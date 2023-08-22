Insomniac Games встала на защиту Starfield после критики меню игры

В последние дни в соцсетях появилась серия жалоб на Starfield, предстоящую игру компании Bethesda для Xbox и PC. В частности, критике со стороны сообщества подверглось меню игры. В защиту коллег по цеху встала компания Insomniac Games, принадлежащая PlayStation.
Все началось с того, что некоторые геймеры, получившие ранний доступ к игре, высказали свое мнение в Twitter. Один из бывших сотрудников компании Blizzard высказал неприятные замечания по поводу дизайна игры, и его сообщение получило широкую огласку в социальной сети, набрав 8,8 млн. просмотров.
Характер стартовых экранов. Заставка игры может многое рассказать о том, насколько спешила команда разработчиков и насколько они гордятся своей работой. По стартовому экрану Starfield можно судить о сроках релиза, к которым торопилась увлеченная команда, переутомленная работой, или разработчик, которому было все равно.
В самой Bethesda в лице Пита Хайнса, главы редакционного отдела, сочли критику слишком резкой и непрофессиональной, что подвигло других разработчиков высказать свою позицию по этому вопросу. Так, Джеймс Стивенсон, директор по сообществу и маркетингу в Insomniac Games, выступил в защиту результатов работы над Starfield и обратил внимание:
Стивенсон: Просто хочу напомнить, что монетизация Twitter позволит людям зарабатывать на культуре возмущения здесь (как это происходит на YouTube и в других местах). Какие-то лужи, меню, что угодно. Что они действительно хотят, так это добиться внимания к себе и отклика.
Пит Хайнс: Спасибо за напоминание.
По сути, все сводится к тому, что и сказал Хайнс. Совершенно справедливо не любить какой-то конкретный стиль или пример стартового экрана, так же как и не любить какой-то конкретный жанр игры. Но, смешивая свои личные чувства и оскорбительные заявления в адрес разработчиков, как это сделал Керн, он переходит от выражения чувств к утверждениям о фактах. Подобный выпад в стиле "никто не спрашивал" практически специально рассчитан на то, чтобы в итоге получилось образное вскидывание рук, на что, кстати, обратил внимание один из пользователей Twitter, напомнив Хайнсу, что, вероятно, в этом-то и была его цель.
Релиз Starfield состоится 6 сентября.
Просто народ забыл как выглядят главные меню в других играх Bethesda Game Studios.
Щас бы из-за меню ныть
Критика меню экрана. Это что-то новое. Вся эта история выглядит как затянувшаяся, неудачная шутка. Какая разница, что там изображено в меню? Просто, сложно, с отсылками, красочно, невзрачно и так далее. Не знаю , как там кому, но лично мне вообще без разницы. Главное, чтобы игра была хорошей. Но, если единственной проблемой будет скудное меню, то так и быть, я согласен
Фоновая музыка и главное меню задают тон настроению при включение игры. У сингловых свитков это отлично передавало. Неполохо у ф4 было.
Но на деле пофигу что там за меню если игра будет хренью, а это пока незнаем
Нормальное меню, как всегда у Bethesda. И как всегда те, кому не нравится, могут изменить его модами.
Сейчас бы в меню сидеть, вместо игры.
Да можно вообще сделать на черном фоне "играть", "загрузить" и "настройки". Главное чтоб сама игра была интересной, я всё таки не в меню играть хочу.
Ох, если меню критикуют то что будет когда выйдет игра...
Ах, стартовые экраны, над которыми наливают бурю гнева в Tweeter. Подумать только, сколько игровых персонажей переживают по поводу своих передовых экранов? Хэйт - это новая графика в играх, но Starfield все равно осветит наше небо 6 сентября, нравится это кому-то или нет!
В таких больших играх вообще надо делать функцию скипать меню и автоматом игру продолжать. Без всяких "нажмите, чтобы продолжить" или "вы уверены, что хотите загрузить" как в том же скайриме.
Меню и впрямь простенько выглядит
как и в скайриме и как в фаллауте
Слайды в третьем фолыче очень стильные))
Ох как оскорбились, как оскорбились, бедненькие!
Столько хайпа из-за игры которая выйдет через полтора года ибо до хотя-бы 100500 патчей это просто бэта которую скормили доверчивым хомячкам.
ну да ты играл ты все знаешь
Вау. По такой логике очень редко игры выходят на момент выхода. Большинство так и остаются в "раннем доступе" особенно те что вышли до года 2010-13
И да, откуда ты знаешь сколько там ошибок, плюс если обычная стандартная игра в плане их количество то там всё субъективно. Те кто играет по правилам игры не лезет куда не задумывалось, короче стандартное прохождение могут вообще их особо не встретить, а те кто обшарят её досконально и будет пытаться сделать то что игрой не предусмотрено найдут их вагон чуть ли не в любой игре.
А в RPG так вообще может получится так что игрок будет проходить задание как это делает большинство, собственно даже те кто эту игру тестировал, собственно большую часть квестов если не все он спокойно закроет и не заметит каких либо проблем, но при этом будут выходить патчи с целым ворохом исправлений для квестов. ДА и в целом на моей памяти не было не одной rpg которая не обходилась кучей патчей после релиза. Что не удивительно, порой и на линейные игры их выходит по штук 5.
к сожалению бг3 даже игру по правилам не вывозит.