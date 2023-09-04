Искусственный интеллект NPC и физику воды из Starfield и Cyberpunk 2077 сравнили в видео

Блогер под ником Bear Gaming Asia выпустил интересный ролик, в котором продемонстрировал разницу в искусственном интеллекте (ИИ) космической ролевой игры Starfield и Cyberpunk 2077.
Как оказалось, что искусственный интеллект неигровых персонажей более продвинут в последней версии Cyberpunk 2077 — NPC куда оперативнее реагируют на неадекватные действия главного героя, стараются сбежать и воспринимают оружие как прямую угрозу.
При этом путешествовать по миру Cyberpunk 2077 можно без каких-либо экранов загрузки, в отличие от Starfield. В космической RPG игрокам приходится ждать нескольких загрузок. Кроме этого, в проекте от CD Projekt RED более проработаны локации и вода более реалистично реагирует на взрывы.
После выхода RDR2, в индустрии планировался прогресс в играх с открытым миром, а оказалось пошла деградация от проекта к проекту... Не представляю лица разработчиков игровых компаний в тот момент, когда они увидят на что способны Рокстар в следующей части великого автоугонщика.
а что представлять их лица? они будут довольны... довольны тем что неважно какой продукт ты выпускаешь, его все равно купят, просто потому что кто то придумал что бывают ААА игры и если игры ААА то значит их надо покупать
Все на всё способны, просто лишний раз не напрягаются. Всё и так продается
Если вам дать 10 Ред деад 2 вы будете так же ныть, что нет ничего интересного
Главное заработать бабла, чем лучше ты делаешь, тем больше задираешь планку, тем больше будут недовольны если ты что-то сделаешь хуже или оставишь на том же уровне. Рокстар задрали планку и теперь должны нести этот крест на всем протяжении своего существования, а беседа выпустила ФУлаут 76, и планка в районе чуть выше марианской впадины, но игру купят, потому что это ААА.
Сомневаюсь, что следующая окажется сильно "продвинутее" предыдущей. Скорее наоборот может получится, не то что ожидали.
аххахахаххах После этого видео я еще больше полюбил Киберпанк)))
Скамфилд)
Ничего что систему реакции на действия игрока в Киберпанке исправили только пару месяцев назад, спустя три года после релиза? Вы бы еще релиз на консолях сравнили, где машины проваливались в текстуры асфальта
С релиза нпс реагировали, а вот воду исправили только спустя год)
Паршиво реагировали, забыл уже как они разбегались как болванчики? И тут будут, как только исправят ошибки. Но что теперь, будем все косяки Старфилда разбирать по одному? Тем более игра вышла всего лишь несколько дней назад, а паники развели будто она уже несколько лет такая
На стрельбу они реагировали ещё с релиза игры. В старфилде вообще пофиг
Косяки скамфилда разбирать нет никакого смысла, так как вся игра - один большой косяк без каких-либо плюсов вовсе)
Все, ну значит бросай игру, пиши гневное письмо Тодду Говарду, и обещай себе больше НИКОГДА не играть в Старфилд. Или может вспомнишь что игра вышла четыре дня назад? Таких видео про Киберпанк были тысячи в 2020 году, и что, много багов осталось?
Сраный кал гоBна, в некст ген могут только рокстар.
Рокстар не могут ни во что уже судя по ремастерам гта...
Ну и Naughty Dog
Просто недоделанная игра! Честно говоря вообще ни чем не цепляет! Худший проект Беседки!
в КП класный ИИ, особенно когда он смотрит в другую сторону и стреляет в тебя. А полицейские там мега крутые, все с телепортами ходят. Отвернулся, опа они уже за спиной в двух метрах.
в старфилде ии тупит еще больше
Может потому что сравнение не правильное, пусть сравнит с релизной версией 2077, когда отвернувшись и вернув взгляд обратно , НПС меняли пол, одежду и направление бездумной ходьбы, а иногда вообще пропадали.
На релизе у КП ИИ был тупей намного. Дай старфилду выпустить пару патчей хотябы. Сравнивать игры после полировки и сразу после релиза, не правильно
Игра не про это!
это смешно
Эта игра не про игру
Забавно как тупое поведение NPC, отсутствие самых банальных эффектов, кривые анимации, улетающих персонажей во время диалогов оправдывает тем, что "Ну это же Bethesda, ну это же релиз, ну потом поправят патчами, ну модеры поправят". Когда такое в принципе уже недопустимо для AAA проектов, тем более это SUKA делает такая опытная студия, вы же все это прошли, все те же самые баги из года в год, но нет.. Вот вам еще новая игра со старыми багами..
а зачем стараться если хомяки сейчас окупают игры еще на стадии предзаказов?
В этом и проблема, я думаю на рекламу выделяется половина суммы от всего бюджета игры
Это настолько устарело, мимика ИИ и NPC
А кто-то ещё смел говорить, мол в киберпанке якобы плохой ИИ, плохие спецэффекты, и вообще якобы плохо сделан открытый мир.
Но вы посмотрите на Starfield - в нём все те же самые вещи сделаны в миллион раз хуже! Элементарно взгляните на карту мира - в ней ориентироваться невозможно. Неудобно вообще всё. В сравнении с убогой картой Старфилда, убогая карта мира Киберпанка 2077 смотрится сверхудобной качественной и чуть ли не гениальной.
И кстати, куда делись защитники интерфейса Старфилда? Помню, когда главное меню впервые показали, я сразу сказал, что оно убого максимально. Значит весь остальной интерфейс Старфилда гарантированно будет ещё хуже. Всё так и оказалось в итоге. Но в то время полно защитников было. Мол с интерфейсом якобы всё ОК! Это же просто главное меню...
Да не ок это, господа хорошие! Главное меню это открытка игры по факту. Если меню сделано тяп-ляп, значит и всё остальное в игре будет тяп ляп. Старфилд это доказал.
P.S. Впрочем, Cтарфилд хорошая платформа для модострения. Тысяча планет, тонны бессмысленного пустого пространства. Мододелам есть, где разгуляться. Моды вполне способны вдохнуть жизнь в Starfield. Возникает лишь один вопрос: а дождусь ли я эти моды? Или, когда нормальные моды выйдут, Старфилд уже будет не интересен? А ведь разрабы ещё хотят, чтоб в Старфилд десятилетиями играли. Смешно.
Старфилд нп дропается ниже 27фпс на консолях, и это главное 🤣
Киберпук все помнят. 0фпс, тпозы, краши, убитые сейвы. Эх.
У старфилда на пс5 тоже ноль фпс так то)
сырой продукт
Согласен. Но в киберпанке скоро патч, мб завершат игру с ним.
я про старфилд . но и киберпанк пока до ума не довели . я надеялся что видя пример киберпанка старфилд больше доработают но по факту игра просто недоделана
Разработка дорожает.
Слыш купи старфилд за 99.99$
Старфилд практически идеален...
Молодой ты ещё ... ))
Справедливее будет сравнивать Старфилд не с Киберпанком, а с Сан Андреас... да и то, не уверен что Старфилд ее обойдет
про релизный киберпанк то же самое можно сказать)
Ну, Киберпанк как раз выходит в, надеюсь, финальной версии, а того же от Старфилда ещё ждать и ждать. Хотя болезни движка это не излечит, конечно.
По поводу воды бред. Пусть сравнит с релизной версией 2077, вот там вода реагировала так, как никогда, то есть никак вообще.
Дожили до того дня, когда сравнивают одну игру с ужасным искусственным интеллектом, с другой! На удивление, в этой тяжёлой битве, киберпанк одержал победу.
Да и без этого видео было понятно где игра(не без недостатков конечно) а где насрато
А кибербаг окзывается был не так плох. Старкал это тотальное разочарование
Ничего, дайте старфилду годик другой и модеры его до ума доведут как это было со скайримом. А сейчас уже радует то что беседка наконец-то научилась в текстуры с параллаксом.
это видать единственный плюс в игре на данный момент
К сожалению да единственный.
Те моды, что выходят сейчас это балавство в основном, для чего-то крупного нужен редактор карт, только он неизвестно когда выйдет, для Фоллыча 4 он вышел почти через год после релиза. Но Ф4 при всех проблемах хотя бы игрался, а для Старфилда год задержки может стать фатальным.
Ну будем надеяться на лучшее.
Phantom Liberty выйдет и можно будет сравнивать
Рофл, когда подобные видосы выходили про Переноспанк и другие игры, то с воплями и потом люди бежали доказывать, что так и должно быть, не обязательно всё в одной игре делать, баги есть везде и их не так много. А к Старфилду уже совсем иные требования. Типа, тут загрузочный экран вместо лифта, а тут 5 минут в лифте. В первом Масс Эффекте кстати тоже на лифтах кататься можно было
п.с. ну хоть теперь с выходом патчей можно говорить, что копы в кибере не унылое дерьмо. Ору с людей короче.
а кибере еще так то конечности отрывает, автор просто сломал анимации отключением их .
На релизе 2077 хотя бы было видно на какой уровень замахивались разработчики, и от игры действительно можно было чего-то ожидать и чувствовать потенциальный размах.
В случае с SF вопрос назревает всего один "зачем?"
Куда уместнее всё же будет сравнивать тот же NMS, фанаты которого ликуют не зазря с релизнутого позора от Беседки. Всё-таки и там на релизе чувствовалось что через обширное время патчей и нововведений игра действительно приобретёт масштабы, чего она собственно и добилась
Сравнивают релизную версию Киберпанка или текущую? Если последнее, то смысла в этом видео нет
CP2077 три года допилить не могут. А Starfield ещё не вышла так-то )) На релизе видно будет.
Это сравнение, 10 минут причин, почему я не куплю данную игру.
Стоит вспомнить, что это Cyberpunk 2077 после всех патчей. До них у него тоже имелись большие проблемы с физикой и взаимодействием на окружающий мир. Надеюсь, Bethesda возьмёт пример
у киберпанка были некоторые проблемы и странности. у старфилда их по моему особо нет. игра работает как задумано а копы и нпс так в киберпанк не научись не сравнится а езжать на вызом мотоциклах и искать подозреваемого неподалеку от места преступления или в том месте где видели персонажа и обмениваться информаций об этм через рукопожатие и действовать каждый нпс по своей программе а не как коллективный разум хотя и фанаты хороших ии копов.
А ещё стоит вспомнить, что Киберпанк 2077 это первая попытка студии создать реально рабочий открытый мир, у разрабов киберпанка не было никакого опыта таких проектов. Но даже на релизе в общем и целом мир игры, физика и ИИ киберпанка были сделаны намного лучше. А ещё там графон лучше, и оптимизация лучше, чем в Старфилде. Всё это было ещё до патчей. Хотя с патчами стало лучше - факт.
А Беседка больше 20-ти лет работает с одинаково устроенными открытыми мирами. У беседки огромный опыт таких игр. Но по факту они сделали ИИ Старфилда даже хуже, чем ИИ в старых Обливион и Скайрим - это разве можно чем-то оправдать после 20-ти лет опыта беседки в создании подобных игр? Больше скажу, даже в Fallout 4 От беседкии ИИ ведёт себя лучше. Так от чего же тогда Старфилд в плане ИИ настолько деградировал?
Киберпанк: выходит
Народ с вилами в руках сравнивает его с гта 5
Старфилд: выходит
Народ с вилами:
Сравнивать надо первую версию КП2077, а не текущую, обмазанную патчами и приведённую к играбельному состоянию
Тоду темболее позор, зная историю КП, их косяки, зная за что хейтили игру и наступить на те же грабли. Это ролик отлично показывает тупость безседы.
Кста забыли сравнить анимации тканей, а точно, в киберпанке их нет 🤣
Анимации чего? В старфилде кстати нету отражений. То есть вообще нигде нету отражений и зеркал. В старенькой андромеда есть например. Но стоит отдать должное бесезда одержали победу в лицевых анимациях в сравнении с биовар
спалился фанатик Тода
Да. Но лучше быть фанатиком Тода, чем фанатиком пшеков.
Лица там вообще лютый страх, так же как и ИИ. Про анимацию прыжков воду и брызги( которых нету) отдельный разговор.Так же как и реагирование травы\кустов на персонажа
Слыш, купи скайрим