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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 299 оценок

Игроки Starfield перечисляют вещи, которые они хотели бы видеть в игре

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Procy_on
Новости

Starfield продолжает покорять новые рубежи по количеству игроков, и, хотя некоторые дизайнерские решения были спорными на старте, нельзя отрицать, что у Bethesda есть еще один коммерческий хит. Несмотря на то, что Starfield является новой франшизой, в ней можно найти множество параллелей с предыдущими играми Bethesda, а ее прозвище "Skyrim в космосе", данное фанатами, не является голословным.

Однако, как и в Skyrim во время его выхода, в Starfield есть некоторые особенности, которые, по мнению некоторых игроков, не оправдывают своего потенциала. Хорошим примером может служить космическое путешествие в Starfield, которое критикуют за то, что оно представляет собой не более чем лобби с экраном загрузки. Несмотря на это, широкий спектр случайных событий, которые могут произойти во время полета на звездолете, доказывает, что эта функция обладает достаточной глубиной. Аналогичным образом, карта местности в Starfield вызывает недовольство сообщества из-за своей нечеткости, но сканер, способный вычислить путь к желаемому игроком месту назначения, является блестящим развитием заклинания ясновидения в Skyrim.

С этой целью Directorford составил список вещей, в котором в удобной и понятной форме отражены все наиболее популярные недостатки игры. Он не только получил поддержку со стороны других игроков, но и вызвал полезную дискуссию о том, как можно было бы переработать эти особенности. Как и ожидалось, первые две функции касаются исследования космоса и карты местности, но в списке есть и другие заметные пункты: переработка инвентаря, включение макета внутренней части корабля в конструкторе и добавление наземных транспортных средств, подобных Мако из Mass Effect.

Хотя моды, несомненно, в той или иной степени удовлетворят большинство пожеланий из этого списка, Bethesda все же следует самим доработать некоторые функции в пострелизном контенте. В конце концов, в Skyrim появилась возможность настраивать жилье игрока через Hearthfire, а в грядущих DLC к Starfield вполне могут появиться захватывающие космические путешествия, которых так жаждут игроки.

В конечном счете, выход Creation Kit вызовет стремительный прилив исправлений и неофициальных патчей к игре, и игроки, которых сегодня раздражают некоторые вещи, через год будут относиться к ним иначе. Моды для Starfield, скорее всего, будут направлены на расширение ассортимента брони, увеличение разнообразия оружия ближнего боя и доработку интерфейса. Хотя еще предстоит выяснить, как Bethesda будет работать с контентом Starfield после запуска, выход игры, безусловно, ближе к Fallout 4, чем к Fallout 76.

17
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
ПетроНепетро
9
oldhoudini

делаешь работу за Procy_on.

2
ПетроНепетро oldhoudini
3
oozzii68

Игроки Starfield перечисляют вещи, которые они хотели бы видеть в игре НО не увидят)))

6
askazanov

Мододелы сделают, иначе ни как)

5
The Dark Side

Игре в первую очередь нужен нормальный сюжет и нормальные квесты. Тогда можно было перетерпеть хpeновую оптимизацию и постоянные загрузки, по крайней мере это имело бы смысл. Неужели за столько лет нельзя было нанять профессиональных сценаристов? Такое впечатление, что сценарий пишет школьник, возможно сын Тодда.

5
Юрец Одесса

Та ладно есть там нормальные квесты, ты их все прошёл? То что в начале все тупо, это да ну говорить что все квесты Г. Они чуть умеют делать квесты!

-4
warp 37

У UC Vanguard отличная линейка квестов.

-3
вупсич пупсич Юрец Одесса

Угараю с ваших комментариев. Какого черта я должен искать нормальные квесты в игре?
Я лопату не беру когда сажусь за монитор.

1
Юрец Одесса вупсич пупсич

В каждой игре в ЭТОМ МИРЕ есть плохие квесты!!! Нет игр с 100% крутыми квестами!!! А Угараю с вас в начале игре увидели что квест не очень и все и теперь все в игре плохие. Иди в ГуаноИмпакт играй и атсасин!!

0
luVol
нО
нО

Он уже сделал выбор

3
Саня Цукино Усаги

Выглядит как список того, чем будут заниматься моддеры весь год

2
Nikollo

Оптимизацию?

1
666ANUBIS666

извращенцам она не нужна

0
pcgame

Выпустить на PS5 в 8к 240 фпс.

1
Dark1994

Ахахаа, беседка вам не ларианы, 99% на эти хотелки будет положен болт Тодда

1
lesorub88

Опять игроки а Тодд что голову в очко и тишина

1
Umertviya

Пусть сперва уберут этот блевотный фильтр. Без него игра куда красивее, хотя люди, особенно "толпа", выглядят так себе. Как будто на них забыли текстуру кожи добавить. Ну и квесты, ппц. Я на Марсе заколебался шустрить а с этими загрузками квест превратился еще больше в ад.

1
Уильям Аркетт

Фильтр мерзкий конечно, первым делом надо его убирать.

Спойлер
0
trevl312

Игроки так хотят dlc, или они думаю, что купили альфу версию игры?)

0
Artery Kaulitz

Локализацию бы...

0
Umertviya

Народный перевод почти норм. Есть огрехи, но в основном все понятно.

0
Shimuto

Что игроки хотели бы видеть в старфилде - Космос

0
Oscilograf

Ну лично мне не хватает возможности разбирать предметы и оружие и собирать из них потом новые, демонтировать с оружия апгрейды, изменить ограничения трюма корабля и аутпоста (это уже поправили модами).

В целом игрушка залипательная, я бы это "ужос провалом" не назвал.

Конечно есть некое однообразие локаций, есть мелкие баги (за десятки часов встретилось крайне мало и все не критичные), но это играбельно и это относительно свежо. По части сеттинга, конечно, уши фаллоута, скайрима, но мэнс скай и схожих проектов конечно видно.

-1
clarkkent
демонтировать с оружия апгрейды, изменить ограничения трюма корабля

Ээм, но ведь всё это есть. И без модов.

1
StingerV

там локи на планетах по размеру достаточно большие, еслиб кто нибудь занялся и смог бы перенести фаллаут 4 на один такой квадрат на пленете земля, или где нибудь ещё где планета более подходящая, только представтее игра в нутри игры, а локи там реально большие и фаллаут туда поместится и на других квадратх можно длс сделать на каждый квадрат свой, в общем всё п осути возможно но сложно и врятле кто то за такое возьмётся в здравом уме, но кто знает, может это и не так сложно для каких нибудь прошареных людей, представьте только прилетаете на локу а там начинается фаллаут 4 на движке старфилда, такими темпами и скайрим можно перенести ток наверно он на одну локу не влезет тлько если поделить на несколько квадратов ну или может запилить одну локу если есть возможность расширить границы одной локи

-1
Akorol

Просто это по логике туповато - если ты хочешь поиграть в Скайрим то и запусти Скайрим а не Старфилд. Зачем тебе игра в игре? Потом захочешь планету Сабнавтика или РДР . Хотя чего уж там , я бы хотел планету порносимулятор в Старфилде, приземляешся такой и погнал в полный разнос а потом захотел артефактов притарить - полетел в соседнюю систему , напялил Севу и погнал истреблять космических кровосисей

1
hamshut

Кто уже играет, она реально такая хреновая, как ее обсирают в ю-тубе блогеры пост-советского пространства, говоря, что эта игра даже хуже провальной Андромеды?)

-2
pacifika

После пары-тройки часов затягивает

-2
Night Driving Avenger

В The Outer Worlds играл? Если да, то представь, что ее раздули до 1000 однотипных планет, убрали интересных напарников, а вместо кислотной картинки теперь болотная - и получишь Старфилд. По сравнению с Андромедой куда менее приятный графон и гораздо более скучные планеты.

1
Саня Цукино Усаги

Мне понравилось. Ощущается как некий гибрид всех прошлых игр Bethesda - есть даже что-то от TES: Arena. По началу жутко скучно, но потом я втянулся. Как и в Скайриме, можно массу времени провести, даже не проходя сюжетную компанию. Только сейчас вот например Силу для персонажа по квесту разблокировал

1
oldhoudini

бургеры, как кошка какает, телевизор из ссср, трусы одноклассницы из 8б, картошку в шелупайках, как бл9lдей корёжит..

-3