равно что Скайрим с точками быстрого перемещения, только в виде космоса и планет,
игра графически выглядит хуже чем Фоллыч 4-ый (за исключением интерьеров кораблей), города неплохо сделаны в кой-то веки, но планеты - просто какие то пустыни с камушками,
а сюжет - ух, конечно он никогда не блистал у Беседки, но это стоящее зрелище, сплошной копипаст аванпостов, ИИ мертвый,
расчлененки нет, то что багов нет это просто чушь да и вообще игра какая то очень ограниченная...в общем странный продукт, тут и впрям без модов не обойтись.
А зачем тебе расчлененка?
"Игра графически выглядит хуже чем Фоллыч 4-ый" у тебя точно со зрением всё в порядке? Реально, в Фаллаут 4 графика в разы топорнее, как и анимации, даже менюшки в там ужаснее.
Он надеялся, что это будет новый "Нью Вегас", а получил массовый продукт с рейтингом "Т" (13+).