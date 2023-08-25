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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 704 оценки

Инсайдер Starfield, который слил первые 40 минут геймплея, был арестован за кражу копий игры и хранение марихуаны

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Procy_on
Новости

В начале этой недели тем, кто с нетерпением ждал выхода Starfield, удалось впервые взглянуть на первые 40 минут игры благодаря человеку, получившему раннюю копию игры. Позднее он снял на видео свой обзор, и последствия его действий были лишь вопросом времени.

Как сообщается на сабреддите Starfield, вчера, 24 августа, он был арестован за хранение марихуаны и кражу имущества на сумму от 2 500 до 10 000 долларов. В своих видеороликах и сообщениях в соцсетях он, по сути, признался в том, что украл товар, чтобы продать его со склада, на котором работал, в том числе несколько копий долгожданной игры от Bethesda. Возможно, он и стал в одночасье интернет-знаменитостью в игровом сообществе благодаря своим забавным выходкам, в том числе извинениям перед Тоддом Говардом, где он сказал "Тодд, не обижайся чувак, это хорошая игра", но цена, которую пришлось заплатить за славу, была очень высока.

Учитывая, что автор утечки был арестован, а игра находится так близко к релизу, вероятность новых крупных утечек информации о Starfield довольно мала. Тем не менее, судя по уже опубликованным официальным кадрам, фанатов ожидает настоящий праздник: даже начало игры выглядит значительно лучше, чем в прошлогодней презентации.

8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
KAMA33
арестован за кражу копий игры и хранение марихуаны
15
Кроллег

Неудивительно. Ведь нормальный человек не стал бы вертикально снимать игровой процесс. Ясно же что наркоман.

5
Skorskis

Да давно пора сажать за вертикальную съёмку!

2
Сyberpunk

я думаю, что тут всё гораздо серьезнее... скорее всего Тод не нашел у него купленной копии игры Скайрим!

5
Xefren

Типичный черный парень в штатах

1
Кей Овальд

Тодд подкинул, не иначе. :))

1
JustA_NiceGuy

Обкурился и слил, ну бывает)

1
pcgame

Пиар от Тодда

1
Limgrave

кто-нибудь покажет слитый геймплей?

0
Rey Harley
В своих видеороликах и сообщениях в соцсетях он, по сути, признался в том, что украл товар, чтобы продать его со склада, на котором работал, в том числе несколько копий долгожданной игры от Bethesda

Признался? Интересно, он такой особенный с рождения, или это последствие употребления травы?

-1
Xefren

Признался косвенно ради популярности. Аутистов в любой стране достаточно

2
JohnTornton

то есть филя спенсер и прочие, которые нагло врут, обманывают с целью выгоды, это не арест, да? (хотя насколько помню за это статья есть), а как чел обычный чё то сделал, так сразу нашлась статейка

-1
IvanKote

Давайте будем честны. Мы знали что этим всё и кончится.

-2
Protocol10

Теперь будет играть в анальные игры в тюрячке.

-3