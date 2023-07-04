Starfield захватила внимание игроков по множеству причин, и среди них - разнообразие горных пород, которые можно наблюдать, исследуя планеты.
В посте, опубликованном на reddit, собраны 20 различных скриншотов с таким количеством камней, которые были замечены в видеоматериалах, показанных на данный момент Microsoft и Bethesda. Это может показаться незначительной деталью, но примечательно, насколько эстетически разнообразны скалы, над которыми Bethesda поработала, чтобы охарактеризовать различные биомы вселенной Starfield.
Некоторые пользователи утверждают, что их сразу заинтересовали геологические процессы, которые могли привести к образованию скалистых областей, и что они хотели бы глубже изучить научные или псевдонаучные объяснения этих элементов сценария. Один из пользователей, в частности, утверждает, что он геолог, и что эти изображения еще больше разожгли его желание погрузиться в мир Starfield и открыть все его секреты.
Игроки впечатлены красотой и разнообразием горных пород в Starfield©
Starfield захватила внимание игроков по множеству причин, и среди них - разнообразие горных пород, которые можно наблюдать, исследуя планеты.
Сначала какая-то кучка хейтит игру за 30 fps, а теперь эта же кучка восхищается. Задрали уже. С чего это, когда пишут "геймеры", то как будто бы имеют ввиду абсолютно всех геймеров?
Это просто чел тащит дермо с реддита сюда, выдавая за мнение гееймеров. Ну это как кто-то бы публиковал на америкосовском сайте мнение алкашей с пегача. Занятная такая фигня
Утро начинается с порции лапши со Старфилдом!?) Ммм, вкусненько...!
А можно геймплей показывать? Мы бы восхитились.
ну да ведь на презентации в 50 минут так мало геймплея показали
Эм, несколько потасовок и мир, тот геймплей еще. В Элитке не хуже
слыш, камнями восхищайся, сказали же. Иначе не сможешь играть в симулятор сбора железа и алюминия на движке который из этих камней сделан.
Эти текстуры реально впечатляют... )
Блин, двоякое ожидание от Старфилда. Ощущение, что это будет либо отвал бошки, либо провалище на долгие годы. Вангую, самый первый же мод будет на бесконечные ресурсы, чтобы их не надо было фармить.
не трогаешь игру и ничего не фармишь. Профит. Учись сынок.
No Man's sky Тодда Говарда
Что здесь радостного? Не все ПК потянут такие разрешения....
ну 2080 для 30-40 фпс)
5700хт для 30-40. 2080 для 60 фпс. В требованиях всё есть.
Я впечатлён упорством, скоторым некоторые постят всякую никчёмную муйню.
было бы занятно если бы игра работала как процедурный генератор, который ест любые моды-ассеты и автоматически генерирует разнообразные планеты на их основе. так бы пол терабайта модов текстурок и разнообразный космос был бы.