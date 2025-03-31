Инсайд: Starfield должен был выйти на PS5 еще осенью прошлого года - порт космической RPG полностью готов

С момента выхода Starfield на ПК и Xbox не утихают слухи о возможном появлении игры на PlayStation 5. В течение последних месяцев многочисленные утечки указывали на то, что портирование космической RPG на консоли Sony уже ведется и релиз может состояться в ближайшее время. Однако, если верить свежей информации, игра для PS5 уже давно готова.

Об этом сообщил журналист Tom Warren. По его словам, Bethesda планировала выпустить Starfield на PS5 еще осенью прошлого года — одновременно с первым крупным дополнением. По неизвестным причинам релиз был отложен, но работа над портом продолжается и, вероятно, именно в 2025 году он все же увидит свет.

... они изначально собирались сделать это (порт) с этим расширением, а потом я не знаю, что там произошло.

Вместе с этим инсайдер добавил, что студия Bethesda активно работает над вторым крупным дополнением. Если работа над ним пройдет гладко, DLC может выйти до конца 2025 года.

Официального подтверждения от Microsoft или Bethesda пока нет, но интерес к возможному выходу Starfield на PlayStation 5 сохраняется. Разработчики уже заявляли, что этот год будет насыщенным для поклонников игры, поэтому релиз на новой платформе до конца 2025 года выглядит вполне вероятным.

А пока фанаты ждут новых анонсов, Starfield уже совершает реальные космические путешествия — одна из песен из игры недавно была отправлена на Луну.