Starfield 06.09.2023
8 590 оценок

Игроки впечатлены красотой и разнообразием горных пород

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Procy_on
Новости

Starfield захватила внимание игроков по множеству причин, и среди них - разнообразие горных пород, которые можно наблюдать, исследуя планеты.

В посте, опубликованном на reddit, собраны 20 различных скриншотов с таким количеством камней, которые были замечены в видеоматериалах, показанных на данный момент Microsoft и Bethesda. Это может показаться незначительной деталью, но примечательно, насколько эстетически разнообразны скалы, над которыми Bethesda поработала, чтобы охарактеризовать различные биомы вселенной Starfield.

Некоторые пользователи утверждают, что их сразу заинтересовали геологические процессы, которые могли привести к образованию скалистых областей, и что они хотели бы глубже изучить научные или псевдонаучные объяснения этих элементов сценария. Один из пользователей, в частности, утверждает, что он геолог, и что эти изображения еще больше разожгли его желание погрузиться в мир Starfield и открыть все его секреты.

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-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Xavier_rich_s

Сначала какая-то кучка хейтит игру за 30 fps, а теперь эта же кучка восхищается. Задрали уже. С чего это, когда пишут "геймеры", то как будто бы имеют ввиду абсолютно всех геймеров?

3
I I I I I

Это просто чел тащит дермо с реддита сюда, выдавая за мнение гееймеров. Ну это как кто-то бы публиковал на америкосовском сайте мнение алкашей с пегача. Занятная такая фигня

0
Wedlor

А можно геймплей показывать? Мы бы восхитились.

2
Contriver

ну да ведь на презентации в 50 минут так мало геймплея показали

-2
Wedlor Contriver

Эм, несколько потасовок и мир, тот геймплей еще. В Элитке не хуже

1
BlackGrou

Название игры напиши в заголовок

1
MunchkiN 616

было бы занятно если бы игра работала как процедурный генератор, который ест любые моды-ассеты и автоматически генерирует разнообразные планеты на их основе. так бы пол терабайта модов текстурок и разнообразный космос был бы.

0
deusMarshall

No Man's sky Тодда Говарда

0
Wlados3d
Спойлер

Эти текстуры реально впечатляют... )

Блин, двоякое ожидание от Старфилда. Ощущение, что это будет либо отвал бошки, либо провалище на долгие годы. Вангую, самый первый же мод будет на бесконечные ресурсы, чтобы их не надо было фармить.

0