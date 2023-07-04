Starfield 06.09.2023
8 590 оценок

Игроки впечатлены красотой и разнообразием горных пород в Starfield

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Procy_on
Новости

Starfield захватила внимание игроков по множеству причин, и среди них - разнообразие горных пород, которые можно наблюдать, исследуя планеты.

В посте, опубликованном на reddit, собраны 20 различных скриншотов с таким количеством камней, которые были замечены в видеоматериалах, показанных на данный момент Microsoft и Bethesda. Это может показаться незначительной деталью, но примечательно, насколько эстетически разнообразны скалы, над которыми Bethesda поработала, чтобы охарактеризовать различные биомы вселенной Starfield.

Некоторые пользователи утверждают, что их сразу заинтересовали геологические процессы, которые могли привести к образованию скалистых областей, и что они хотели бы глубже изучить научные или псевдонаучные объяснения этих элементов сценария. Один из пользователей, в частности, утверждает, что он геолог, и что эти изображения еще больше разожгли его желание погрузиться в мир Starfield и открыть все его секреты.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Xavier_rich_s

Сначала какая-то кучка хейтит игру за 30 fps, а теперь эта же кучка восхищается. Задрали уже. С чего это, когда пишут "геймеры", то как будто бы имеют ввиду абсолютно всех геймеров?

7
AIELILIE

Это просто чел тащит дермо с реддита сюда, выдавая за мнение гееймеров. Ну это как кто-то бы публиковал на америкосовском сайте мнение алкашей с пегача. Занятная такая фигня

2
askazanov

Утро начинается с порции лапши со Старфилдом!?) Ммм, вкусненько...!

2
Wedlor

А можно геймплей показывать? Мы бы восхитились.

1
Contriver

ну да ведь на презентации в 50 минут так мало геймплея показали

1
Wedlor Contriver

Эм, несколько потасовок и мир, тот геймплей еще. В Элитке не хуже

-2
Trixmanzo

слыш, камнями восхищайся, сказали же. Иначе не сможешь играть в симулятор сбора железа и алюминия на движке который из этих камней сделан.

-1
Wlados3d
Спойлер

Эти текстуры реально впечатляют... )

Блин, двоякое ожидание от Старфилда. Ощущение, что это будет либо отвал бошки, либо провалище на долгие годы. Вангую, самый первый же мод будет на бесконечные ресурсы, чтобы их не надо было фармить.

1
StormyRyuk

не трогаешь игру и ничего не фармишь. Профит. Учись сынок.

-1
deusMarshall

No Man's sky Тодда Говарда

0
Алекс Балдунин

Что здесь радостного? Не все ПК потянут такие разрешения....

0
Kot9lra street

ну 2080 для 30-40 фпс)

0
StormyRyuk Kot9lra street

5700хт для 30-40. 2080 для 60 фпс. В требованиях всё есть.

0
StormyRyuk

Я впечатлён упорством, скоторым некоторые постят всякую никчёмную муйню.

0
MunchkiN 616

было бы занятно если бы игра работала как процедурный генератор, который ест любые моды-ассеты и автоматически генерирует разнообразные планеты на их основе. так бы пол терабайта модов текстурок и разнообразный космос был бы.

-2