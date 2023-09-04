на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.9 1 100 оценок

Искусственный интеллект NPC и физику воды из Starfield и Cyberpunk 2077 сравнили в видео

©
butcher69
Новости

Блогер под ником Bear Gaming Asia выпустил интересный ролик, в котором продемонстрировал разницу в искусственном интеллекте (ИИ) космической ролевой игры Starfield и Cyberpunk 2077.

Как оказалось, что искусственный интеллект неигровых персонажей более продвинут в последней версии Cyberpunk 2077 — NPC куда оперативнее реагируют на неадекватные действия главного героя, стараются сбежать и воспринимают оружие как прямую угрозу.

При этом путешествовать по миру Cyberpunk 2077 можно без каких-либо экранов загрузки, в отличие от Starfield. В космической RPG игрокам приходится ждать нескольких загрузок. Кроме этого, в проекте от CD Projekt RED более проработаны локации и вода более реалистично реагирует на взрывы.

47
98
Комментарии: 98
Ваш комментарий
Denny717

После выхода RDR2, в индустрии планировался прогресс в играх с открытым миром, а оказалось пошла деградация от проекта к проекту... Не представляю лица разработчиков игровых компаний в тот момент, когда они увидят на что способны Рокстар в следующей части великого автоугонщика.

36
pokemonizm

а что представлять их лица? они будут довольны... довольны тем что неважно какой продукт ты выпускаешь, его все равно купят, просто потому что кто то придумал что бывают ААА игры и если игры ААА то значит их надо покупать

18
Kot9ipa12392

Все на всё способны, просто лишний раз не напрягаются. Всё и так продается

5
Stalker608

Если вам дать 10 Ред деад 2 вы будете так же ныть, что нет ничего интересного

0
SGate

Главное заработать бабла, чем лучше ты делаешь, тем больше задираешь планку, тем больше будут недовольны если ты что-то сделаешь хуже или оставишь на том же уровне. Рокстар задрали планку и теперь должны нести этот крест на всем протяжении своего существования, а беседа выпустила ФУлаут 76, и планка в районе чуть выше марианской впадины, но игру купят, потому что это ААА.

0
Big and Fat

Сомневаюсь, что следующая окажется сильно "продвинутее" предыдущей. Скорее наоборот может получится, не то что ожидали.

1
Andrew Shimansky

аххахахаххах После этого видео я еще больше полюбил Киберпанк)))

15
Listoman

Скамфилд)

11
Rey Harley

Ничего что систему реакции на действия игрока в Киберпанке исправили только пару месяцев назад, спустя три года после релиза? Вы бы еще релиз на консолях сравнили, где машины проваливались в текстуры асфальта

8
Listoman

С релиза нпс реагировали, а вот воду исправили только спустя год)

7
Rey Harley Listoman

Паршиво реагировали, забыл уже как они разбегались как болванчики? И тут будут, как только исправят ошибки. Но что теперь, будем все косяки Старфилда разбирать по одному? Тем более игра вышла всего лишь несколько дней назад, а паники развели будто она уже несколько лет такая

1
luVol

На стрельбу они реагировали ещё с релиза игры. В старфилде вообще пофиг

1
Listoman Rey Harley

Косяки скамфилда разбирать нет никакого смысла, так как вся игра - один большой косяк без каких-либо плюсов вовсе)

-1
Rey Harley luVol

Все, ну значит бросай игру, пиши гневное письмо Тодду Говарду, и обещай себе больше НИКОГДА не играть в Старфилд. Или может вспомнишь что игра вышла четыре дня назад? Таких видео про Киберпанк были тысячи в 2020 году, и что, много багов осталось?

-1
Майкл Скотт

Сраный кал гоBна, в некст ген могут только рокстар.

3
wdymBro

Рокстар не могут ни во что уже судя по ремастерам гта...

-3
Ethan Hunt

Ну и Naughty Dog

0
Most ancient

Просто недоделанная игра! Честно говоря вообще ни чем не цепляет! Худший проект Беседки!

2
sirGeronis

в КП класный ИИ, особенно когда он смотрит в другую сторону и стреляет в тебя. А полицейские там мега крутые, все с телепортами ходят. Отвернулся, опа они уже за спиной в двух метрах.

2
Freund Benno

в старфилде ии тупит еще больше

1
SGate Freund Benno

Может потому что сравнение не правильное, пусть сравнит с релизной версией 2077, когда отвернувшись и вернув взгляд обратно , НПС меняли пол, одежду и направление бездумной ходьбы, а иногда вообще пропадали.

4
sirGeronis Freund Benno

На релизе у КП ИИ был тупей намного. Дай старфилду выпустить пару патчей хотябы. Сравнивать игры после полировки и сразу после релиза, не правильно

0
KirariShon

Игра не про это!

2
Jesus_M

это смешно

0
cuckold

Эта игра не про игру

0
akunamatatas

Забавно как тупое поведение NPC, отсутствие самых банальных эффектов, кривые анимации, улетающих персонажей во время диалогов оправдывает тем, что "Ну это же Bethesda, ну это же релиз, ну потом поправят патчами, ну модеры поправят". Когда такое в принципе уже недопустимо для AAA проектов, тем более это SUKA делает такая опытная студия, вы же все это прошли, все те же самые баги из года в год, но нет.. Вот вам еще новая игра со старыми багами..

2
BoT_TaK_BoT

а зачем стараться если хомяки сейчас окупают игры еще на стадии предзаказов?

-1
akunamatatas BoT_TaK_BoT

В этом и проблема, я думаю на рекламу выделяется половина суммы от всего бюджета игры

0
Phm Tin

Это настолько устарело, мимика ИИ и NPC

2
Janekste

А кто-то ещё смел говорить, мол в киберпанке якобы плохой ИИ, плохие спецэффекты, и вообще якобы плохо сделан открытый мир.

Но вы посмотрите на Starfield - в нём все те же самые вещи сделаны в миллион раз хуже! Элементарно взгляните на карту мира - в ней ориентироваться невозможно. Неудобно вообще всё. В сравнении с убогой картой Старфилда, убогая карта мира Киберпанка 2077 смотрится сверхудобной качественной и чуть ли не гениальной.

И кстати, куда делись защитники интерфейса Старфилда? Помню, когда главное меню впервые показали, я сразу сказал, что оно убого максимально. Значит весь остальной интерфейс Старфилда гарантированно будет ещё хуже. Всё так и оказалось в итоге. Но в то время полно защитников было. Мол с интерфейсом якобы всё ОК! Это же просто главное меню...

Да не ок это, господа хорошие! Главное меню это открытка игры по факту. Если меню сделано тяп-ляп, значит и всё остальное в игре будет тяп ляп. Старфилд это доказал.

P.S. Впрочем, Cтарфилд хорошая платформа для модострения. Тысяча планет, тонны бессмысленного пустого пространства. Мододелам есть, где разгуляться. Моды вполне способны вдохнуть жизнь в Starfield. Возникает лишь один вопрос: а дождусь ли я эти моды? Или, когда нормальные моды выйдут, Старфилд уже будет не интересен? А ведь разрабы ещё хотят, чтоб в Старфилд десятилетиями играли. Смешно.

2
wdymBro

Старфилд нп дропается ниже 27фпс на консолях, и это главное 🤣

Киберпук все помнят. 0фпс, тпозы, краши, убитые сейвы. Эх.

-3
Raf9111 wdymBro

У старфилда на пс5 тоже ноль фпс так то)

0
Magnusss

сырой продукт

1
wdymBro

Согласен. Но в киберпанке скоро патч, мб завершат игру с ним.

-10
Magnusss wdymBro

я про старфилд . но и киберпанк пока до ума не довели . я надеялся что видя пример киберпанка старфилд больше доработают но по факту игра просто недоделана

-1
luVol

Разработка дорожает.

Слыш купи старфилд за 99.99$

3
wdymBro Magnusss

Старфилд практически идеален...

-17
Az_Az Magnusss

Молодой ты ещё ... ))

0
Night Driving Avenger

Справедливее будет сравнивать Старфилд не с Киберпанком, а с Сан Андреас... да и то, не уверен что Старфилд ее обойдет

1
aptem4ka

про релизный киберпанк то же самое можно сказать)

-1
Кей Овальд

Ну, Киберпанк как раз выходит в, надеюсь, финальной версии, а того же от Старфилда ещё ждать и ждать. Хотя болезни движка это не излечит, конечно.

1
SGate

По поводу воды бред. Пусть сравнит с релизной версией 2077, вот там вода реагировала так, как никогда, то есть никак вообще.

1
BadKazzka

Дожили до того дня, когда сравнивают одну игру с ужасным искусственным интеллектом, с другой! На удивление, в этой тяжёлой битве, киберпанк одержал победу.

1
Сережаа

Да и без этого видео было понятно где игра(не без недостатков конечно) а где насрато

1
ToOldforTHIS

А кибербаг окзывается был не так плох. Старкал это тотальное разочарование

1
Pop Egor90
0
Destroited

Ничего, дайте старфилду годик другой и модеры его до ума доведут как это было со скайримом. А сейчас уже радует то что беседка наконец-то научилась в текстуры с параллаксом.

0
DeadRemix

это видать единственный плюс в игре на данный момент

3
Destroited DeadRemix

К сожалению да единственный.

0
Night Driving Avenger

Те моды, что выходят сейчас это балавство в основном, для чего-то крупного нужен редактор карт, только он неизвестно когда выйдет, для Фоллыча 4 он вышел почти через год после релиза. Но Ф4 при всех проблемах хотя бы игрался, а для Старфилда год задержки может стать фатальным.

0
Destroited Night Driving Avenger

Ну будем надеяться на лучшее.

0
Xndr DeKoz

Phantom Liberty выйдет и можно будет сравнивать

0
r23dom
0
Spillik

Рофл, когда подобные видосы выходили про Переноспанк и другие игры, то с воплями и потом люди бежали доказывать, что так и должно быть, не обязательно всё в одной игре делать, баги есть везде и их не так много. А к Старфилду уже совсем иные требования. Типа, тут загрузочный экран вместо лифта, а тут 5 минут в лифте. В первом Масс Эффекте кстати тоже на лифтах кататься можно было

п.с. ну хоть теперь с выходом патчей можно говорить, что копы в кибере не унылое дерьмо. Ору с людей короче.

0
Top Trader

а кибере еще так то конечности отрывает, автор просто сломал анимации отключением их .

0
Haysen

На релизе 2077 хотя бы было видно на какой уровень замахивались разработчики, и от игры действительно можно было чего-то ожидать и чувствовать потенциальный размах.
В случае с SF вопрос назревает всего один "зачем?"

Куда уместнее всё же будет сравнивать тот же NMS, фанаты которого ликуют не зазря с релизнутого позора от Беседки. Всё-таки и там на релизе чувствовалось что через обширное время патчей и нововведений игра действительно приобретёт масштабы, чего она собственно и добилась

0
Onotole_console

Сравнивают релизную версию Киберпанка или текущую? Если последнее, то смысла в этом видео нет

0
grendel777

CP2077 три года допилить не могут. А Starfield ещё не вышла так-то )) На релизе видно будет.

0
KYIV_AFU

Это сравнение, 10 минут причин, почему я не куплю данную игру.

0
Artery Kaulitz

Стоит вспомнить, что это Cyberpunk 2077 после всех патчей. До них у него тоже имелись большие проблемы с физикой и взаимодействием на окружающий мир. Надеюсь, Bethesda возьмёт пример

-1
MunchkiN 616

у киберпанка были некоторые проблемы и странности. у старфилда их по моему особо нет. игра работает как задумано а копы и нпс так в киберпанк не научись не сравнится а езжать на вызом мотоциклах и искать подозреваемого неподалеку от места преступления или в том месте где видели персонажа и обмениваться информаций об этм через рукопожатие и действовать каждый нпс по своей программе а не как коллективный разум хотя и фанаты хороших ии копов.

0
Janekste

А ещё стоит вспомнить, что Киберпанк 2077 это первая попытка студии создать реально рабочий открытый мир, у разрабов киберпанка не было никакого опыта таких проектов. Но даже на релизе в общем и целом мир игры, физика и ИИ киберпанка были сделаны намного лучше. А ещё там графон лучше, и оптимизация лучше, чем в Старфилде. Всё это было ещё до патчей. Хотя с патчами стало лучше - факт.

А Беседка больше 20-ти лет работает с одинаково устроенными открытыми мирами. У беседки огромный опыт таких игр. Но по факту они сделали ИИ Старфилда даже хуже, чем ИИ в старых Обливион и Скайрим - это разве можно чем-то оправдать после 20-ти лет опыта беседки в создании подобных игр? Больше скажу, даже в Fallout 4 От беседкии ИИ ведёт себя лучше. Так от чего же тогда Старфилд в плане ИИ настолько деградировал?

1
Богдан Мастдаев

Киберпанк: выходит
Народ с вилами в руках сравнивает его с гта 5
Старфилд: выходит
Народ с вилами:

-1
Indefio

Сравнивать надо первую версию КП2077, а не текущую, обмазанную патчами и приведённую к играбельному состоянию

-1
Skorskis

Тоду темболее позор, зная историю КП, их косяки, зная за что хейтили игру и наступить на те же грабли. Это ролик отлично показывает тупость безседы.

0
wdymBro

Кста забыли сравнить анимации тканей, а точно, в киберпанке их нет 🤣

-5
luVol

Анимации чего? В старфилде кстати нету отражений. То есть вообще нигде нету отражений и зеркал. В старенькой андромеда есть например. Но стоит отдать должное бесезда одержали победу в лицевых анимациях в сравнении с биовар

1
DeadRemix

спалился фанатик Тода

0
wdymBro DeadRemix

Да. Но лучше быть фанатиком Тода, чем фанатиком пшеков.

-5
DeadRemix luVol

Лица там вообще лютый страх, так же как и ИИ. Про анимацию прыжков воду и брызги( которых нету) отдельный разговор.Так же как и реагирование травы\кустов на персонажа

0
DeadRemix wdymBro

Слыш, купи скайрим

0