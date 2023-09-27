Исследование планет в Starfield должно было быть гораздо сложнее, рассказывает Тодд Говард

Исследование планет в Starfield происходит достаточно плавно и - по большей части - однотипно. Однако, как выяснилось, у Bethesda были задумки сделать исследование космоса гораздо сложнее.
Глава студии Тодд Говард рассказал о нереализованных планах в подкасте The AIAS Game Maker's Notebook. Одна из наиболее интересных идей заключалась в том, чтобы добавить на планеты уникальные условия, к которым игроку придется приспосабливаться соответствующим образом. В финальной версии игры, конечно, будут присутствовать такие спецэффекты, как жара, холод или уровень загрязнения, но назвать их серьезными "помехами" сложно.
Повреждения окружающей среды на планетах работают таким образом, что ваш костюм обладает иммунитетом к определенным видам атмосферных воздействий или радиации, - объясняет Говард, которого цитирует GamesRadar+, - Сначала это была более сложная система. На самом деле это было очень жестоко".
По имеющимся данным, механика была настолько сложной, что разработчики начали беспокоиться, что она будет слишком трудной для понимания игроками. В планах были и замерзшие планеты, и специальные костюмы, приспособленные к экстремальным условиям. Однако в итоге было принято решение сильно снизить значение климатических условий на планетах.
Тем самым компания Bethesda сделала простор для воображения разработчиков модификаций. Моды, добавляющие в игры элементы выживания, пользуются огромной популярностью, так что появление аналогичного проекта в Starfield - лишь вопрос времени. На сайте NexusMods уже можно найти несколько подобных проектов.
Напоследок, для игры было выпущено новое обновление, в котором улучшена производительность и исправлены ошибки. Разработчики решили убрать из игры трюк, который позволял игрокам быстро разбогатеть за счет воровства из ассортимента торговцев.
Тем самым компания Bethesda сделала простор для воображения разработчиков модификаций.
Это в принципе всё что надо знать.
Майнкрафт для мододелов получается
Ну конечно сложнее. Но потом вспомнили что фанаты Говарда и хботы - тупые амёбы и решили все упростить.
Посмотреть какие условия на планете и подобрать соответствующий скафандр? Действительно перебор.
Куда сложнее? Я на 93 процента исследовал планету и осталось 2 живности найти, а я полностью везде её прошёл и не могу найти новую живность и всё, исследовать до 100% нет возможности. Одни баги
Особенно офигенно смотрятся квесты по исследованию планет на 100%. Бегаешь как угарелый сканируешь все что движется и не движется. Офигенно как интересно что за ноунейм чудище, ноунейм трава на ноунейм планете, случайно сгенерированной. Они там в беседке в детство впали что ли совсем. Это искуственное растягивание прохождения ну вообще не всралось, может 10ти летнему пацану и зайдет, который первый раз видеоигру увидел.
Лучше бы они навернули механик побольше, а потом бы вырезали после релиза.
Убейте его а, пи..дит как Троцкий
"По имеющимся данным, хорошо проработанная и качественная игра была настолько сложной, что разработчики начали беспокоиться, что она будет слишком трудной для понимания игроками, поэтому выпустили то, что выпустили"