Игроки Starfield просят Bethesda внедрить популярную функцию, которая есть в Remnant 2, Cyberpunk 2077 и других играх

В последние годы системы трансмогрификации становятся все более популярными и доступными. Исторически трансмог-системы ассоциируются с MMO, такими как World of Warcraft и Final Fantasy 14. Это игры с большим количеством наборов снаряжения, и система трансмогов позволяет игрокам проявить свою индивидуальность или достижения, не ограничиваясь соответствующими уровнями силы. В последнее время система все чаще встречается в однопользовательских и кооперативных ролевых играх. Недавние примеры - Cyberpunk 2077 и Remnant 2.
Несмотря на то, что Starfield обладает широким спектром возможностей кастомизации персонажей и снаряжения, в ней отсутствует трансмогрификация. Недавнее сообщение на реддит показывает, что игроки очень хотели бы, чтобы Bethesda рассмотрела возможность добавления системы в одном из обновлений. В сообщении говорится, что Bethesda прислушивается к мнению игроков, так что, возможно, она откликнется на их просьбы.
Я получаю так много крутых костюмов и шлемов, которые в итоге оказываются на 40 пунктов хуже моего снаряжения, и, честно говоря, я обнаружил, что часто использую снаряжение, которое значительно хуже, только для того, чтобы добиться крутого вида.
Другие также пишут, что готовы терпеть плохие показатели своей брони, лишь бы выглядеть круто.
Хотя трансмог-системы для снаряжения появляются все чаще и чаще в ролевых играх, Bethesda никогда не внедряла их. Ни в Skyrim, ни в Fallout 4 трансмога нет. Но это не означает, что в будущем такая возможность не появится.
противоречивая фича. это же не иммерсивно.
зато в Скайриме можно было сделать любой полюбившийся сет имбовым при улучшении. что уже не так вредит атмосфере.
тут тоже, консольные команды никто не отменял
модеры добавят
Такую хрень в Lotd добавили, только там была оговорка, что эта штука может не только сохранение сломать, но и вообще всю сборку. Мол, если ты используешь это не на том, что ты скрафтил, а на подобранном мече, например, все мечи в игре с этой моделью поменяют её, и это затронет ВСЕ сохраниния и новую игру. И вернуть ничего назад будет нельзя. Я перекрестился, и зарёкся даже подходить к этой шайтан-машине.
ну так моды тоже частенько кривые бывают
Скорее всего редактируется не данный экземпляр, а весь шаблон.
ну реплейсеры той же брони мантиса есть (честно она на любителя), но по факту да - нужен мод где можно сделать с десяток внешек по быстрой раскладке, всё-таки герой и ренджер, и пилот авангарда, и охотник за головами, и шахтёр, и космический дальнобойщик, и таксист и хрен знает кто ещё, и всё это в одном прохождении
В одиночной игре, где они 99% времени, проводят от 1го лица.....
одной будет мало...
надо бы ещё facepalm гифок понабрать, а то с новостями по starfield, у них появилось большая актуальность.