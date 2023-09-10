Игроки Starfield перечисляют вещи, которые они хотели бы видеть в игре

Starfield продолжает покорять новые рубежи по количеству игроков, и, хотя некоторые дизайнерские решения были спорными на старте, нельзя отрицать, что у Bethesda есть еще один коммерческий хит. Несмотря на то, что Starfield является новой франшизой, в ней можно найти множество параллелей с предыдущими играми Bethesda, а ее прозвище "Skyrim в космосе", данное фанатами, не является голословным.
Однако, как и в Skyrim во время его выхода, в Starfield есть некоторые особенности, которые, по мнению некоторых игроков, не оправдывают своего потенциала. Хорошим примером может служить космическое путешествие в Starfield, которое критикуют за то, что оно представляет собой не более чем лобби с экраном загрузки. Несмотря на это, широкий спектр случайных событий, которые могут произойти во время полета на звездолете, доказывает, что эта функция обладает достаточной глубиной. Аналогичным образом, карта местности в Starfield вызывает недовольство сообщества из-за своей нечеткости, но сканер, способный вычислить путь к желаемому игроком месту назначения, является блестящим развитием заклинания ясновидения в Skyrim.
С этой целью Directorford составил список вещей, в котором в удобной и понятной форме отражены все наиболее популярные недостатки игры. Он не только получил поддержку со стороны других игроков, но и вызвал полезную дискуссию о том, как можно было бы переработать эти особенности. Как и ожидалось, первые две функции касаются исследования космоса и карты местности, но в списке есть и другие заметные пункты: переработка инвентаря, включение макета внутренней части корабля в конструкторе и добавление наземных транспортных средств, подобных Мако из Mass Effect.
Хотя моды, несомненно, в той или иной степени удовлетворят большинство пожеланий из этого списка, Bethesda все же следует самим доработать некоторые функции в пострелизном контенте. В конце концов, в Skyrim появилась возможность настраивать жилье игрока через Hearthfire, а в грядущих DLC к Starfield вполне могут появиться захватывающие космические путешествия, которых так жаждут игроки.
В конечном счете, выход Creation Kit вызовет стремительный прилив исправлений и неофициальных патчей к игре, и игроки, которых сегодня раздражают некоторые вещи, через год будут относиться к ним иначе. Моды для Starfield, скорее всего, будут направлены на расширение ассортимента брони, увеличение разнообразия оружия ближнего боя и доработку интерфейса. Хотя еще предстоит выяснить, как Bethesda будет работать с контентом Starfield после запуска, выход игры, безусловно, ближе к Fallout 4, чем к Fallout 76.
делаешь работу за Procy_on.
Игроки Starfield перечисляют вещи, которые они хотели бы видеть в игре НО не увидят)))
Мододелы сделают, иначе ни как)
Игре в первую очередь нужен нормальный сюжет и нормальные квесты. Тогда можно было перетерпеть хpeновую оптимизацию и постоянные загрузки, по крайней мере это имело бы смысл. Неужели за столько лет нельзя было нанять профессиональных сценаристов? Такое впечатление, что сценарий пишет школьник, возможно сын Тодда.
Та ладно есть там нормальные квесты, ты их все прошёл? То что в начале все тупо, это да ну говорить что все квесты Г. Они чуть умеют делать квесты!
У UC Vanguard отличная линейка квестов.
Угараю с ваших комментариев. Какого черта я должен искать нормальные квесты в игре?
Я лопату не беру когда сажусь за монитор.
В каждой игре в ЭТОМ МИРЕ есть плохие квесты!!! Нет игр с 100% крутыми квестами!!! А Угараю с вас в начале игре увидели что квест не очень и все и теперь все в игре плохие. Иди в ГуаноИмпакт играй и атсасин!!
Он уже сделал выбор
Выглядит как список того, чем будут заниматься моддеры весь год
Оптимизацию?
извращенцам она не нужна
Выпустить на PS5 в 8к 240 фпс.
Ахахаа, беседка вам не ларианы, 99% на эти хотелки будет положен болт Тодда
Опять игроки а Тодд что голову в очко и тишина
Пусть сперва уберут этот блевотный фильтр. Без него игра куда красивее, хотя люди, особенно "толпа", выглядят так себе. Как будто на них забыли текстуру кожи добавить. Ну и квесты, ппц. Я на Марсе заколебался шустрить а с этими загрузками квест превратился еще больше в ад.
Фильтр мерзкий конечно, первым делом надо его убирать.
Игроки так хотят dlc, или они думаю, что купили альфу версию игры?)
Локализацию бы...
Народный перевод почти норм. Есть огрехи, но в основном все понятно.
Что игроки хотели бы видеть в старфилде - Космос
Ну лично мне не хватает возможности разбирать предметы и оружие и собирать из них потом новые, демонтировать с оружия апгрейды, изменить ограничения трюма корабля и аутпоста (это уже поправили модами).
В целом игрушка залипательная, я бы это "ужос провалом" не назвал.
Конечно есть некое однообразие локаций, есть мелкие баги (за десятки часов встретилось крайне мало и все не критичные), но это играбельно и это относительно свежо. По части сеттинга, конечно, уши фаллоута, скайрима, но мэнс скай и схожих проектов конечно видно.
Ээм, но ведь всё это есть. И без модов.
там локи на планетах по размеру достаточно большие, еслиб кто нибудь занялся и смог бы перенести фаллаут 4 на один такой квадрат на пленете земля, или где нибудь ещё где планета более подходящая, только представтее игра в нутри игры, а локи там реально большие и фаллаут туда поместится и на других квадратх можно длс сделать на каждый квадрат свой, в общем всё п осути возможно но сложно и врятле кто то за такое возьмётся в здравом уме, но кто знает, может это и не так сложно для каких нибудь прошареных людей, представьте только прилетаете на локу а там начинается фаллаут 4 на движке старфилда, такими темпами и скайрим можно перенести ток наверно он на одну локу не влезет тлько если поделить на несколько квадратов ну или может запилить одну локу если есть возможность расширить границы одной локи
Просто это по логике туповато - если ты хочешь поиграть в Скайрим то и запусти Скайрим а не Старфилд. Зачем тебе игра в игре? Потом захочешь планету Сабнавтика или РДР . Хотя чего уж там , я бы хотел планету порносимулятор в Старфилде, приземляешся такой и погнал в полный разнос а потом захотел артефактов притарить - полетел в соседнюю систему , напялил Севу и погнал истреблять космических кровосисей
Кто уже играет, она реально такая хреновая, как ее обсирают в ю-тубе блогеры пост-советского пространства, говоря, что эта игра даже хуже провальной Андромеды?)
После пары-тройки часов затягивает
В The Outer Worlds играл? Если да, то представь, что ее раздули до 1000 однотипных планет, убрали интересных напарников, а вместо кислотной картинки теперь болотная - и получишь Старфилд. По сравнению с Андромедой куда менее приятный графон и гораздо более скучные планеты.
Мне понравилось. Ощущается как некий гибрид всех прошлых игр Bethesda - есть даже что-то от TES: Arena. По началу жутко скучно, но потом я втянулся. Как и в Скайриме, можно массу времени провести, даже не проходя сюжетную компанию. Только сейчас вот например Силу для персонажа по квесту разблокировал
бургеры, как кошка какает, телевизор из ссср, трусы одноклассницы из 8б, картошку в шелупайках, как бл9lдей корёжит..