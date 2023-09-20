Игроки указывают на большое упущение в Starfield и задаются вопросом, смогут ли моддеры это исправить

В последнее время значительная часть игроков Starfield обратила внимание на отсутствие в игре кибернетической аугментации как на большое упущение в галактической ролевой игре. И хотя некоторые фанаты уже обратились к моддерам с просьбой исправить эту проблему, в обозримом будущем такие просьбы вряд ли будут удовлетворены.
Многие NPC и детали окружения в последней игре Bethesda ссылаются на кибернетическую аугментацию, включая бионические конечности и черепные имплантаты. Но хотя такие улучшения являются неотъемлемой частью истории Starfield, в геймплее они не представлены, за двумя небольшими исключениями.
Сотни фанатов Starfield выразили свое разочарование таким положением дел, а тысячи проголосовали за то, чтобы вынести свое коллективное мнение на первую страницу крупнейшего сабреддита игры. Некоторые игроки, присоединившиеся к обсуждению, заявили, что не ожидали, что Starfield будет включать в себя кибернетические аугментации, если бы Bethesda не решила сделать их столь важной частью истории игры. Например, в ролевой игре неоднократно упоминаются ветераны Войны колоний, использующие высокотехнологичные протезы для преодоления своей инвалидности, а многие NPC в Новой Атлантиде, Неоне и других поселениях также могут быть замечены с внешними лицевыми имплантатами.
Последний вариант уже доступен в игре, но только в виде головного аксессуара, который, по сути, является шапкой и дает 5%-ное усиление запугивания без каких-либо недостатков. Некоторые фанаты, напротив, надеялись на более тонкую кибернетическую систему с множеством вариантов, имеющих как плюсы, так и минусы, подобно тому, как в Starfield работают черты и бэкграунд. На данный момент единственной возможностью получить постоянный кибернетический имплантат в игре является прохождение одной квестовой линии фракции в Неоне. Эта разблокируемая возможность визуально не изменит внешность главного героя, но даст ему косвенно полезный навык.
Хотя некоторые игроки уже обратились к сообществу моддеров с просьбой устранить это упущение, их просьбы вряд ли будут удовлетворены в ближайшее время: реализация бионических аугментаций в качестве игровой механики потребует колоссальных усилий по разработке, а это, следовательно, зависит от выхода Creation Kit. Пока Bethesda не выпустит официальные инструменты моддинга, даже самые простые моды будут оставаться нелегкой задачей.
К счастью, студия уже подтвердила, что выпуск Creation Kit запланирован на начало 2024 года.
Как говорится, "игра не про это". Игра не про космос, игра не про будущее с имплантами, игра не про сюжет, игра не про красивые кат-сцены с режессированными персонажами, игра не про интересные исследования, игра не про тайны, игра не про пришельцев, игра не про игру.
Игра про ар-пи-джи с вариативностью, ведь когда у тебя более чем один вариант это вариативность
Судя по лицам и поведению NPC, игра изначально должна была быть хоррором.
причём каким-то азиатским судя по текстурам
Вся эта игра - большое упущение. И никакими модами это не исправить.
Я вообще не понимаю, что за сумасшедшие делают моды для абсолютно каловой игры. Это насколько нужно не уважать себя и своё время.
чувак, на самом деле моддеры делают так, чтобы это "чудо которое раскрывается спустя лярд часов по мнению тоддика" было нормальной игрой для всех, так что проще пожелать им удачи, чтобы появились живые локации, перестрелки мобов, ксеноморфы, музыка и эмбиент чужого, адекватные кастомные корабли (или их схемы в батниках через консоль), радио и многое другое
а коли это будет не лагающий "топ от беседки", а игра с модами (БЕСПЛАТНЫМИ) и ещё если на торренте или по скидке 95%, тогда вообще отлично
Это время можно потратить на что-то стоящее, а не заведомо убитую каловую игру.
Можете заминусовать до бесконечности, но для Старфилда крайне нужна идейка что то вроде Масс Эффекта.
Глобальная, последовательная, включающая исследование космоса, встречи с разными инопланетными расами и активное взаимодействие с ними. И беспрерывное движение вперед. Перспективы у игры офигенные.
И зачем, это же не киберпанк, зачем жанры мешать.
В Космосе если скафандр пробьёт то гарантированный каюк вообще то, инвалидов и быть не может, руку взрывом оторвёт сразу труп.
А магию и вторжения из мультивселенных, значит, можно добавлять? Все норм, никаких жанров это не смешает? NASA-punk ведь так и выглядит? Бгг... Да и кстати, ничего там никому не оторвет - в игре нет расчлененки. А пробить скафандр с одного раза невозможно даже стреляя в упор из дробовика. Шел 23 год..
не факт, на марсе в больничке докторша сама говорит - пилю шатёрам ушибы, и ломанные конечности;
а что мешает вставить им руки и ноги из добытого ими же титана?