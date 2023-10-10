Игроки жалуются на бракованное коллекционное издание Starfield

Вместе с релизом масштабной космической игры Starfield, компания Bethesda Softworks запустила в продажу коллекционное издание. За 300 долларов игроки вместе с ожидаемой игрой получили уникальный стилбук, несколько нашивок и самое главное — умные часы с фирменным дизайном и синхронизацией некоторых возможностей игры. Именно с часами возникли серьезные трудности. Многие игроки стали даже обвинять Bethesda в продаже бракованного коллекционного издания Starfield.
Одним из первых на проблему коллекционного издания обратил внимание пользователь с никнеймом Tovrin на форуме Reddit. Он пожаловался, что менее чем через месяц его умные часы "перестали работать". По его словам, недавно он оставил их заряжаться, но после этого они просто перестали функционировать. Он сразу же связался с поддержкой Bethesda, но не получил внятного ответа. Ему пришлось добиваться внимания в социальных сетях и на форумах, только после этого с ним связались представители компании и обещали все исправить.
Tovrin не единственный, кто столкнулся с браком в коллекционке. Другие игроки в социальных сетях и под его постом также стали активно жаловаться на проблемы с часами. У них проблемы аналогичны — часы перестают нормально работать в самых разных ситуациях, а некоторые даже жалуются на появление битых пикселей на экране. Как отмечают пользователи, они до сих пор ждут замены своих часов от Bethesda, но пока ничего не получили.
В самой компании Bethesda заявили, что стараются оперативно реагировать на подобные сообщения. Как отмечают в компании, сейчас они работают с повышенным объемом заказов, поэтому некоторым придется подождать замены своих часов.
Беседка наё*ывает бракованным мерчем с 2015-го года, когда начала толкать фуфлыжные коллекционки 4-го Фоллаута. Господи, какой стыд, как же им пофиг на фанатов.
Почему же? Они получили писькой по губам. Опять.
купили коллекционку по трешу и жалуются) вы знали на что шли, клоуны
что менее чем через месяц его умные часы "перестали работать".
Они просто загружаются, он не понимает)))
Они еще не раскрылись
Надо собрать это всё в сумку от коллекционного издания к Fallout 76 и выкинуть в ближайшую помойку. Тодд как знал, что сумка пригодится.
Та же петрушка, что и с последним коллекционным Fallout76.
Тодд Говард наверняка скажет, что так и задумано, ведь у космонавтов тоже случаются поломки, и им скучать не приходилось.
Господи, прошу, не прекрати радовать меня новостями о Starfield!
Как можно зарываться все глубже и глубже, Тодд?)
Я думаю процент брака 2-3% как и везде, то что эти часы сломались, это конечно плохо, но я не думаю что это массовое явление.
Меня сейчас волнует другой вопрос - а зачем в Старфилде часы? Они на модели героя ну никак не отображаются и нужны по сути чтобы просто открыть дверь в Ложу, ну и ещё о них иногда детишки говорят. Хоть бы добавили опциональную возможность отражения на запястье
Вообще не понятно зачем их сделали и зачем они нужны в коллекционке. Лучше бы что-то другое сделали... фигурку Фронтира или типо того. Я думал часы эти будут с приложение компаньоном для игры, а оказалось что это просто часы. В Fallout 4 было приколько сделано, там программа компаньон скачивалась на смартфон и подключалась к игре (даже на пиратке). Можно было через телефон пип-боем пользоваться, инвентарь использовать и так далее. А тут... зачем эти часы нужны?
Они на часы гарантию не дали что ли...
«Собака лает,а караван идёт» Тодд Говард
Свидетели Беседки и подобный калл съедят. Ничего нового.
мне дочка с заграницы переслала коллекционное там работал телефон идеально и часы тоже не было только ремешка для часов ! дочка 350 евро потратила не зря) простите но в России иногда продают не полное или поврежденные издания
Ерунда.Часовщики допилят и спокойно можно будет пользоваться.Чего шум то поднимать....они кстати уже практически сделали так,что можно будет носить часы на цепочке,если ремешок случайно оторвётся.
Не, на цепочке это слишком легко. Если ремешок сломается, то придется носить часы в... в общем как в фильме "Криминально чтиво".
Ей нужно кланяться?
Конечно, она же королева
вы про кого? кто королева
У них не часы остановились. У них мозги остановились.