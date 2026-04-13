Исправление ошибок Starfield для PS5 выйдет на этой неделе

Разработчик Starfield, студия Bethesda Game Studios, отреагировала на продолжающиеся проблемы с вылетами игры на PS5 и уточнила, когда владельцы PS5 могут ожидать исправления этих проблем.

С момента запуска Starfield на PS5 игроки сообщают о частых и непредсказуемых сбоях, происходящих во время обычного игрового процесса, включая исследование, перемещение по городам и космические путешествия. Эти сбои в Starfield на PS5 часто приводят к полному зависанию игры, вынуждая к полной перезагрузке и иногда вызывая потерю прогресса или провал миссий. Некоторые пользователи также сообщают о более масштабных проблемах со стабильностью, таких как падение производительности, непоследовательное поведение при разных настройках графики и трудности с поиском надёжных решений, при этом чёткая причина не установлена.

В ответ на жалобы Bethesda сообщает, что усердно работала над выявлением проблем со сбоями на PS5 и «сузила их до небольшого числа причин». Какими бы они ни были, Bethesda заявила, что устраняет все эти проблемы в экстренном обновлении, которое выйдет на этой неделе. Другими словами, тем, кто испытывает трудности со Starfield, возможно, стоит просто подождать выхода этих исправлений.