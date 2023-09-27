на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 519 оценок

Исследование планет в Starfield должно было быть гораздо сложнее, рассказывает Тодд Говард

©
Gruz_
Новости

Исследование планет в Starfield происходит достаточно плавно и - по большей части - однотипно. Однако, как выяснилось, у Bethesda были задумки сделать исследование космоса гораздо сложнее.

Глава студии Тодд Говард рассказал о нереализованных планах в подкасте The AIAS Game Maker's Notebook. Одна из наиболее интересных идей заключалась в том, чтобы добавить на планеты уникальные условия, к которым игроку придется приспосабливаться соответствующим образом. В финальной версии игры, конечно, будут присутствовать такие спецэффекты, как жара, холод или уровень загрязнения, но назвать их серьезными "помехами" сложно.

Повреждения окружающей среды на планетах работают таким образом, что ваш костюм обладает иммунитетом к определенным видам атмосферных воздействий или радиации, - объясняет Говард, которого цитирует GamesRadar+, - Сначала это была более сложная система. На самом деле это было очень жестоко".

По имеющимся данным, механика была настолько сложной, что разработчики начали беспокоиться, что она будет слишком трудной для понимания игроками. В планах были и замерзшие планеты, и специальные костюмы, приспособленные к экстремальным условиям. Однако в итоге было принято решение сильно снизить значение климатических условий на планетах.

Тем самым компания Bethesda сделала простор для воображения разработчиков модификаций. Моды, добавляющие в игры элементы выживания, пользуются огромной популярностью, так что появление аналогичного проекта в Starfield - лишь вопрос времени. На сайте NexusMods уже можно найти несколько подобных проектов.

Напоследок, для игры было выпущено новое обновление, в котором улучшена производительность и исправлены ошибки. Разработчики решили убрать из игры трюк, который позволял игрокам быстро разбогатеть за счет воровства из ассортимента торговцев.

-6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Nomen Ipsum

Тем самым компания Bethesda сделала простор для воображения разработчиков модификаций.

Это в принципе всё что надо знать.

7
Horrifing

Майнкрафт для мододелов получается

5
Diablonos

Ну конечно сложнее. Но потом вспомнили что фанаты Говарда и хботы - тупые амёбы и решили все упростить.

2
TAPAKAH222
По имеющимся данным, механика была настолько сложной, что разработчики начали беспокоиться, что она будет слишком трудной для понимания игроками

Посмотреть какие условия на планете и подобрать соответствующий скафандр? Действительно перебор.

2
Scorpion_GamePlay

Куда сложнее? Я на 93 процента исследовал планету и осталось 2 живности найти, а я полностью везде её прошёл и не могу найти новую живность и всё, исследовать до 100% нет возможности. Одни баги

1
Empty account

Особенно офигенно смотрятся квесты по исследованию планет на 100%. Бегаешь как угарелый сканируешь все что движется и не движется. Офигенно как интересно что за ноунейм чудище, ноунейм трава на ноунейм планете, случайно сгенерированной. Они там в беседке в детство впали что ли совсем. Это искуственное растягивание прохождения ну вообще не всралось, может 10ти летнему пацану и зайдет, который первый раз видеоигру увидел.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Лучше бы они навернули механик побольше, а потом бы вырезали после релиза.

0
211186

Убейте его а, пи..дит как Троцкий

-1
DarkScorpius
По имеющимся данным, механика была настолько сложной, что разработчики начали беспокоиться, что она будет слишком трудной для понимания игроками

"По имеющимся данным, хорошо проработанная и качественная игра была настолько сложной, что разработчики начали беспокоиться, что она будет слишком трудной для понимания игроками, поэтому выпустили то, что выпустили"

-1