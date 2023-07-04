Игроки впечатлены красотой и разнообразием горных пород в Starfield ©

Starfield захватила внимание игроков по множеству причин, и среди них - разнообразие горных пород, которые можно наблюдать, исследуя планеты.



В посте, опубликованном на reddit, собраны 20 различных скриншотов с таким количеством камней, которые были замечены в видеоматериалах, показанных на данный момент Microsoft и Bethesda. Это может показаться незначительной деталью, но примечательно, насколько эстетически разнообразны скалы, над которыми Bethesda поработала, чтобы охарактеризовать различные биомы вселенной Starfield.



Некоторые пользователи утверждают, что их сразу заинтересовали геологические процессы, которые могли привести к образованию скалистых областей, и что они хотели бы глубже изучить научные или псевдонаучные объяснения этих элементов сценария. Один из пользователей, в частности, утверждает, что он геолог, и что эти изображения еще больше разожгли его желание погрузиться в мир Starfield и открыть все его секреты.